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Балотелли может перейти во «Фламенго»

сегодня, 14:06

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».

Сообщается, что стороны уже ведут переговоры. Стоимость трансфера оценивается в 10 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Вероны» к итальянскому нападающему.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   30 / 854
сегодня в 14:56
Удачи.
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
   773 / 854
сегодня в 14:16
пишите грамотно , правописание страдает , читайте внимательно что пишете.
во бразильский «Фламенго».

а оклад потянут бразильцы ?
Igo0rek
Igo0rek
   113 / 854
сегодня в 14:10
Я просто не понимаю Болетлли. Человек обладает огромнейшим талантом, но гнилым характером всю карьеру себе испортил...
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