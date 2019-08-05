Балотелли может перейти во «Фламенго»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
Сообщается, что стороны уже ведут переговоры. Стоимость трансфера оценивается в 10 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе «Вероны» к итальянскому нападающему.
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
Сообщается, что стороны уже ведут переговоры. Стоимость трансфера оценивается в 10 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе «Вероны» к итальянскому нападающему.
во бразильский «Фламенго».
а оклад потянут бразильцы ?
во бразильский «Фламенго».
а оклад потянут бразильцы ?