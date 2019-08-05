Вице-президент «Барселоны»: «Возвращение Неймара исключено»

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер в эфире TV3 сообщил, что возвращение Неймара в каталонскую команду этим летом маловероятно.
Как и сказал президент, сегодня вопрос о переходе Неймара не рассматривается. Всё сложно. Мы просто наблюдатели. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, и эта ситуация должна разрешиться именно там.
Мы не общались о Неймаре. «Барселона» и ПСЖ очень уважают друг друга, и если будем когда-нибудь обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим об этом. В настоящее время это исключено.
Во время празднования победы клуба в Суперкубке Франции между двумя нападающими ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром случился конфликт.
Французский форвард вытолкнул бразильца с общекомандного фото.
Во время празднования победы клуба в Суперкубке Франции между двумя нападающими ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром случился конфликт.
Французский форвард вытолкнул бразильца с общекомандного фото.