Вице-президент «Барселоны»: «Возвращение Неймара исключено»

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер в эфире TV3 сообщил, что возвращение Неймара в каталонскую команду этим летом маловероятно.

Как и сказал президент, сегодня вопрос о переходе Неймара не рассматривается. Всё сложно. Мы просто наблюдатели. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, и эта ситуация должна разрешиться именно там.