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Вице-президент «Барселоны»: «Возвращение Неймара исключено»

сегодня, 09:56

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер в эфире TV3 сообщил, что возвращение Неймара в каталонскую команду этим летом маловероятно.

Как и сказал президент, сегодня вопрос о переходе Неймара не рассматривается. Всё сложно. Мы просто наблюдатели. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, и эта ситуация должна разрешиться именно там.

Мы не общались о Неймаре. «Барселона» и ПСЖ очень уважают друг друга, и если будем когда-нибудь обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим об этом. В настоящее время это исключено.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 848
сегодня в 11:23
Все отказываются от плаксы.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 848
сегодня в 11:23
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вытолкнул с общекомандного фото партнёра по команде Неймара во время празднования победы над «Ренном» (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

Во время празднования победы клуба в Суперкубке Франции между двумя нападающими ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром случился конфликт.

Французский форвард вытолкнул бразильца с общекомандного фото.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 848
сегодня в 11:15
Дружба дружбой, а табачек врозь. Гыгыгы
cevin cigan
cevin cigan
   64 / 848
сегодня в 11:05
Лицемеры!!! Уважают они друг друга....ага,а мы прямь поверили!
Alex12357
Alex12357 ответил Андрей Рудаков
   597 / 848
сегодня в 11:03
Все правильно,рискну предположить,что его карьера пошла на убыль
Глубоко ошибаетесь!
Артемкa
Артемкa ответил d_fincher
   206 / 848
сегодня в 11:01
Мне противно от того, что Месси опять ни за что отдадут Золотой мяч.
Уверен, что отдадут? Вряд ли.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:01
Футбольная жизнь быстротечна. Если в этом сезоне Неймар не перейдет в "Барселону", еще один год будет для него потерян.
Все правильно,рискну предположить,что его карьера пошла на убыль
Incredulous
Incredulous
   124 / 848
сегодня в 10:58
Больше всего понравилась фраза: "Барселона и ПСЖ очень уважают друг друга..." Судя по трансферной политике, Барселона ни себя, ни своих игроков, ни болельщиков не уважает. Что уж говорить о других клубах.
ОПС
ОПС
   516 / 848
сегодня в 10:57
Все верно
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 848
сегодня в 10:51
Ну и правильно, а то только разлад в команду будет вносить.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   27 / 848
сегодня в 10:41
Ни кому не нужен петушок
Alex12357
Alex12357
   597 / 848
сегодня в 10:39
Привет Реал !Если Перес не дурак,он не упустит такой возможности!!!
Kresi frok
Kresi frok
   167 / 848
сегодня в 10:38
    barcamilan
    barcamilan
       681 / 848
    сегодня в 10:35
    дай Бог
    борька
    борька
       177 / 848
    сегодня в 10:34
    Давай просись в Россию
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       358 / 848
    сегодня в 10:24
    Футбольная жизнь быстротечна. Если в этом сезоне Неймар не перейдет в "Барселону", еще один год будет для него потерян.
    Dori29
    Dori29 ответил d_fincher
    сегодня в 10:15
    Мне противно от того, что Месси опять ни за что отдадут Золотой мяч.
    Согласен
    d_fincher
    d_fincher
       75 / 848
    сегодня в 10:13
    Мне противно от того, что Месси опять ни за что отдадут Золотой мяч.
    Zenit_84
    Zenit_84
       89 / 848
    сегодня в 09:59
    Вот те раз!
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