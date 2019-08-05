«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Оренбург» 2:1 (0:0)
Голы: Харин 50, Роши 70 - Деспотович 64
«Ахмат»: Городов, Нижич, Вилькер, Семёнов, Уциев, Харин, Швец, Иванов (Глушаков 72), Исмаэл, Бериша (Роши 46), Мбенг (Понсе 78)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Шахов, Готлиб (Козлов 83), Зотов (Чуканов 68), Терехов, Мишкич, Кулишев, Рикарду Алвеш, Деспотович, Фамейе (Аюпов 59)
Главный тренер: Федотов Владимир В.
Предупреждения: Шахов 5, Швец 23, Нижич 26, Деспотович 69
Судья: Волошин Николай.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».
Скорее вот-вот должно прорвать.
Не самые слабые составы.
Скорее календарь на старте крутоват.(Сочи)
Скорее вот-вот должно прорвать.
Не самые слабые составы.
Скорее календарь на старте крутоват.(Сочи)
Но скоро Оренбург прорвёт......
Там 3 игры подряд....Локомотив,Спартак,Динамо.........может не 9 очков,как в прошлом сезоне.....но уж 6-7 Оренбург заберёт...))
Но скоро Оренбург прорвёт......
Там 3 игры подряд....Локомотив,Спартак,Динамо.........может не 9 очков,как в прошлом сезоне.....но уж 6-7 Оренбург заберёт...))
Не стоит столь болезненно воспринимать написанное..:))
Как бы только разрыв не увеличился..:))
Не стоит столь болезненно воспринимать написанное..:))
Как бы только разрыв не увеличился..:))
Глушакова с дебютом....!
Денис отыграв 18 минут одержал столько же побед сколько его бывший клуб за 4 тура....))
Глушакова с дебютом....!
Денис отыграв 18 минут одержал столько же побед сколько его бывший клуб за 4 тура....))
Оренбург не выглядел обреченным,
хотя уже не первую игру, а очков ноль
Оренбург не выглядел обреченным,
хотя уже не первую игру, а очков ноль