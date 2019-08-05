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«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

сегодня, 21:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Оренбург» 2:1 (0:0)
Голы: Харин 50, Роши 70 - Деспотович 64

«Ахмат»: Городов, Нижич, Вилькер, Семёнов, Уциев, Харин, Швец, Иванов (Глушаков 72), Исмаэл, Бериша (Роши 46), Мбенг (Понсе 78)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Шахов, Готлиб (Козлов 83), Зотов (Чуканов 68), Терехов, Мишкич, Кулишев, Рикарду Алвеш, Деспотович, Фамейе (Аюпов 59)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

Предупреждения: Шахов 5, Швец 23, Нижич 26, Деспотович 69

Судья: Волошин Николай.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».

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Все комментарии
arsworld
arsworld
   391 / 860
сегодня в 23:18
роши понсе глушаков,это точно ахмат?
Пепс
Пепс
   166 / 860
сегодня в 23:18
Ахмат с победой !!
Serg3.12
Serg3.12 ответил Jeck Denielse
   13 / 860
сегодня в 23:09
С календарём не повезло....команды сильные на старте...вот и 4 поражения..... Но скоро Оренбург прорвёт...... Там 3 игры подряд....Локомотив,Спартак,Динамо.........может не 9 очков,как в прошлом сезоне.....но уж 6-7 Оренбург заберёт...))
А если не отберёт очки у этих трёх, то будет жить на одну зарплату)))
oFANATo
oFANATo
   38 / 860
сегодня в 23:09
Ахмат с победой. спартак с 11-ым местом.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил КАМЮ
   421 / 860
сегодня в 22:52
Да не радуйся что у вас прёт, подожди вы вечно вначале прете потом как кони тормозите, все ещё впереди, вот сбагрим пиджака и нам попрет
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 860
сегодня в 22:46
Молодцы Ахмат.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   76 / 860
сегодня в 22:41
Терек молодцы, поставили на место филиал проекта, браво
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Брулин
   30 / 860
сегодня в 22:37
Оренбург и Сочи в пердив! Прямо сейчас зона вылета выглядит идеально
Они не должны пролететь.
Скорее вот-вот должно прорвать.
Не самые слабые составы.
Скорее календарь на старте крутоват.(Сочи)
Nikola45
Nikola45
   55 / 860
сегодня в 22:35
В Следующей игре Ахмату будет полегче ))
КАМЮ
КАМЮ ответил Брулин
   264 / 860
сегодня в 22:33
Оренбург и Сочи в пердив! Прямо сейчас зона вылета выглядит идеально
У СпаМа хорошие шансы побороться с ними
Брулин
Брулин
   71 / 860
сегодня в 22:31
Оренбург и Сочи в пердив! Прямо сейчас зона вылета выглядит идеально
Ravshan878
Ravshan878 ответил Serg3.12
   10 / 860
сегодня в 22:29
Пардон : Серёга .На английском или по татарский языках нелзя комм отправить. Постоянно банит.
Z. Kramer
Z. Kramer
   192 / 860
сегодня в 22:29
В следующем туре на этом стадионе будут гонять оттуненых
beefs
beefs
   121 / 860
сегодня в 22:27
нормуль, так и ожидалось....
Союзник противников
Союзник противников
   49 / 860
сегодня в 22:26
Федун всё кого-то покупает,а его отодвигают всё ниже и ниже.
13 RUS
13 RUS
   85 / 860
сегодня в 22:26
Если бы судьи не тащили спартак,щас бы с Оренбургом соседничали
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Serg3.12
   8 / 860
сегодня в 22:23
Ахмат с победой! Оренбург не выглядел обреченным, хотя уже не первую игру, а очков ноль
С календарём не повезло....команды сильные на старте...вот и 4 поражения.....
Но скоро Оренбург прорвёт......
Там 3 игры подряд....Локомотив,Спартак,Динамо.........может не 9 очков,как в прошлом сезоне.....но уж 6-7 Оренбург заберёт...))
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   284 / 860
сегодня в 22:21
От слова Оренбург свиней аж коробит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 860
сегодня в 22:19
Неожиданно слабо стартовал пуховик. Ахмат с победой...
Footbolista
Footbolista ответил korn3512
   2 / 860
сегодня в 22:19
Зулус в команде...такое горе...
particular
particular ответил pomor45
   14 / 860
сегодня в 22:17
Какая промежуточность? Между первым и восьмым местами всего 3 очка. Уже пятый тур может эту "промежуточность" уничтожить.
Обыкновенная... Это проходной тур и промежуточный итог...
Не стоит столь болезненно воспринимать написанное..:))
Как бы только разрыв не увеличился..:))
DEIVID
DEIVID ответил OLESOCC
   293 / 860
сегодня в 22:17
За собой смотрите!
Не тебе указывать за кем мне смотреть. А Быстров чушь несёт в прямом эфире на телеканале, при этом несдержанный и нервный человек.
Морозовский
Морозовский
   7 / 860
сегодня в 22:15
С победой, ГОРДЫЙ "Ахмат"!
pomor45
pomor45
   73 / 860
сегодня в 22:14
Деспотович был недостаточно деспотичен.
pomor45
pomor45 ответил particular
   73 / 860
сегодня в 22:13
Зато, эта завершающая игра тура придала таблице приятную промежуточность..:)) Все встали на свои места..:)) Привет!!
Какая промежуточность? Между первым и восьмым местами всего 3 очка. Уже пятый тур может эту "промежуточность" уничтожить.
OLESOCC
OLESOCC ответил DEIVID
   376 / 860
сегодня в 22:12
Смотрю на Быстрова сейчас в передаче. У человека вообще мозг присутствует в голове?
За собой смотрите!
Nikola45
Nikola45 ответил korn3512
   55 / 860
сегодня в 22:12
Коля, что то произошло у тебя? Откуда такая словоохотливость?))
Просто решил поздравить Вас! Персонально! )) P-) ))
korn3512
korn3512 ответил pomor45
   122 / 860
сегодня в 22:12
Во, видишь и ты со мной согласен... Осталось только предположить степень глубины ,этой дыры
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 860
сегодня в 22:11
Ахмат с победой....!
Глушакова с дебютом....!

Денис отыграв 18 минут одержал столько же побед сколько его бывший клуб за 4 тура....))
Serg3.12
Serg3.12
   13 / 860
сегодня в 22:11
Ахмат с победой!
Оренбург не выглядел обреченным,
хотя уже не первую игру, а очков ноль
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