Адвокат: «В „Спартаке“ Тиль станет намного богаче»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал переход в «Спартак» и в частности тот факт, что в московской команде футболист будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

В Голландии хороший игрок с перспективой отъезда в зарубежный клуб получает 350-450 тысяч евро в год. Если названные вами цифры правдивы, Тил станет намного богаче, чем сейчас. Но уверен, что для него это не самое главное. «Спартак» совершил хорошую покупку. Тиль - атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы – способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча. Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника.