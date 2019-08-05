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Адвокат: «В „Спартаке“ Тиль станет намного богаче»

сегодня, 22:15

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал переход Гууса Тиля в «Спартак» и в частности тот факт, что в московской команде футболист будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

В Голландии хороший игрок с перспективой отъезда в зарубежный клуб получает 350-450 тысяч евро в год. Если названные вами цифры правдивы, Тил станет намного богаче, чем сейчас. Но уверен, что для него это не самое главное. «Спартак» совершил хорошую покупку. Тиль - атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы – способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча. Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   17 / 860
сегодня в 23:26
Взяли из текста самое "жареное" и засунули в заголовок для привлечения троллей.
Valeleo
Valeleo
   357 / 860
сегодня в 23:24
Страна беднее, спартак богаче.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   284 / 860
сегодня в 23:21
Святой фердун еще награбит денег у бедного народа для очередной бесполезной игрушки.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Jeck Denielse
   20 / 860
сегодня в 23:16
Что твориться...ужос... Такой мастер как Ригони - 1,5 млн... Юноша без опыта Тиль - 2,5 млн... Вот где открывается правда о бережливости клубов и адекватности зарплатных ведомстей...
Такой мастер как Малком(запасной) - 8 млн!!!!!!Самогоныч,тебя чет несет сегодня ни в ту сторону!
oFANATo
oFANATo
   38 / 860
сегодня в 23:13
Вот и Тиль развел на бабки Федуна.
Морозовский
Морозовский
   7 / 860
сегодня в 23:10
Адвокат нагрёб! Толк в этом деле знает!
Izmar
Izmar
   43 / 860
сегодня в 22:55
Тиль придет на замену Понсе, тот, похоже, убивать пришел.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   76 / 860
сегодня в 22:40
мнение Маленького генерала для бомжей уже ничто? ну да в 2008 70% нынешних посетителей соккер.ру из числа бакланов под стол пешком ходили - ну да ладно тут понятно)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 860
сегодня в 22:37
Что твориться...ужос...
Такой мастер как Ригони - 1,5 млн...
Юноша без опыта Тиль - 2,5 млн...

Вот где открывается правда о бережливости клубов и адекватности зарплатных ведомстей...
VIPded
VIPded
   53 / 860
сегодня в 22:34
Люди гибнут за металл... (с)
Сп62
Сп62
   131 / 860
сегодня в 22:33
Невежи, слушайте тренера авторитета. Он в своё время ставил Зенит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 860
сегодня в 22:32
В Спартак едут на заработки!!! За трофеями едут в другие места!!!
MAUS
MAUS
   58 / 860
сегодня в 22:30
mangoх12
mangoх12
   22 / 860
сегодня в 22:29
пожертвовал карьерой
13 RUS
13 RUS
   85 / 860
сегодня в 22:28
Нормально хламу набрали фидуна доить
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 860
сегодня в 22:25
Был футболистом, стал свиньёй. Гыгыгы
spartach091
spartach091
   77 / 860
сегодня в 22:25
Цап был необходим, надеюсь заиграет
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   45 / 860
сегодня в 22:23
Понятное дело, что позориться за гроши никто не будет, поэтому и едут в тарасовку доить из федуна народные деньги
cska plus
cska plus
   11 / 860
сегодня в 22:22
В спартаке всё происходит иначе.
Bладимиp
Bладимиp
   118 / 860
сегодня в 22:19
Для Тиля деньги не самое главное. Что он несет? В спартаке, кроме денег и позора, ничего не приобретешь.
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