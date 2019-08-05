Адвокат: «В „Спартаке“ Тиль станет намного богаче»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал переход Гууса Тиля в «Спартак» и в частности тот факт, что в московской команде футболист будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.
В Голландии хороший игрок с перспективой отъезда в зарубежный клуб получает 350-450 тысяч евро в год. Если названные вами цифры правдивы, Тил станет намного богаче, чем сейчас. Но уверен, что для него это не самое главное. «Спартак» совершил хорошую покупку. Тиль - атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы – способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча. Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника.
Такой мастер как Ригони - 1,5 млн...
Юноша без опыта Тиль - 2,5 млн...
Вот где открывается правда о бережливости клубов и адекватности зарплатных ведомстей...
Такой мастер как Ригони - 1,5 млн...
Юноша без опыта Тиль - 2,5 млн...
Вот где открывается правда о бережливости клубов и адекватности зарплатных ведомстей...