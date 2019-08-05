Селюк - о трансфере Малкома: «„Зенит“ вляпался»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о расистском скандале, связанном с темнокожим новичком «Зенита» Малкомом. СМИ сообщали, что фанаты «сине-бело-голубых» требуют продажи бразильца.

Думаю, это очередная выдумка из СМИ . Дело не в цвете кожи, просто фанаты ожидали более яркой игры от Малкома, учитывая тот факт, что заплачено 40 миллионов евро. Конечно, будет большое давление. А Барриос? Не темнокожий? С Барриосом всё нормально, а с Малкомом нет? Дело не в этом.

Возможно, «Зенит» вляпался, заплатив столько денег. Понятно, что из «Барселоны» пришел, но каталонцы и сами в свое время вляпались. Всегда, когда покупается игрок за большие деньги, есть большие ожидания. Взять Н'Жие. Как можно купить игрока за 5 миллионов евро, у которого заканчивается контракт через 8 месяцев?

Единственный, у кого виден класс — это Шюррле. Может, он не совсем готов, хотя он же готовился к сезону, но видно, что футбольный человек. Я думаю, в этом случае «Спартак» взял нормального игрока, а остальные… Понсе — это выброшенные деньги.