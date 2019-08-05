ГлавнаяНовости

Селюк - о трансфере Малкома: «„Зенит“ вляпался»

сегодня, 11:39

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о расистском скандале, связанном с темнокожим новичком «Зенита» Малкомом. СМИ сообщали, что фанаты «сине-бело-голубых» требуют продажи бразильца.

Думаю, это очередная выдумка из СМИ. Дело не в цвете кожи, просто фанаты ожидали более яркой игры от Малкома, учитывая тот факт, что заплачено 40 миллионов евро. Конечно, будет большое давление. А Барриос? Не темнокожий? С Барриосом всё нормально, а с Малкомом нет? Дело не в этом.

Возможно, «Зенит» вляпался, заплатив столько денег. Понятно, что из «Барселоны» пришел, но каталонцы и сами в свое время вляпались. Всегда, когда покупается игрок за большие деньги, есть большие ожидания. Взять Н'Жие. Как можно купить игрока за 5 миллионов евро, у которого заканчивается контракт через 8 месяцев?

Единственный, у кого виден класс — это Шюррле. Может, он не совсем готов, хотя он же готовился к сезону, но видно, что футбольный человек. Я думаю, в этом случае «Спартак» взял нормального игрока, а остальные… Понсе — это выброшенные деньги.

А если возвращаться к теме цвета кожи, то недавно Владимир Путин сказал, что состоится саммит Россия-Африка. Страна стремится к тому, чтобы сотрудничать с Африкой. Повторюсь, играет же Барриос у «Зенита», и всё нормально. Он вышел на поле и сразу проявил себя, понравился болельщикам. Да, Малком пришел из «Барселоны», но РПЛ и «Барселона» — это разные вещи, хотя бразилец нормальный футболист. Просто фанаты ждали большего.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Надеюсь, что вопрос с контрактом Дзюбы решится»
Сегодня, 11:16 Комментарии4
Лепехин: «„Порту“ - это не „Барселона“. Шансы „Краснодара“ - 50%»
Сегодня, 10:07 Комментарии13
Стрепетов: «ЦСКА - обычная команда, которую может обыграть любой клуб РПЛ»
Сегодня, 09:23 Комментарии34
Боярский: «Матч „Спартака“ и „Динамо“ - жалкая пародия на футбол»
Сегодня, 08:58 Комментарии53
Лепехин: «Игроки „Краснодара“ ошибались, а потом кричали, что их толкнули»
Сегодня, 08:46 Комментарии14
Акинфеев: «Вряд ли в моей карьере будет другой клуб»
Сегодня, 08:34 Комментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
iri13
iri13
   223 / 846
сегодня в 12:51
..да уж..название темы почти соответствует содержанию..а уж вляпался или нет, время покажет...
да и что за 15 минут с одной тренировкой с командой можно показать..если только на большом везении..не случилось..бывает..удачи
BZ2315
BZ2315
   405 / 846
сегодня в 12:50
Клоны клоуна строчат одно и то же не покладая рук.
Морозовский
Морозовский
   6 / 846
сегодня в 12:42
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Hypnoz
       5 / 846
    сегодня в 12:41
    +500
    Не надо смешивать не смешиваемое, Шюррле игрок номер один той самой Германии
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 846
    сегодня в 12:39
    Чтобы ты понимал в оттенках шоколадного
    particular
    particular
       15 / 846
    сегодня в 12:39
    Скоротечен в суждениях там, где нет его интереса..:)) Жидкий и гадкий..:))
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский
    сегодня в 12:38
    Статья написана в тарасовке по тексту LOppа.
    igGA
    igGA
    сегодня в 12:37
    Какой бред. Ощущение после прочтения, как будто сам куда-то вляпался.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       65 / 846
    сегодня в 12:37
    Вляпался не зенит, а Малком... 😁
    порт
    порт
       447 / 846
    сегодня в 12:37
    Время, и только время всё рассудит.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 846
    сегодня в 12:36
    Давно подобную бредятину не читал. По понятиям агентишка Малком наверное за 15 минут должен был в одиночку разорвать Краснодар? Гыгыгы
    moskwa 09
    moskwa 09
       542 / 846
    сегодня в 12:33
    Такой бред только что прочитал
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       72 / 846
    сегодня в 12:29
    К чему Селюк приплел форум Россия -Африка ? )
    Когда и Барриос, и Малком - это латиносы из ЮА )
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       210 / 846
    сегодня в 12:24
    Отличный игрок и скоро все поймут это.
    kastites
    kastites
       81 / 846
    сегодня в 12:24
    Брехня от москалей , всё это
    Hypnoz
    Hypnoz
       111 / 846
    сегодня в 12:20
    Шюррле, нельзя сравнивать с Малкомом. Первый - чемпион мира, второй - никто !
    Palex
    Palex
       275 / 846
    сегодня в 12:15
    Ничего фанаты не ждали. Потому что прекрасно понимали, что игрок тренировался с командой, всего два часа.
    FERIS
    FERIS
       220 / 846
    сегодня в 12:13
    как можно судить игрока который вышел впервые на замену в конце второго тайма?
    Селюк несёт полный бред.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       27 / 846
    сегодня в 12:08
    Деньги на ветер,только что не свои ни жалко)))
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 846
    сегодня в 12:03
    Да, коню понятно - вляпался, вляпался!
    VIPded
    VIPded
       60 / 846
    сегодня в 12:02
    Жаба давит ДимДимыча, что не он втюхал...)))
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       200 / 846
    сегодня в 12:02
    У МАЛКОМА ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ И ЗАГРУЗИТЬ ТРЁШКУ ПОРОСЯМ В ИХ ЛОГОВЕ 1 СЕНТЯБРЯ !

    ГЫ-ГЫ
    cska plus
    cska plus
       13 / 846
    сегодня в 12:02
    Походу селюк завидует.
    ДСА
    ДСА
       205 / 846
    сегодня в 12:01
    Хоть раз что-то разумное сказал.
    cska plus
    cska plus
       13 / 846
    сегодня в 12:00
    Председателем саммита Россия-Африка назначен федун, как большой знаток зулусов.
    ОПС
    ОПС
       502 / 846
    сегодня в 11:59
    Элементарная человеческая зависть, как футбольного агента.
    Tostao
    Tostao
       126 / 846
    сегодня в 11:58
    Самый скандальный агент.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Don trambon
       8 / 846
    сегодня в 11:56
    Селюк не увидел 12 голов за 18 минут Малкома - и тут же вердикт ....)))

    Да Халк первые 2 матча тоже не забил.....И Зенит проиграл их с общим счетом 0:5....Ну и.??

    Что то говорить о степени готовности и полезности игрока после 18 минут на поле в новой команде в новом чемпионате - верх непрофессионализма....
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       408 / 846
    сегодня в 11:55
    Зенит вляпался уже давно ,когда вместо производства новых Аршавиных и Кержаковых начал скупать подобных летчиков.
    oFANATo
    oFANATo
       42 / 846
    сегодня в 11:54
    Барса сплавила неликвид газ. проекту и осталась очень довольна.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100