Селюк - о трансфере Малкома: «„Зенит“ вляпался»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о расистском скандале, связанном с темнокожим новичком «Зенита» Малкомом. СМИ сообщали, что фанаты «сине-бело-голубых» требуют продажи бразильца.
Думаю, это очередная выдумка из СМИ. Дело не в цвете кожи, просто фанаты ожидали более яркой игры от Малкома, учитывая тот факт, что заплачено 40 миллионов евро. Конечно, будет большое давление. А Барриос? Не темнокожий? С Барриосом всё нормально, а с Малкомом нет? Дело не в этом.
Возможно, «Зенит» вляпался, заплатив столько денег. Понятно, что из «Барселоны» пришел, но каталонцы и сами в свое время вляпались. Всегда, когда покупается игрок за большие деньги, есть большие ожидания. Взять Н'Жие. Как можно купить игрока за 5 миллионов евро, у которого заканчивается контракт через 8 месяцев?
Единственный, у кого виден класс — это Шюррле. Может, он не совсем готов, хотя он же готовился к сезону, но видно, что футбольный человек. Я думаю, в этом случае «Спартак» взял нормального игрока, а остальные… Понсе — это выброшенные деньги.
А если возвращаться к теме цвета кожи, то недавно Владимир Путин сказал, что состоится саммит Россия-Африка. Страна стремится к тому, чтобы сотрудничать с Африкой. Повторюсь, играет же Барриос у «Зенита», и всё нормально. Он вышел на поле и сразу проявил себя, понравился болельщикам. Да, Малком пришел из «Барселоны», но РПЛ и «Барселона» — это разные вещи, хотя бразилец нормальный футболист. Просто фанаты ждали большего.
да и что за 15 минут с одной тренировкой с командой можно показать..если только на большом везении..не случилось..бывает..удачи
да и что за 15 минут с одной тренировкой с командой можно показать..если только на большом везении..не случилось..бывает..удачи
Не надо смешивать не смешиваемое, Шюррле игрок номер один той самой Германии
Не надо смешивать не смешиваемое, Шюррле игрок номер один той самой Германии
Когда и Барриос, и Малком - это латиносы из ЮА )
Когда и Барриос, и Малком - это латиносы из ЮА )
Селюк несёт полный бред.
Селюк несёт полный бред.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Да Халк первые 2 матча тоже не забил.....И Зенит проиграл их с общим счетом 0:5....Ну и.??
Что то говорить о степени готовности и полезности игрока после 18 минут на поле в новой команде в новом чемпионате - верх непрофессионализма....
Да Халк первые 2 матча тоже не забил.....И Зенит проиграл их с общим счетом 0:5....Ну и.??
Что то говорить о степени готовности и полезности игрока после 18 минут на поле в новой команде в новом чемпионате - верх непрофессионализма....