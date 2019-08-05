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Лепехин: «„Порту“ - это не „Барселона“. Шансы „Краснодара“ - 50%»

сегодня, 10:07

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы российских клубов в квалификационных раундах еврокубков.

О противостоянии «Краснодара» и «Порту»

Шансы «Краснодара»? Я считаю, 50 на 50. Всё-таки «Порту», как бы громко это название ни звучало и при всём к нему уважении, это не «Барселона» и не «Бавария». В противостоянии с «Порту» всё будет зависеть от данного конкретного дня и часа. На мой взгляд, этот соперник приблизительно равен «Краснодару» по силам.

О противостоянии «Спартака» и «Туна»

Футбол тем и интересен, что в нём разное может случиться. «Спартак» сейчас много критикуют, о нём много всякой информации - правдивой и не очень. Наверное, какая-то нервозность там присутствует и в тренерском штабе, и среди футболистов. Безусловно, в матчах «Спартака» против «Туна» может случиться всё что угодно. Нет у нас такого уровня, как у топовых европейских команд, которые даже с проблемами всё равно по-любому доходят до определённых стадий еврокубков. У нас у любой команды против любого соперника может случиться всё что угодно. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 848
сегодня в 11:05
Соглашусь отчасти.....
Иногда и впрямь по РПЛьному......
Обыграть дважды Реал....и занять 4-е место в группе...
VIPded
VIPded
   61 / 848
сегодня в 11:01
Удачи всем нашим в еврокубках! Арсеналу тулькому -фуууууууууу!
ДСА
ДСА
   195 / 848
сегодня в 10:50
Дома Краснодар упрется и выиграет 2-1, но этого вряд ли хватит.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   27 / 848
сегодня в 10:35
Шансов нет,ни в обиду Краснодару!
Порту опытнее и сильнее!!
Удачи быкам.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   49 / 848
сегодня в 10:31
...безпроигрышный прогноз 50 на 50....
....я тоже Ыхсперт ! ...вот заскринте мой прогноз - выиграет Краснодар....или Порту !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   358 / 848
сегодня в 10:27
И "Краснодар" - не "Манчестер-Сити"...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   197 / 848
сегодня в 10:21
ПОРТУ ЗНАЕТ КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ БАБКИ И БЫКОВ ПРОСТО РАЗМАЖЕТ И НЕ ЗАМЕТИТ ! НА КОНУ - ЛЧ, А ЭТО ГАРАНТИРОВАННО ОКОЛО 20 ЛЯМОВ !

КРАСНОДАР ПОКА НИ О ЧЁМ !

НУ СПАРТАК ОТ ТУНА ПОНЯТНОЕ ДЕЛО ДВА РАЗА ПО ТРЁШКЕ ПОЛУЧИТ !

ГЫ-ГЫ
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