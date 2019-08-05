Лепехин: «„Порту“ - это не „Барселона“. Шансы „Краснодара“ - 50%»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы российских клубов в квалификационных раундах еврокубков.

О противостоянии «Краснодара» и «Порту»

Шансы «Краснодара»? Я считаю, 50 на 50. Всё-таки «Порту», как бы громко это название ни звучало и при всём к нему уважении, это не «Барселона» и не «Бавария». В противостоянии с «Порту» всё будет зависеть от данного конкретного дня и часа. На мой взгляд, этот соперник приблизительно равен «Краснодару» по силам.

О противостоянии «Спартака» и «Туна»

Футбол тем и интересен, что в нём разное может случиться. «Спартак» сейчас много критикуют, о нём много всякой информации - правдивой и не очень. Наверное, какая-то нервозность там присутствует и в тренерском штабе, и среди футболистов. Безусловно, в матчах «Спартака» против «Туна» может случиться всё что угодно. Нет у нас такого уровня, как у топовых европейских команд, которые даже с проблемами всё равно по-любому доходят до определённых стадий еврокубков. У нас у любой команды против любого соперника может случиться всё что угодно.