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Малком - о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»

сегодня, 19:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком кратко прокомментировал свой дебют за петербургский клуб.

Отличные чувства.

Напомним, футболист дебютировал в игре 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango ответил Питер Ман
   50 / 859
сегодня в 20:26
А что негритенка с авы убрал, уже не актуально? У самих теперь пригорает?
VIPded
VIPded
   51 / 859
сегодня в 20:25
Он ещё не знает, что впереди зима...)))
RussianMango
RussianMango
   50 / 859
сегодня в 20:23
Малком: Куда я попал бл...............
Переводчик: Отличные чувства.
Питер Ман
Питер Ман
   31 / 859
сегодня в 20:19
Эх, а Федун чушь про расизм придумал и распространил, в итоге опять народные деньги вылетели в трубу((
LOpp
LOpp
   17 / 859
сегодня в 20:18
- как вам зарплата в 6,5 млн евро?
Малком: Отличные чувства.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 859
сегодня в 20:13
Малком - о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»
Халк: «Малком сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»

Что на это ответят англо-московские журналисты...??
"Малком и Халк сказали это под пытками" ??..))
dimagas1
dimagas1
   157 / 859
сегодня в 20:06
Что этот нигер себе позволяет?))
Evilhuman
Evilhuman
   20 / 859
сегодня в 20:06
Вот нормальный человек, не размазывает бред о 15 миллионов несуществующих болельщиков,как некоторые
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   153 / 859
сегодня в 20:05
а малком играл?
andreika20133
andreika20133
   506 / 859
сегодня в 20:03
Монументальное интервью. Видимо на соккере проблемы с новостями.. Думаю не за горам Реплика----ОКЕЙ
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 859
сегодня в 20:02
Краткость — сестра таланта. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 859
сегодня в 19:59
Сильное впечатление производит статья в Главных новостях. Гыгыгы
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   25 / 859
сегодня в 19:58
Ну ну!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 859
сегодня в 19:54
"Отличные чувства"
Отличный комментарий..
Отличного игрока...
Камелошка
Камелошка
   94 / 859
сегодня в 19:53
Как в отпуске. Делать ничево ни нада, а матч спасает фарт и судья.
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