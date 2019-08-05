Малком - о дебюте за «Зенит»: «Отличные чувства»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком кратко прокомментировал свой дебют за петербургский клуб.
Отличные чувства.
Напомним, футболист дебютировал в игре 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Бразильский полузащитник «Зенита» Малком кратко прокомментировал свой дебют за петербургский клуб.
Отличные чувства.
Напомним, футболист дебютировал в игре 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Переводчик: Отличные чувства.
Переводчик: Отличные чувства.
Малком: Отличные чувства.
Малком: Отличные чувства.
Халк: «Малком сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»
Что на это ответят англо-московские журналисты...??
"Малком и Халк сказали это под пытками" ??..))
Халк: «Малком сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»
Что на это ответят англо-московские журналисты...??
"Малком и Халк сказали это под пытками" ??..))
Отличный комментарий..
Отличного игрока...
Отличный комментарий..
Отличного игрока...