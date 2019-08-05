Черчесов: «Надеюсь, что вопрос с контрактом Дзюбы решится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что нападающий Артём Дзюба продлит контракт с «Зенитом».
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба возобновит переговоры с Дзюбой во время зимней паузы.
Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы всё вовремя было сделано.
С Азмуном они уже роли поделили - Дзюба отдает и забивает. Малком - это совершенно другая позиция, это игрок фланга.
КРЮЧКОХВОСТЫЕ УЖЕ ДРОЖЖАТ !
ГЫ-ГЫ
КРЮЧКОХВОСТЫЕ УЖЕ ДРОЖЖАТ !
ГЫ-ГЫ
Дзюба,Дриусси,Азмун,Кокорин,Малком..........
Дзюба,Дриусси,Азмун,Кокорин,Малком..........