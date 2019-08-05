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Черчесов: «Надеюсь, что вопрос с контрактом Дзюбы решится»

сегодня, 11:16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что нападающий Артём Дзюба продлит контракт с «Зенитом».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба возобновит переговоры с Дзюбой во время зимней паузы.

Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы всё вовремя было сделано.

С Азмуном они уже роли поделили - Дзюба отдает и забивает. Малком - это совершенно другая позиция, это игрок фланга.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   90 / 846
сегодня в 12:08
Надеемся
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   200 / 846
сегодня в 12:07
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 846
    сегодня в 11:25
    Зарплатная ведомость только одной атакующей линии требует много забитых мячей.....очень много забитых мячей....
    Дзюба,Дриусси,Азмун,Кокорин,Малком..........
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 846
    сегодня в 11:23
    Артемий нажаловался Салямычу на бомжей!
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