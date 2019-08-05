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Фернандес: «Я сыграл не по-бразильски, а по-русски»

сегодня, 16:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0). Оборонец отличился результативной передачей на Федора Чалова.

Это очень важный результат для нас. Действительно, здесь всегда крайне сложно играть, и тем более на победу. Честно говоря, не помню, когда мы выигрывали на этом стадионе. Это еще раз подтверждает, насколько тяжело всем приходится в Казани.

Соперник играл дома, его вдохновляла поддержка трибун. Мы смогли сдержать этот натиск и развернуть игру: стали создавать больше моментов, чем «Рубин», и в итоге начали доминировать на поле. Не припомню, чтобы казанцы как-то серьезно угрожали нашим воротам в первом тайме. Мы были лучше и в целом победили по праву.

В эпизоде с голом я показал бразильский футбол? Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Влашич отдал мне передачу, соперник находился рядом, я решил принять мяч на грудь и сделал первое движение: перебросил защитника, а потом продолжал совершать касания, поскольку видел, куда открывается Чалов. Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный удар!

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответил sihafazatron
   112 / 858
сегодня в 17:15
по-русски это либо пьяным, либо с похмелья) а фернандес сыграл отлично)))
Ты где видел пьяного футболиста РПЛ, русского, после передачи которого был забит мяч? Или ты думаешь, что за бугром меньше пьют?
форева
форева
   234 / 858
сегодня в 17:15
Марио лучший!!!
ОЛЛС
ОЛЛС
   134 / 858
сегодня в 17:14
Нет слов,чтобы сказать,как же радует Марио,своим профессиональным отношением к футболу,своим воспитанием!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   51 / 858
сегодня в 16:58
Молодец Супер Марио, скроиный, а главное, игрок, каких в России раз (2 не будет) и обчёлся.
Продолжай радовать своих болельщиков. Всех благ.
Багров-брат
Багров-брат
   91 / 858
сегодня в 16:42
Скромность украшает МУЖЧИНУ! Ты СУПЕР - Марио!...)))
drug01
drug01
   124 / 858
сегодня в 16:30
Молодец Марио!
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
   622 / 858
сегодня в 16:25
Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130825/fernandes-mario

да хоть по чувашски ты сыграй епрст ))))) главное что результат вышел положительный для команды твоей
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   428 / 858
сегодня в 16:23
Главное результативно.
sihafazatron
sihafazatron
   220 / 858
сегодня в 16:22
по-русски это либо пьяным, либо с похмелья) а фернандес сыграл отлично)))
Лакшери
Лакшери
   72 / 858
сегодня в 16:13
Если только по Жирковски
CSKA2012
CSKA2012
   104 / 858
сегодня в 16:10
Российские игроки так не умеют ) так что по бразильски
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