Фернандес: «Я сыграл не по-бразильски, а по-русски»

Защитник ЦСКА подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0). Оборонец отличился результативной передачей на Федора Чалова.

Это очень важный результат для нас. Действительно, здесь всегда крайне сложно играть, и тем более на победу. Честно говоря, не помню, когда мы выигрывали на этом стадионе. Это еще раз подтверждает, насколько тяжело всем приходится в Казани.

Соперник играл дома, его вдохновляла поддержка трибун. Мы смогли сдержать этот натиск и развернуть игру: стали создавать больше моментов, чем «Рубин», и в итоге начали доминировать на поле. Не припомню, чтобы казанцы как-то серьезно угрожали нашим воротам в первом тайме. Мы были лучше и в целом победили по праву.

В эпизоде с голом я показал бразильский футбол? Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Влашич отдал мне передачу, соперник находился рядом, я решил принять мяч на грудь и сделал первое движение: перебросил защитника, а потом продолжал совершать касания, поскольку видел, куда открывается Чалов. Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный удар!