Паршивлюк: «Так играть, как сыграл Понсе, нельзя»

Защитник «Динамо» прокомментировал эпизод матча со «Спартаком», когда форвард влетел прямой ногой в грудь вратарю , за что сразу получил красную карточку.

Да, я был ближе всех в этом моменте. Я очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно. Поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно.

Да, может быть, это был игровой момент, как говорят многие, но так играть, как сыграл Понсе, нельзя.