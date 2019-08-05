Паршивлюк: «Так играть, как сыграл Понсе, нельзя»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал эпизод матча со «Спартаком», когда форвард Эсекель Понсе влетел прямой ногой в грудь вратарю Антону Шунину, за что сразу получил красную карточку.
Да, я был ближе всех в этом моменте. Я очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно. Поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно.
Да, может быть, это был игровой момент, как говорят многие, но так играть, как сыграл Понсе, нельзя.
- я восхищаюсь Понсе!
- я восхищаюсь Понсе!