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Паршивлюк: «Так играть, как сыграл Понсе, нельзя»

сегодня, 18:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал эпизод матча со «Спартаком», когда форвард Эсекель Понсе влетел прямой ногой в грудь вратарю Антону Шунину, за что сразу получил красную карточку.

Да, я был ближе всех в этом моменте. Я очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно. Поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно.

Да, может быть, это был игровой момент, как говорят многие, но так играть, как сыграл Понсе, нельзя.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   68 / 859
сегодня в 20:10
Понсе поступил , конечно , непрофессионально .Скорее всего , нечаянно , но очень грубо .А то , что не извинился , так воспитание не позволяет ,это хуже ему же...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Мишаня Дмитриев
   79 / 859
сегодня в 19:53
    Nikola45
    Nikola45
       66 / 859
    сегодня в 19:51
    Тарасовка на своем привычном уже месте ))
    Nikola45
    Nikola45
       66 / 859
    сегодня в 19:37
    Против Динамо можно
    Nikola45
    Nikola45 ответил LOpp
       66 / 859
    сегодня в 19:32
    Кержакову можно так играть, значит и Понсе можно. Правила для всех должны быть одинаковыми.
    Ари тоже можно? ))
    Faustello
    Faustello ответил ДСА
       1 / 859
    сегодня в 19:29
    Нельзя, но накажут не строго
    Сегодня вечером Чердак скажет что нарушения не было, Шунин сам схватил ногу Спартача и избил себя ею. А Шмурнов сгладит и выдаст - да, но я не думаю что Антон специально себя избил, просто так получилось... ))
    ДСА
    ДСА
       222 / 859
    сегодня в 19:28
    Нельзя, но накажут не строго
    Faustello
    Faustello
       1 / 859
    сегодня в 19:28
    Аяз:
    - я восхищаюсь Понсе!
    VIPded
    VIPded
       51 / 859
    сегодня в 19:21
    Надеюсь, матчей на пять дискву дадут...
    LOpp
    LOpp
       17 / 859
    сегодня в 19:21
    Кержакову можно так играть, значит и Понсе можно. Правила для всех должны быть одинаковыми.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       93 / 859
    сегодня в 19:18
    Будем надеяться что это молодость отсутствие опыта чрезмерная старательность волнение стресс от приезда в Россию и тут Дерби... а если он потенциальный садист, то таких нам не нужно - момент не игровой но с игры смотрелось что все же не умышленно шел... ИМХО
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       391 / 859
    сегодня в 19:18
    Понсе боролся до конца.
    Морозовский
    Морозовский ответил Jeck Denielse
       6 / 859
    сегодня в 19:15
    ЯСЕН ПЕНЬ!
      oFANATo
      oFANATo
         42 / 859
      сегодня в 19:10
      Свинский поступок Понсе.
      cska plus
      cska plus
         14 / 859
      сегодня в 19:09
      У них есть шюррле скоро и он будет фокусы творить, федун им рассказывает, что вам всё дозволено я всех купил.
      beefs
      beefs
         120 / 859
      сегодня в 19:05
      А Кононов говорит, что это игровой эпизод...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Морозовский
         8 / 859
      сегодня в 19:05
      ЯСЕН ПЕНЬ!
      ЯСЕН ПЕНЬ!
      Морозовский
      Морозовский ответил Kurt Bekelman
         6 / 859
      сегодня в 19:02
      так играть, как играло Динамо - нельзя
      ЯСЕН ПЕНЬ!
      Морозовский
      Морозовский
         6 / 859
      сегодня в 19:01
      ЯСЕН ПЕНЬ!
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         216 / 859
      сегодня в 18:56
      так играть, как играло Динамо - нельзя
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 859
      сегодня в 18:53
      Спартак расформировать. Понсе выслать из страны. Гыгыгы
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