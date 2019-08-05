Нобоа стал игроком «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» объявила о подписании контракт с полузащитником «Зенита» Кристианом Нобоа. Эквадорский хавбек заключил с сочинским клубом двухлетний контракт. Нобоа будет выступать в составе «Сочи» под 16-м номером.
Ранее сообщалось о переходе голландского полузащитника Гууса Тиля в «Спартак».
Иначе очков не видать...
Иначе очков не видать...
Зенит3 сегодня четвёртую игру подряд слил
Зенит3 сегодня четвёртую игру подряд слил
Самый яркий матч, пожалуй это деклассирование д-мо Минск.
Самый яркий матч, пожалуй это деклассирование д-мо Минск.
Конечно, не считая курортных условий перед выходом на пенсион..:))
Конечно, не считая курортных условий перед выходом на пенсион..:))