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Нобоа стал игроком «Сочи»

сегодня, 22:36

Пресс-служба «Сочи» объявила о подписании контракт с полузащитником «Зенита» Кристианом Нобоа. Эквадорский хавбек заключил с сочинским клубом двухлетний контракт. Нобоа будет выступать в составе «Сочи» под 16-м номером.

Ранее сообщалось о переходе голландского полузащитника Гууса Тиля в «Спартак».

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Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил 25процентный клоун
   405 / 860
сегодня в 23:27
Румын
вообще то он эквадорец я еще когда он за Ростов играл все удивлялся почему он за сборную то не играет))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Морозовский
   26 / 860
сегодня в 23:26
"Зенит" укрепляет свои филиалы, надёжных поставщиков очков, чтобы те окончательно не сдулись и после первого круга не снялись с Чемпионата!
Что в ответ предпримут народные чемпионы? Амнистируют Моськалёва и Лампочкина.
Иначе очков не видать...
STVA 1
STVA 1
   79 / 860
сегодня в 23:19
Поможет Сочи! Умный игрок!
Bладимиp
Bладимиp
   118 / 860
сегодня в 23:17
Если бы свиньи не украли у Сочи три очка, то и Сочи были в лидерах.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   490 / 860
сегодня в 23:07
Думаю, что для Сочи это серьезное усиление. Удачи Кристиан!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Морозовский
   5 / 860
сегодня в 23:06
Да, за черным налом))
Serg3.12
Serg3.12 ответил Leha-ha50
   13 / 860
сегодня в 23:05
Зенит - 3 усиливается новым игроком Зенита!!!
Зенит2,
Зенит3 сегодня четвёртую игру подряд слил
foxcon
foxcon ответил 25процентный клоун
   413 / 860
сегодня в 22:54
Да ? А какая разница
Морозовский
Морозовский ответил 25процентный клоун
   7 / 860
сегодня в 22:54
Я думаю даже зарплатную карту не менял, откуда деньги у Сочи кормить аргентинца
Да они у одного окошка в общей очереди в конце месяца все стоят за получкой!
Djon_V
Djon_V
   622 / 860
сегодня в 22:54
Очень жаль( Грёбаный лимит - изыди! Удачи Кристиан, спасибо за всё!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил foxcon
   5 / 860
сегодня в 22:53
Румын
foxcon
foxcon ответил 25процентный клоун
   413 / 860
сегодня в 22:52
Он же болгарин...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 860
сегодня в 22:52
Интересно будет наблюдать как Сочи в этом году будут тащить в стыки и в стыках))
Морозовский
Морозовский
   7 / 860
сегодня в 22:50
"Зенит" укрепляет свои филиалы, надёжных поставщиков очков, чтобы те окончательно не сдулись и после первого круга не снялись с Чемпионата!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 860
сегодня в 22:50
Удачи, Кристиан! Спасибо за всё!
Самый яркий матч, пожалуй это деклассирование д-мо Минск.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 860
сегодня в 22:50
Я думаю даже зарплатную карту не менял, откуда деньги у Сочи кормить аргентинца
ASerega
ASerega
   373 / 860
сегодня в 22:49
Удачи!
Багор
Багор
   427 / 860
сегодня в 22:44
Удачи Нобоа!
particular
particular
   14 / 860
сегодня в 22:43
В свои, уже не лучшие годы, попал в не самое лучшее место...
Конечно, не считая курортных условий перед выходом на пенсион..:))
pomor45
pomor45
   73 / 860
сегодня в 22:42
Лучше бы в Оренбург.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   184 / 860
сегодня в 22:41
Будет гонять в дерби теперь в основе)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   184 / 860
сегодня в 22:41
Та же двухсторока, но за другую команду)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 860
сегодня в 22:39
Зенит - 3 усиливается новым игроком Зенита!!!
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