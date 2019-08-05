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«Оренбург» подписал контракт с защитником из чемпионата Израиля

сегодня, 12:54

«Оренбург» объявил о приобретении защитника «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиба, как и ожидалось ранее.

Ранее отмечалось, что 26-летний Готлиб имеет российские корни и гражданство РФ.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 850
сегодня в 13:31
Значит не легионер.
ДАША Д
ДАША Д
   157 / 850
сегодня в 13:04
Удивительно как нашли.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 850
сегодня в 12:57
Удачи в нашем чемпионате!
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