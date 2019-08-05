«Оренбург» подписал контракт с защитником из чемпионата Израиля

«Оренбург» объявил о приобретении защитника «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиба, как и ожидалось ранее.
Ранее отмечалось, что 26-летний Готлиб имеет российские корни и гражданство РФ.
ЭДИ ГОТЛИБ ОФИЦИАЛЬНО В ФК «ОРЕНБУРГ»— ФК Оренбург (@fcorenburg) August 5, 2019
Футбольный Клуб «Оренбург» подписал контракт и дозаявил на участие в РПЛ защитника Эди (Эдуарда) Готлиба
Эди (Эдуард) Готлиб (Израиль, Россия), защитник 1992 г.р.
Выступал за «Хапоэль» (Акко), «Хапоэль» (Тель-Авив). pic.twitter.com/Vz6TSOEpu8