«Спартак» объявил о трансфере Тиля

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере полузащитника «АЗ Алкмара» Гууса Тиля. С 21-летним голландцем заключен четырехлетний контракт.
Напомним, что совсем недавно в «Спартак» перешел Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии». Футболист проведет в московской команде год на правах аренды.
Гус Тил цена 6 млн ......куплен за....кстати сколько переплатили...??....
За сколько приобретён то ??
Гус Тил цена 6 млн ......куплен за....кстати сколько переплатили...??....
За сколько приобретён то ??
Тили, Тили.
А будет :
Трали Вали.
Это всё уж проходили,
Тили СпаМа не спасали.
Тарам пам пам))))).
Тили, Тили.
А будет :
Трали Вали.
Это всё уж проходили,
Тили СпаМа не спасали.
Тарам пам пам))))).
Хороший игрок
Надеюсь у кононова хватит мозгов не испортить парня
Хороший игрок
Надеюсь у кононова хватит мозгов не испортить парня
ДОБРО пожаловать в Спартак М, Гуус!
Всё в твоих руках,
мы спартаковцы на тебя надеемся!!
ДОБРО пожаловать в Спартак М, Гуус!
Всё в твоих руках,
мы спартаковцы на тебя надеемся!!
Ну ты то
Ну тебе то это зачем
Ну нравятся вам африканцы
Напомни питерцам родословную АС Пушкина
Ну ты то
Ну тебе то это зачем
Ну нравятся вам африканцы
Напомни питерцам родословную АС Пушкина