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«Спартак» объявил о трансфере Тиля

сегодня, 20:46

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере полузащитника «АЗ Алкмара» Гууса Тиля. С 21-летним голландцем заключен четырехлетний контракт.

Напомним, что совсем недавно в «Спартак» перешел Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии». Футболист проведет в московской команде год на правах аренды.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
   365 / 860
сегодня в 22:00
С..., я х... с людишек, которые ни одной игры Тиля не видели, а орут про его низкий уровень. Вы далеки от футбола, заканчивайте уже смотреть его.
oFANATo
oFANATo
   39 / 860
сегодня в 21:57
Спартак объявил о трансфере Тиля опустившись в турнирной таблице на 11-ое место.
BP
BP
   506 / 860
сегодня в 21:57
Дождались.
DEIVID
DEIVID
   365 / 860
сегодня в 21:54
Потенциал есть парня. Выглядит как хорошее приобретение. Тем более и недорого. Ну, всё покажет лишь время.
Colonist
Colonist ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 21:54
Я поэт - зовусь дед за Цска! От меня вам доска!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
   8 / 860
сегодня в 21:53
Малком цена 40 млн.........куплен Зенитом за 40 млн....

Гус Тил цена 6 млн ......куплен за....кстати сколько переплатили...??....

За сколько приобретён то ??
ОЛЛС
ОЛЛС
   141 / 860
сегодня в 21:52
Отличный игрок - упорный и очень техничный.У Кононова сейчас неплохой состав.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 860
сегодня в 21:49
Тут поют дифирамбы:
Тили, Тили.
А будет :
Трали Вали.
Это всё уж проходили,
Тили СпаМа не спасали.
Тарам пам пам))))).
Заратустра
Заратустра
   36 / 860
сегодня в 21:49
Из раммштайна который?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   257 / 860
сегодня в 21:47
Ну теперь уж точно хоть на 5-е место могут надеяться.
Gahi
Gahi
   149 / 860
сегодня в 21:45
Ну теперь то что может помешать Спартаку играть достойно, если и после этого будут играть бездарна, то значит команда сильно больна?
С детства за Тун
С детства за Тун ответил Рыжая Борода
   16 / 860
сегодня в 21:43
Как в детской считалке : Шюррле-Тлиле-Ларссон-Понсе, все вперёд за чемпионством)
Молись на Москалева, Левникова, Лапочкина, Безбородова, Кукуяна - они в тарасовке результат делают, а не поленья кривоногие.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил МКС
   93 / 860
сегодня в 21:42
Да он хорош, это первое приобретение норм, отличные пасы, но обводка и скорость слабые, умеет организовывать
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Лакшери
   83 / 860
сегодня в 21:42
Зачем же Краснодар и Терек уволили такого хорошего тренера? А Арсенал без него почему стал лучше играть?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   287 / 860
сегодня в 21:38
Как в детской считалке : Шюррле-Тлиле-Ларссон-Понсе, все вперёд за чемпионством)
kilot11
kilot11 ответил Jeck Denielse
   343 / 860
сегодня в 21:36
    kastites
    kastites
       78 / 860
    сегодня в 21:33
    Скоро в ПФЛ сыграет
    МКС
    МКС
       79 / 860
    сегодня в 21:33
    Посмотрел подборку

    Хороший игрок

    Надеюсь у кононова хватит мозгов не испортить парня
    Лакшери
    Лакшери ответил MAUS
       68 / 860
    сегодня в 21:30
    9 числа он за вас спартаковцев будет стыдится , пока вы будите позориться
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       234 / 860
    сегодня в 21:29
    Ждали с нетерпением и дождались! Большие надежды на тебя Гуус! Добро пожаловать!
    Лакшери
    Лакшери ответил Правдин Семён
       68 / 860
    сегодня в 21:28
    Условия ? Кононов не хороший тренер по твоему ? В Краснодаре он рулил на ура. В вашей краснобелой дыре хорошие тренеры могут раз в 15 лет появляться только.
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 860
    сегодня в 21:25
    Жалко игрока, лучше бы в китай пошел.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       151 / 860
    сегодня в 21:23
    посмотрел состав Спартака, оказывается у него есть свой Баду Кенту-Малкольм )
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 860
    сегодня в 21:23
    Верим
    MAUS
    MAUS
       63 / 860
    сегодня в 21:22
    Ну, наконец-то!
    ДОБРО пожаловать в Спартак М, Гуус!
    Всё в твоих руках,
    мы спартаковцы на тебя надеемся!!
    МКС
    МКС ответил Jeck Denielse
       79 / 860
    сегодня в 21:18
    Вискарь

    Ну ты то

    Ну тебе то это зачем

    Ну нравятся вам африканцы

    Напомни питерцам родословную АС Пушкина
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил d_fincher
       151 / 860
    сегодня в 21:18
    Наконец-то трансфер за который не стыдно. И Шюррле в аренде тоже неплох. Проблема в Кононове. С таким тренером толку не будет.
    в чем проблема? в том что ему опять с нуля несыгранный состав тренировать/перестраивать? забивать то кто будет? днарь из греции который не успел на поле выйти, а уже дисквалифицирован? или Мельгарехо который больше 3х голов никогда не забивал? или Кононову самому выходить в нападение?
    mugik1973
    mugik1973 ответил Правдин Семён
       154 / 860
    сегодня в 21:17
    Олежека нужно убрать
    олегф
    олегф ответил Литейный 4
       726 / 860
    сегодня в 21:17
    Одних бестолковых выгнали, а набрали вообще ненужный никому сброд во главе со сбитым немецким летчиком. В общем здравствуй пердив говорите. Гыгыгы
    Они до сих пор в 90х...когда вся страна на них работала.Тратят бензовозовские деньги лукойла на всяких пупсиков,на которых наши топ клубы внимания не обращают.А середняки по финансам не могут...Пищевик и скупает...Но он давно не ТОП
    Брулин
    Брулин
       71 / 860
    сегодня в 21:16
    Федун делает все, чтоб пиджака не уволить
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