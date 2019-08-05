Где найти форварда для Лиги чемпионов?

вчера, 10:00

Чемпион Европы и бывший лучший снайпер РПЛ не справляются, поэтому Семин ищет новичка. «Соккер.ру» - о потребностях «Локомотива».

У Семина пока нет форварда мечты

Федор и Эдер – нападающие высокого уровня, которые в «Локомотив» попали явно не на пике формы. Помним чемпионский сезон, когда португалец забил «золотой» гол в ворота «Зенита». Но сразу нужно добавить еще один важный факт – у Фарфана тогда было 1 953 минуты в РПЛ и 22 сыгранных матча (все в основе), в том числе на острие.

А у Эдера всего 899 минут и лишь 9 поединков с первых минут. Отсюда эксперименты с Миранчуками в качестве форвардов, отсюда потребность в подписании Смолова, который удобно для «Локомотива» накуролесил в Краснодаре и его отпустили за хорошие деньги. Вот только Семин получил нападающего, с которым явно не планировал работать.

Юрий Павлович слишком опытный, чтобы юлить, и даже по публичным оценкам первых игр Смолова в «Локомотиве» было понятно – недоволен нападающим. Эдер его тоже совершенно не впечатлял как основной форвард команды, а поскольку у Фарфана сложная травма и перуанский ветеран не сможет время от времени выходить в атаке на острие и разбавлять вялость Смолова и Эдера, то задача скаутов и Кикнадзе очевидна – подписать форварда.

Генеральный директор «Локомотива» так и сказал в свежем интервью – ежедневно ведут работу по усилению состава, причем подметил, что ведут не одного-двух, а большее количество футболистов.

Снайперы не всегда понимают команду

У Эдера в игре много интуитивного, однако в его стиле не хватает интеллектуальных ходов – это слабость португальского нападающего. А у Смолова, как давно известно, наоборот горе от ума. Он начинает задумываться, когда не нужно, а если пытается играть дико – не получается. Размеренность Федора мешает «Локомотиву», хотя его класс уже несколько раз выручал.

Но проблема еще и в том, что Эдеру может не нравиться место на скамейке, а Смолов не бросил идею поиграть за рубежом. Следовательно, если двух форвардов мало, то что будет, если кто-то из них покинет команду в ближайшие недели? Не останется вариантов, разве что ставить Антона Миранчука в атаку. Но поскольку Фернандеш не вернулся, Кварацхелию упустили, а Игнатьев уже играл в атакующей тройке как раз из-за дефицита, то все очевидно.

Мало того, что ни Эдера, ни Смолова нельзя назвать лидерами атаки «Локомотива», так еще их двоих маловато для длинного сезона. Пока на себе команду тащат братья Миранчуки. А Жемалетдинов пока не наиграл столько удачных поединков, чтобы расширять успешный дуэт к трио хотя бы на позициях атакующих полузащитников. Следовательно, атакует «Локомотив» этим летом со скрипом. И у Эдера, и у Смолова есть по голу в РПЛ , но это не показательно.

Куда важнее отметить, что у братьев Миранчуков и Крыховяка в сумме 32 удара по чужим воротам в четырех турах РПЛ (Антон при этом один матч пропустил), а у Эдера и Смолова вместе всего одиннадцать попыток. Не удивимся, если Семин здоровается с Кикнадзе фразой: «Василий, где мой форвард?»

Не реализуют весь атакующий потенциал

Хорошо для «Локомотива», что у Крыховяка чутье игрока «Севильи» и ПСЖ , он может себе позволить решающий гол. Прекрасно, что Баринов заметно вырастает – есть не только два брата в атакующем звене, но и правильная работа в центре поля. Варианты на флангах пока не настолько надежные, как хотелось бы, но они есть. А вот травма Чорлуки – крепкого Ведрану здоровья, является важным напоминанием.

У «Локомотива» у многих очень жирные контракты. И Эдеру, и Смолову, и Фернандешу с Фарфаном, здорово платят. А поскольку в составе сохраняют двух невероятно агрессивных в созидании братьев Миранчуков – создали уже 22 момента в первых турах, то нужно думать о том, чтобы в составе был нападающий с высокой результативностью. Конечно, для Смолова, если наберет темп, сезон может сложиться удачно. Федор готов лучше, чем после развязки на ЧМ -18.

Но если по российскому форварду нет предметных предложений от клубов, куда он сам хочет уйти, а Эдер наоборот заинтересовал покупателей, то комбинация понятная. Нужно доверять новому центральному форварду, ведь впереди групповой этап Лиги чемпионов и вряд ли жеребьевка сильно порадует команду не с первой корзины. И поскольку есть еще лимит, то в идеале хорошо бы найти российского форварда.

Выбор из двух человек. Или забирать у «Зенита» легенду Заболотного, или платить за Комличенко, сколько попросят. Отбрасывая шутки, оставляем интересный вариант с возвращением бывшего форварда «Краснодара» на родину. Николай может вписаться в команду, где есть кому создать идеальный момент. Смолову не хватает нахрапа и темпа, чтобы получилась невероятно живая и результативная атака, а поскольку у тех же «быков» сразу три форварда – Игнатьев, Ари и Берг, причем все разноплановые, то «Локомотив» нельзя отставать.

Комличенко – интересный вариант, им не случайно интересовался «Спартак». И хотя «Локомотив» может отпустить одного из дуэта конкурентов – Эдера или Смолова, а подписать иностранного форварда за хорошие деньги, если вариант с Николаем дешевле, а Семину подходит нападающий его формата – нужно доверять молодому россиянину. Впереди Лига чемпионов, а на острие человека, который оставлял бы приятное впечатление, как братья Миранчуки в 2019 году, объективно нет.

Возможно, Эдер и Смолов не до конца уверены, что хотят играть за «Локомотив». Возможно, просто не форварды формата, который Семин любит и понимает. В любом случае, если один из них может уйти – нужен сильный новичок. Времени не так много, как кажется, так что пора Кикнадзе включиться и показать результат. Выкуп Крыховяка был запрограммирован в арендном соглашении, Мурильо и Живоглядов пока не играют, как любимцы публики.

Но положение можно спасти подписанием форварда. У игроков этой позиции есть магический дар за один-два матча себя показать, и этим новичок выгодно выделится на фоне Смолова и Эдера, ведь оба нападающих с именем играют с перепадами. Желая тому же Федору как форварду сборной России успешного сезона, «Локомотив» не может оставлять тылы не прикрытыми. Наверное, Комличенко будет подходящим решением, да и шанс себя показать на высоком уровне ЛЧ в Чехии давно заслужил.