ГлавнаяНовости

«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома

сегодня, 11:27

Испанская пресса сообщает, что «Барселона» заработает 7,5% от суммы возможного будущего трансфера вингера Малкома.

Напомним, что вчера Малком официально стал игроком «Зенита», подписав с чемпионами России контракт сроком на пять лет.

«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов. Также, если «Зенит» в будущем перепродаст игрока, каталонцы смогут рассчитывать на 7,5% от суммы трансфера.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года
Вчера, 22:43 Комментарии10
Официально«Зенит» подписал Малкома
Вчера, 16:49 Комментарии176
Сын Хенрика приехал в «Спартак»
Вчера, 14:30Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии25
ОфициальноДжордан Ларссон — игрок «Спартака»
Вчера, 12:24 Комментарии119
ОфициальноСамба Соу перешел в «Ноттингем Форест»
01 августа Комментарии10
Шюррле «Спартак» не спасет
31 июляСергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   2 / 846
сегодня в 12:13
Барса получит 100 руб....
RomzesRZN
RomzesRZN
   206 / 846
сегодня в 12:10
Купили за 45, продадут через год-другой в Китай Лямов за 15) Отмыть по-питерски называется)
LOpp
LOpp
   24 / 846
сегодня в 12:09
Со всех сторон опрокинули Газпром на бабки.
Qwеrty
Qwеrty ответил protest58us
   183 / 846
сегодня в 12:08
Хм...странные новости про Малкома...зарплата от 5 до 8 миллионов,сумма трансфера 39(+5) до 41(+5),то новости о каких то подъемных игроку то опровержение к этому,то новость об отсутствии процента с перепродажи для барсы теперь наоборот....такое ощущение что весь этот трансфер с точки зрения сми освещается какой-то свинкой
мяском печатает сплетни о малкоме
Miwka
Miwka ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
сегодня в 12:02
стыдно за 50 млн дерево
Стыдно Валюша, когда свиней разгоняют. Готовятся к расформированию.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 846
сегодня в 12:01
Значит зенит ни чего не заработает
cska plus
cska plus
   13 / 846
сегодня в 11:39
Из них 4, 5% гному.
drug01
drug01
   139 / 846
сегодня в 11:37
Вот деньги где.....? А будет ли результат?
oFANATo
oFANATo
   68 / 846
сегодня в 11:36
Не хило так Барса развела Миллера на бабки.

Не из своего кармана не жалко?
ДСА
ДСА
   251 / 846
сегодня в 11:32
Т.е продавать его надо минимум на столько дороже.
protest58us
protest58us
   102 / 846
сегодня в 11:30
Хм...странные новости про Малкома...зарплата от 5 до 8 миллионов,сумма трансфера 39(+5) до 41(+5),то новости о каких то подъемных игроку то опровержение к этому,то новость об отсутствии процента с перепродажи для барсы теперь наоборот....такое ощущение что весь этот трансфер с точки зрения сми освещается какой-то свинкой
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   93 / 846
сегодня в 11:30
стыдно за 50 млн дерево
Морозовский
Морозовский
   9 / 846
сегодня в 11:29
Малком - деньги на ветер, народные.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100