«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома

сегодня, 11:27

Испанская пресса сообщает, что «Барселона» заработает 7,5% от суммы возможного будущего трансфера вингера Малкома.

Напомним, что вчера Малком официально стал игроком «Зенита», подписав с чемпионами России контракт сроком на пять лет.

«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов. Также, если «Зенит» в будущем перепродаст игрока, каталонцы смогут рассчитывать на 7,5% от суммы трансфера.