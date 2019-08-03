«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома

Испанская пресса сообщает, что «Барселона» заработает 7,5% от суммы возможного будущего трансфера вингера Малкома.
Напомним, что вчера Малком официально стал игроком «Зенита», подписав с чемпионами России контракт сроком на пять лет.
«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов. Также, если «Зенит» в будущем перепродаст игрока, каталонцы смогут рассчитывать на 7,5% от суммы трансфера.
Не из своего кармана не жалко?
Не из своего кармана не жалко?