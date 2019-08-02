«Зенит» подписал Малкома

«Зенит» официально объявил о трансфере вингера «Барселоны» Малкома.
22-летний бразилец подписал контракт с питерцами на 5 лет. Сумма трансфера составит 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. Зарплата игрока составит около 6.5 млн евро в год. В официальном заявлении «Зенита» говорится следующее:
Малком выступает преимущественно на позиции правого полузащитника. Сильными сторонами игрока являются дриблинг, игра при контратаках, умение открыться под передачу партнера, сделать обостряющую передачу и завершить атаку. Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!
Станет ли лидер по денежному содержанию лидером на поле, посмотрим
Станет ли лидер по денежному содержанию лидером на поле, посмотрим
Трансферы 2019 года :
Жуан Феликс Бенфика ➡️ Атлетико Мадрид - 126 млн.
Антуан Гризманн, Атлетико Мадрид ➡️ Барселона - 120 млн.
Эден Азар, Челси ➡️ Реал Мадрид - 100 млн.
Малком ,Барселона ➡️ Зенит - 40 млн.
Трансферы 2004-го года:
Николя Анелька,Манчестер Сити➡️ Фенербахче - 10.7 млн €
Фабио Каннаваро,Интер➡️ Ювентус -10 млн €
Фернандо Морьентес,Реал Мадрид ➡️ Ливерпуль 9.25 млн €
Фернандо Кавенаги,Ривер Плейт➡️Спартак Москва 11,5 млн €
Трансферы 2019 года :
Жуан Феликс Бенфика ➡️ Атлетико Мадрид - 126 млн.
Антуан Гризманн, Атлетико Мадрид ➡️ Барселона - 120 млн.
Эден Азар, Челси ➡️ Реал Мадрид - 100 млн.
Малком ,Барселона ➡️ Зенит - 40 млн.
Трансферы 2004-го года:
Николя Анелька,Манчестер Сити➡️ Фенербахче - 10.7 млн €
Фабио Каннаваро,Интер➡️ Ювентус -10 млн €
Фернандо Морьентес,Реал Мадрид ➡️ Ливерпуль 9.25 млн €
Фернандо Кавенаги,Ривер Плейт➡️Спартак Москва 11,5 млн €
P.S. Десантуру с праздником! Слава ВДВ!
P.S. Десантуру с праздником! Слава ВДВ!
А если серьёзно, то не понимаю, зачем Барселона его отпустила. Парень толковый, побольше бы практики ему. А вот как он впишется в команду Семака - вот это вопрос, потому что у этой команды других идей кроме забросов из глубины на Дзюбу и Азмуна, навесов с флангов, стандартов и надежды на привозы от соперников за год работы Богданыча так и не появилось.
А если серьёзно, то не понимаю, зачем Барселона его отпустила. Парень толковый, побольше бы практики ему. А вот как он впишется в команду Семака - вот это вопрос, потому что у этой команды других идей кроме забросов из глубины на Дзюбу и Азмуна, навесов с флангов, стандартов и надежды на привозы от соперников за год работы Богданыча так и не появилось.
гыгы
гыгы
1. Мы победим на ЧМ-18.
2. Чёрных не будет в Зените.
3. Пенсионный возраст поднят не будет.
4. Мы увеличим благосостояние народа.
Из того, о чём питерские не обманули:
1. Государство должно помочь гражданам выйти из жизни.
1. Мы победим на ЧМ-18.
2. Чёрных не будет в Зените.
3. Пенсионный возраст поднят не будет.
4. Мы увеличим благосостояние народа.
Из того, о чём питерские не обманули:
1. Государство должно помочь гражданам выйти из жизни.
К следующему сезону еще пару-тройку зулусов прикупите, начало положено!)))
К следующему сезону еще пару-тройку зулусов прикупите, начало положено!)))