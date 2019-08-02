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«Зенит» подписал Малкома

сегодня, 16:49

«Зенит» официально объявил о трансфере вингера «Барселоны» Малкома.

22-летний бразилец подписал контракт с питерцами на 5 лет. Сумма трансфера составит 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. Зарплата игрока составит около 6.5 млн евро в год. В официальном заявлении «Зенита» говорится следующее:

Малком выступает преимущественно на позиции правого полузащитника. Сильными сторонами игрока являются дриблинг, игра при контратаках, умение открыться под передачу партнера, сделать обостряющую передачу и завершить атаку. Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   19 / 843
сегодня в 18:06
Зенит перекрашивается
Станет ли лидер по денежному содержанию лидером на поле, посмотрим
Prazdnik
Prazdnik
сегодня в 18:05
Ленивый игрок....🙄 , посмотрим . В 22 года если есть что доказывать( а доказывать есть что"игрок барселоны") время покажет . Я думаю амбиции игрока будут превыше и он захочет чтобы о нём заговорили. Имхо
mangoх12
mangoх12 ответил Литейный 4
   26 / 843
сегодня в 18:04
Ути какая активность у почитателей свиней. Заранее бояться разгрома от Зенита. Завтра после Динамо снова разыскивать их придется с собаками. Гыгыгы
не ожидал что тарасня такие расситы , хотя Малком то бразилец а у самих чисткровные зулусы играли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 843
сегодня в 18:01
Давайте сравним........некоторые трансферы....

Трансферы 2019 года :
Жуан Феликс Бенфика ➡️ Атлетико Мадрид - 126 млн.
Антуан Гризманн, Атлетико Мадрид ➡️ Барселона - 120 млн.
Эден Азар, Челси ➡️ Реал Мадрид - 100 млн.
Малком ,Барселона ➡️ Зенит - 40 млн.


Трансферы 2004-го года:
Николя Анелька,Манчестер Сити➡️ Фенербахче - 10.7 млн €
Фабио Каннаваро,Интер➡️ Ювентус -10 млн €
Фернандо Морьентес,Реал Мадрид ➡️ Ливерпуль 9.25 млн €
Фернандо Кавенаги,Ривер Плейт➡️Спартак Москва 11,5 млн €
Спагетти
Спагетти
   160 / 843
сегодня в 17:59
Дайте совет Малкому чтоб начал учить китайский язык, хотя не успеет, халк поможет :)))
DNK74_02
DNK74_02
   699 / 843
сегодня в 17:58
С хорошим приобретением, друзья! Желаю ярких побед на всех фронтах!
P.S. Десантуру с праздником! Слава ВДВ!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   283 / 843
сегодня в 17:55
Игрок талантливый несомненно, но вот как кажется лентяй. Удачи ему в РПЛ
spartach n1
spartach n1 ответил Капитан Врунгель
   5 / 843
сегодня в 17:55
Из питерских обещаний: 1. Мы победим на ЧМ-18. 2. Чёрных не будет в Зените. 3. Пенсионный возраст поднят не будет. 4. Мы увеличим благосостояние народа. Из того, о чём питерские не обманули: 1. Государство должно помочь гражданам выйти из жизни.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил ildar_3871
   283 / 843
сегодня в 17:54
Вроде Паредеса не хило впарили ПСЖ
ildar_3871
ildar_3871 ответил parallels
   88 / 843
сегодня в 17:53
гыгы
Зенит купил за 40 !)))
Rattlehead
Rattlehead
   69 / 843
сегодня в 17:53
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 17:53
Шутки про зулусов теперь заиграют новыми красками.
А если серьёзно, то не понимаю, зачем Барселона его отпустила. Парень толковый, побольше бы практики ему. А вот как он впишется в команду Семака - вот это вопрос, потому что у этой команды других идей кроме забросов из глубины на Дзюбу и Азмуна, навесов с флангов, стандартов и надежды на привозы от соперников за год работы Богданыча так и не появилось.
parallels
parallels
   30 / 843
сегодня в 17:53

гыгы
Wolf77785
Wolf77785
   261 / 843
сегодня в 17:52
Интересно, когда лучших клуба ведут трансфера игрока, думаю выйдет что-то мощное!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   34 / 843
сегодня в 17:51
Из питерских обещаний:

1. Мы победим на ЧМ-18.
2. Чёрных не будет в Зените.
3. Пенсионный возраст поднят не будет.
4. Мы увеличим благосостояние народа.


Из того, о чём питерские не обманули:

1. Государство должно помочь гражданам выйти из жизни.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Ангел неБесГрешен
   88 / 843
сегодня в 17:47
Хорошая новость. Только теперь надо весь неликвид продавать, а не по арендам распихивать. Денежка живая нужна...
Сутормина не продавайте , он еще себя покажет !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 843
сегодня в 17:46
Хорошая новость. Только теперь надо весь неликвид продавать, а не по арендам распихивать. Денежка живая нужна...
Санчо Панса
Санчо Панса
   107 / 843
сегодня в 17:45
Это просто трансферная бомба! Я от всей души поздравляю всех преданных болельщиков Зенита с этим событием. Ну Спартак, держись:)
spartach n1
spartach n1 ответил parallels
   5 / 843
сегодня в 17:43
https://www.youtube.com/watch?v=lUDiGbQfPGU
ildar_3871
ildar_3871
   88 / 843
сегодня в 17:43
говорят Fair Play , Fair Play . А кого продал Зенит за 45 млн чтобы купить Малкома , на моей памяти только Бруну Алвеш , но его продали за 5 !
ziborock
ziborock ответил parallels
   14 / 843
сегодня в 17:42
1 сентября малком с вас угарнёт, когда поставит пятёрку вам в дневник 😆
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       14 / 843
    сегодня в 17:42
    Ути какая активность у почитателей свиней. Заранее бояться разгрома от Зенита. Завтра после Динамо снова разыскивать их придется с собаками. Гыгыгы
    Может с зулусами?!)))
    parallels
    parallels ответил ziborock
       30 / 843
    сегодня в 17:41
    Зачетно мы с вас угораем! Или Малкон - белый?)))
    1 сентября малком с вас угарнёт, когда поставит пятёрку вам в дневник 😆
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Стыдно за Спартак
       4 / 843
    сегодня в 17:41
    Те, кто понимает, что болеть за команду, которая потратила 1,8 миллиардов долларов, и выиграла ОДИН РАЗ чемпионат. Стыд....
    Свиньи обычно гораздо больше в итоге выкидывают деньги на ветер за неликвид типа Педры. Гыгыгы
    parallels
    parallels
       30 / 843
    сегодня в 17:41
    ziborock
    ziborock ответил ПерекатиПоле
       14 / 843
    сегодня в 17:39
    Зачётно у торосят и прочих припекает)
    Зачетно мы с вас угораем! Или Малкон - белый?)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 843
    сегодня в 17:39
    Ути какая активность у почитателей свиней. Заранее бояться разгрома от Зенита. Завтра после Динамо снова разыскивать их придется с собаками. Гыгыгы
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       34 / 843
    сегодня в 17:39
    С учётом зарплаты 5 млрд. рублей на Малкома, а вы держитесь там, денег нет на пенсии и зарплаты.
    ziborock
    ziborock ответил ПерекатиПоле
       14 / 843
    сегодня в 17:38
    Последнего ЗеЛуса в Порту сплавили, теперь у вас только арийцы во главе с Баду.
    Зато вы теперь самые черные в РПЛ, c чем и поздравляю!)))
    К следующему сезону еще пару-тройку зулусов прикупите, начало положено!)))
    ildar_3871
    ildar_3871
       88 / 843
    сегодня в 17:36
    бомжи зажрались !
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