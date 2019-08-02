«Зенит» подписал Малкома

сегодня, 16:49

«Зенит» официально объявил о трансфере вингера «Барселоны» Малкома.

22-летний бразилец подписал контракт с питерцами на 5 лет. Сумма трансфера составит 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. Зарплата игрока составит около 6.5 млн евро в год. В официальном заявлении «Зенита» говорится следующее: