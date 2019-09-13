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Руслан Нигматуллин: «Не могу назвать „Спартак“ фаворитом матча с „Уралом“»

вчера, 18:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал16:30 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом».

Вряд ли Кононов выпустит Крала в стартовом составе. Эта позиция пока не требует глобальных изменений. Понятно, что он в форме, но важно же ещё со стороны посмотреть. Обычно новички выходят сразу, если это проблемная позиция или он супер игрок. В «Спартаке» возможно всё. Других новичков использовали сразу. Крала купили за большие деньги, поэтому будут его часто использовать.

Деньги есть деньги. Я не следил за чемпионатом Чехии. Не могу сказать точно насколько квалифицированный этот игрок. В любом случае, это ответственность Цорна, который принял решение купить игрока. Главное, чтобы это было взвешенное, чётко-продуманное решение.

Парфёнов способен на все со своими командами. Он умеет добиваться успеха при небольших бюджетах, скромном подборе игроков. А «Спартак» нестабилен, поэтому всё может быт в этом матче. Я не могу однозначно назвать красно-белых фаворитом в завтрашней встрече.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 713
вчера в 20:44
Свердловчане в очередной раз унизят пищевик!
mangoх12
mangoх12
   49 / 713
вчера в 20:23
скорее аутсайдер чем фаворит
SHMEL
SHMEL
   179 / 713
вчера в 18:55
В этой паре Урал конечно же явный фаворит.
cska1948
cska1948
   62 / 713
вчера в 18:51
"...Парфёнов способен на все со своими командами. Он умеет добиваться успеха при небольших бюджетах, скромном подборе игроков..."
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Вот оказывается по какой причине Парфёнов не может быть тренером СпаМа.
Лиговский
Лиговский
   270 / 713
вчера в 18:39
Почему так много пишут про команду середняка? А мало пишут про равных ей, Асенал, Ахмат или Сочи?
Klasse
Klasse
вчера в 18:36
это же ё...ный диджей руслан нигматуллин))
311
311
   66 / 713
вчера в 18:33
Спартак фаворит только у судей!)
Aniva
Aniva
   38 / 713
вчера в 18:21
Урал сильнее, Уралу удачи!
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