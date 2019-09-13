Руслан Нигматуллин: «Не могу назвать „Спартак“ фаворитом матча с „Уралом“»

Бывший вратарь сборной России поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом».

Вряд ли Кононов выпустит Крала в стартовом составе. Эта позиция пока не требует глобальных изменений. Понятно, что он в форме, но важно же ещё со стороны посмотреть. Обычно новички выходят сразу, если это проблемная позиция или он супер игрок. В «Спартаке» возможно всё. Других новичков использовали сразу. Крала купили за большие деньги, поэтому будут его часто использовать.

Деньги есть деньги. Я не следил за чемпионатом Чехии. Не могу сказать точно насколько квалифицированный этот игрок. В любом случае, это ответственность Цорна, который принял решение купить игрока. Главное, чтобы это было взвешенное, чётко-продуманное решение.

Парфёнов способен на все со своими командами. Он умеет добиваться успеха при небольших бюджетах, скромном подборе игроков. А «Спартак» нестабилен, поэтому всё может быт в этом матче. Я не могу однозначно назвать красно-белых фаворитом в завтрашней встрече.