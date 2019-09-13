Ловчев: «Думаю, что ЦСКА победит “Тамбов”»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал свой комментарий по поводу предстоящей игры между московским ЦСКА и «Тамбовом».
«Тамбов» играет не на своем поле, а в Саранске. Все-таки это не их поле. ЦСКА хорошо играет на контратаках, молодые ребята – есть кому повести мяч, есть кому убежать, есть Чалов, который забивает голы.
«Тамбов» потерял Седрика Гогуа, который перешел, кстати, в ЦСКА, а значит, что в обороне стало меньше порядка. Но для ЦСКА важно то, что у «Тамбова» в целом не все так хорошо с обороной. Думаю, что ЦСКА победит.
Ранее Ловчев выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не возглавит «Спартак».