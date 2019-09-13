Ловчев: «Думаю, что ЦСКА победит “Тамбов”»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал свой комментарий по поводу предстоящей игры между московским ЦСКА и «Тамбовом».

«Тамбов» играет не на своем поле, а в Саранске. Все-таки это не их поле. ЦСКА хорошо играет на контратаках, молодые ребята – есть кому повести мяч, есть кому убежать, есть Чалов, который забивает голы.