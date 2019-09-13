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Ловчев: «Думаю, что ЦСКА победит “Тамбов”»

вчера, 16:21
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал свой комментарий по поводу предстоящей игры между московским ЦСКА и «Тамбовом».

«Тамбов» играет не на своем поле, а в Саранске. Все-таки это не их поле. ЦСКА хорошо играет на контратаках, молодые ребята – есть кому повести мяч, есть кому убежать, есть Чалов, который забивает голы.

«Тамбов» потерял Седрика Гогуа, который перешел, кстати, в ЦСКА, а значит, что в обороне стало меньше порядка. Но для ЦСКА важно то, что у «Тамбова» в целом не все так хорошо с обороной. Думаю, что ЦСКА победит.

Ранее Ловчев выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не возглавит «Спартак».

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   125 / 713
вчера в 20:20
мы тоже надеемся.
SHMEL
SHMEL
   179 / 713
вчера в 18:53
Хорошо бы сбыться прогнозу Евгения Серафимовича,но мы частенько оступаоись именно в матчах с заведомыми аутсайдерами...
mihaluch
mihaluch
   75 / 713
вчера в 18:40
ЦСКА проигрывать больше нельзя, иначе конкуренты оторвутся от них.
Союзник противников
Союзник противников
   4 / 713
вчера в 18:32
Измена в рядах спартачей! Бубнов,хоть ты не подведи,а то придётся Рейнгольда потревожить...
cska plus
cska plus
   2 / 713
вчера в 17:56
Хрюще лучше думать о хрющатнике.
VV V
VV V
   545 / 713
вчера в 17:44
Букмекерам надо взять на вооружение этот серьёзный прогноз Ловчева.
КЭТиК
КЭТиК
   80 / 713
вчера в 17:14
Н оригинальный прогноз.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   210 / 713
вчера в 16:53
Должны побеждать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   30 / 713
вчера в 16:45
Как ни как выездная игра, уверен, что лёгкой не будет, много в ЦСКА травмированных и всё же удачи и победы ЦСКА, только постарайтесь обойтись без травм.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   31 / 713
вчера в 16:42
Ждем только победы.
drug01
drug01
   87 / 713
вчера в 16:40
Другого результата не ждём
VIPded
VIPded
   33 / 713
вчера в 16:35
Удачи ЦСКА!!!
1 команда
1 команда
   157 / 713
вчера в 16:25
Свиньи уже Тамбов победили.
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