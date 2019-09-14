Сарри: «Был ли страх во время пневмонии? Я не мог дышать»

Наставник «Ювентуса» рассказал о том, как перенёс пневмонию. Недавно стало известно, что 60-летний специалист сможет вернуться на бровку уже в сегодняшнем матче с «Фиорентиной».

Был ли страх? Я не мог дышать.

Очевидно, что для тренера жизненно необходимо участвовать в тренировочном процессе и присутствовать на скамейке во время игры. Нелегко оставаться вне всего этого. Но я хочу поблагодарить медперсонал. Они баловали меня в течение этих 20 дней. Они дали мне понять, что лучше немного переждать, чтобы это не затянулось на более длительное время. Это было тяжело, но я должен был это принять. Я знал, что тренерский штаб отлично справится с работой и без меня.