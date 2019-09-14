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«Томь» и «Спартак-2» не смогли выявить победителя

вчера, 16:07
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«Томь» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ

На счету томичей 20 очков после 13 туров и шестое место в таблице. «Спартак-2» имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку.

Томск. Стадион «Труд».

«Томь» — «Спартак-2» — 2:2 (0:1)
Голы: Житнев 48, Киреенко 62 - Данилин 15, Глушенков 70.

«Томь»: Вавилин, Горбатюк, Мануйлов, Пенчиков, Каккоев, Шалаев, Казанков (Плетнев 76), Калинский, Киреенко (Сасин 81), Талалай, Житнев (Тлупов 76).

«Спартак-2»: Акмурзин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Миронов (Р. Литвинов 90+3), Глушенков (Самбу 70), Маркитесов, Бакалюк, Васильев, Данилин, Нимели.

Предупреждения: Миронов 52, Киреенко 71, Шалаев 84.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

Напомним, что «Спартак-2» дома проиграл «Краснодару-2» в матче 12-го тура ФНЛ.

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Смольчик
Смольчик
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вчера в 16:17
Жаль, что Томь не победила.
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