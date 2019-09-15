Отец Месси провел переговоры с клубом Бекхэма

Сообщается, что отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси провел встречу с представителями американского клуба «Интер Майами», владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
От американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.
Ранее уже отмечалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в своей команде.
Хотя, учитывая его "успехи" на КА, можно и серебряной обойтись.
А для клуба Бекхэма это будет плюс, за них сразу начнут болеть малолетние глорики)
Хотя, учитывая его "успехи" на КА, можно и серебряной обойтись.
А для клуба Бекхэма это будет плюс, за них сразу начнут болеть малолетние глорики)