Отец Месси провел переговоры с клубом Бекхэма

сегодня, 10:07

Сообщается, что отец нападающего «Барселоны» провел встречу с представителями американского клуба «Интер Майами», владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

От американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.

Ранее уже отмечалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в своей команде.