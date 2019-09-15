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Отец Месси провел переговоры с клубом Бекхэма

сегодня, 10:07

Сообщается, что отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси провел встречу с представителями американского клуба «Интер Майами», владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм

От американской команды встречу посетил спортивный директор Пол Макдоно. Переговоры прошли в Лондоне, при этом тема беседы не уточняется.

Ранее уже отмечалось, что Бекхэм хочет видеть 32-летнего футболиста в своей команде

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   217 / 769
сегодня в 10:22
зато появится куча народу которая болеет за "интер майами " с детства)))
abramjan
abramjan
   217 / 769
сегодня в 10:19
    волгoдoн
    волгoдoн
       137 / 769
    сегодня в 10:17
    и на кой хрен ему интер майами..сплетни
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       29 / 769
    сегодня в 10:17
    Одно из условий контракта - большая золотая ложка.
    Хотя, учитывая его "успехи" на КА, можно и серебряной обойтись.
    А для клуба Бекхэма это будет плюс, за них сразу начнут болеть малолетние глорики)
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Aniva
       117 / 769
    сегодня в 10:16
    Неужели пора?
    Славнов, тебе пора покинуть Соккер
    abramjan
    abramjan
       217 / 769
    сегодня в 10:14
    за 56оватых сынков папам приходится до пенсии вписываться)))
    Aniva
    Aniva
       41 / 769
    сегодня в 10:14
    Неужели пора?
    STVA 1
    STVA 1
       70 / 769
    сегодня в 10:08
    Часто папы переговоры проводят)))
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