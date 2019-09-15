Шюррле: «Каждый игрок „Спартака“ хочет знать историю клуба»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле на встрече с болельщиками заявил, что заинтересован в изучении истории московского клуба.
Безусловно, нам очень интересно знать об истории клуба. Я думаю, что каждый игрок, который приходит в «Спартак», хочет знать больше о том, что было до него. Кроме истории, мы хотим выучить русский язык, чтобы лучше общаться, чтобы быть вместе.
Что касается работы после тренировок, то каждый это делает, у каждого своя индивидуальная программа. Это неотъемлемая часть нашей работы.
это разве не история? :(
это разве не история? :(
Еврокубков нет? Середняк - ответ.
Еврокубков нет? Середняк - ответ.