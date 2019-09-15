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Шюррле: «Каждый игрок „Спартака“ хочет знать историю клуба»

сегодня, 16:07

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле на встрече с болельщиками заявил, что заинтересован в изучении истории московского клуба.

Безусловно, нам очень интересно знать об истории клуба. Я думаю, что каждый игрок, который приходит в «Спартак», хочет знать больше о том, что было до него. Кроме истории, мы хотим выучить русский язык, чтобы лучше общаться, чтобы быть вместе.

Что касается работы после тренировок, то каждый это делает, у каждого своя индивидуальная программа. Это неотъемлемая часть нашей работы.

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Все комментарии
ABir
ABir
   95 / 780
сегодня в 17:04
Чтобы историю делать, надо ее знать!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   82 / 780
сегодня в 16:48
7-0 история спартака
mihaluch
mihaluch
   81 / 780
сегодня в 16:48
Это надо понимать как историю всех левых побед.
Багров-брат
Багров-брат
   206 / 780
сегодня в 16:46
Поэтому вместо тренировок у Ещенко занятия по истории...))) Это было заметно в матче с Уралом...)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   626 / 780
сегодня в 16:38
"Не боимся мы ментов с нами Федор Черенков"
это разве не история? :(
удав
удав
   506 / 780
сегодня в 16:36
краткий курс для шюррле 1)до 1991 любимцы партийных боссов+один из не многих шансов большинства игроков зажить в москве 2)с 1991 по начало 2000 админ.ресурс+бромонтан+ единственный клуб с деньгами в России 3) с начала 2000 по наши дни - нытьё,нефтянные слитые деньги, разговоры о духе и провалы квалификации в ЛЕ p.s. беги андрюха)
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   6 / 780
сегодня в 16:35
Важные вехи в истории "Спартака" и так всем известны: взятие Кубка Соли (2012), 0-7 от "Ливерпуля" (2017), подвоз в музей пива "Спартаковское" (обновляется каждый день, хотя разницы никто все равно бы не заметил), чемпионство имени товарища Симоняна (2017). Больше вроде нет.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 780
сегодня в 16:28
Шюррле уже понял куда вляпался. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
   5 / 780
сегодня в 16:26
М-да,угол падения равен углу отражения...маразма.
Evilhuman
Evilhuman ответил Faustello
   13 / 780
сегодня в 16:25
Похоже на то, ну ведь со стороны адекватные люди, пока туда не попадут, потом начинается, кто кого переплюнет в неадекватности
swift stream
swift stream
   43 / 780
сегодня в 16:25
Откуда история у пердивной команды с семинольным прошлым?
Faustello
Faustello ответил Aniva
   11 / 780
сегодня в 16:23
Зайдите в музей, кроме банки трехгорного ничего не найдете.
Музей мадам Федуно? Музей хавронья фигур?
Faustello
Faustello ответил Evilhuman
   11 / 780
сегодня в 16:22
Ясно, в тарасовке вместо того чтобы тренировать команду, игроков заставляют мантры учить и бред этот нести в массы, которые кстати тают на глазах
Я в начале нулевых работал в конторе, в которой в офисе целый день звучала музыка со словами - мы любим ООО "блаблабла" мы вместе делаем одно дело и тд и тп. К вечеру голова пухла и каждый день народискал причину как соскочить куда нить в поля. Может в Спартаке такая же фигня???
Aniva
Aniva
   34 / 780
сегодня в 16:21
Зайдите в музей, кроме банки трехгорного ничего не найдете.
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 16:19
И это говорит чемпьён мира обитающий в тарасовке, сектантством пахнет.
Absinthe2
Absinthe2
   285 / 780
сегодня в 16:18
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан и прочее бла, бла, бла. Тренера смените!
serh62
serh62
   124 / 780
сегодня в 16:15
толмач переведет немцу. всю историю. и про бромантан тоже...а главное про Ливерпуль рассказать.
волгoдoн
волгoдoн
   105 / 780
сегодня в 16:14
В музей немчуре надо.Основная часть полок занята стеклотарой с трехгорным,трофеем канделаки и трофеем дель сол. Немного в сторонке покрытые паутиной и пылью стоят бромонтановые безделушки 90-х годов. Вот собственно и вся история.
Nikola45
Nikola45
   32 / 780
сегодня в 16:13
Немец тактично напоминает о 7-0 с Ливерпулем! )) Знаем помним ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 780
сегодня в 16:11
Что там в истории то столь яркого помимо номенклатурных назначений пичиненства времён совка и бронматановых местечковых побед девяностых?
Еврокубков нет? Середняк - ответ.
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 780
сегодня в 16:09
Ясно, в тарасовке вместо того чтобы тренировать команду, игроков заставляют мантры учить и бред этот нести в массы, которые кстати тают на глазах
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