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Матвеев: «Отраженный пенальти Сафоновым - ключевой момент матча»

сегодня, 21:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу «быков» в матче с «Крыльями Советов»:

Момент с сэйвом Сафонова в эпизоде с пенальти? Было непросто, этот момент был ключевым.

Забили после перерыва и предопределило итог матча. Все матчи, которые сразу после перерыва на сборные. Непонятно, в каком состоянии люди приезжают. Не мы первые и не мы последние, кто с этим сталкивается.

Готовность перед игрой с ЦСКА? Каждый матч для «Краснодара» важен. Стараемся ротировать состав, показывать игру и добиваться побед. Сергей Петров отыграл очень хороший матч. Вся команда — молодцы! Рады, что болельщики приходят и поддерживают «Краснодар».

Мануэл Фернандеш? Он потихоньку втягивается в тренировочный процесс, через неделю-полторы ожидаем продвижения.

Ранее свой комментарий дал главный тренер самарского клуба Миодраг Божович.

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Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 22:17
Мусаев тащит команду, а Матвеев раздает комментарии...
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