Матвеев: «Отраженный пенальти Сафоновым - ключевой момент матча»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу «быков» в матче с «Крыльями Советов»:

Момент с сэйвом Сафонова в эпизоде с пенальти? Было непросто, этот момент был ключевым.

Забили после перерыва и предопределило итог матча. Все матчи, которые сразу после перерыва на сборные. Непонятно, в каком состоянии люди приезжают. Не мы первые и не мы последние, кто с этим сталкивается.

Готовность перед игрой с ЦСКА ? Каждый матч для «Краснодара» важен. Стараемся ротировать состав, показывать игру и добиваться побед. Сергей Петров отыграл очень хороший матч. Вся команда — молодцы! Рады, что болельщики приходят и поддерживают «Краснодар».

Мануэл Фернандеш? Он потихоньку втягивается в тренировочный процесс, через неделю-полторы ожидаем продвижения.