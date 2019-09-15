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Сулейманов: «В первом тайме „Крылья Советов“ сыграли лучше нас»

вчера, 23:04
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Мы тяжело начали, наверное, потому что многие игроки вернулись из сборных, мы не смогли быстро сыграться. Думаю, что в первом тайме в какой-то степени преимущество было на стороне «Крыльев Советов», они также создали несколько опасных моментов. Во втором тайме мы взяли игру под свой контроль, думаю, тогда уже было больше голов, чем в первом, не так ли?

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Binger
Binger ответил nikoladolgov
   603 / 795
сегодня в 03:03
Договорняк. К бабке не ходи. Самаре надо денег, Краснодару надо очей. Все сошлось !
Очень на это похоже, купленный матч.
VIPded
VIPded
   48 / 795
вчера в 23:30
Отскочили быки...)))
nikoladolgov
nikoladolgov
   261 / 795
вчера в 23:22
Договорняк. К бабке не ходи.
Самаре надо денег, Краснодару надо очей.
Все сошлось !
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