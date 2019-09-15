Сулейманов: «В первом тайме „Крылья Советов“ сыграли лучше нас»

Нападающий «Краснодара» прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Мы тяжело начали, наверное, потому что многие игроки вернулись из сборных, мы не смогли быстро сыграться. Думаю, что в первом тайме в какой-то степени преимущество было на стороне «Крыльев Советов», они также создали несколько опасных моментов. Во втором тайме мы взяли игру под свой контроль, думаю, тогда уже было больше голов, чем в первом, не так ли?