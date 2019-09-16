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Оздоев: «„Лион“ - сильная команда»

сегодня, 20:24
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что он ожидает от матча с «Лионом»:

«Лион» — сильная команда. В нашей группе команды примерно одинакового уровня. Нужно выходить на поле и с каждой командой добиваться результата. В «Лионе» есть хорошие игроки в линии атаки. Но у нас тоже прекрасный коллектив, который может доставить сопернику проблемы.

С тех пор, как Маммана здесь играл, в «Лионе» многое поменялось. Но в целом он сказал, что здесь хорошая команда

Ранее аналогичными словами высказался защитник «Лиона» Джейсон Денайе.

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