Киммих: «Тер Штеген не делал выпадов в сторону Нойера»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказал свое мнение про ситуацию с голкипером мюнхенского клуба Мануэлем Нойером и вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Штегеном. Ранее кипер каталонцев намекнул, что устал быть запасным в сборной Германии.
В словах тер Штегена нет ничего страшного. Я могу понять, почему он разочарован. Марк-Андре не делал выпадов в сторону Нойера. Нет сомнений, что Мануэль должен стоять в сборной.
Ранее сам Нойер прокомментировал борьбу за место в стартовом составе сборной Германии с тер Штегеном.
Второе, а признать, что Нойер не ровня нынче ему никак, с Кореей его выход к центру поля о многом говорит.
Второе, а признать, что Нойер не ровня нынче ему никак, с Кореей его выход к центру поля о многом говорит.