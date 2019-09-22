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Киммих: «Тер Штеген не делал выпадов в сторону Нойера»

вчера, 19:20

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказал свое мнение про ситуацию с голкипером мюнхенского клуба Мануэлем Нойером и вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Штегеном. Ранее кипер каталонцев намекнул, что устал быть запасным в сборной Германии.

В словах тер Штегена нет ничего страшного. Я могу понять, почему он разочарован. Марк-Андре не делал выпадов в сторону Нойера. Нет сомнений, что Мануэль должен стоять в сборной.

Ранее сам Нойер прокомментировал борьбу за место в стартовом составе сборной Германии с тер Штегеном.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 22:59
Признаю что параллели не очень уместные, но это как Игорь в сборной России. Всегда есть кто то перспективнее, а в раме по прежнему "признание былых заслуг"...
Metropolis
Metropolis ответил волгодон 2
вчера в 22:05
Просто тер Штеген не играет за баварских сосисочников.А Бавария это что-то типа единой россии у немчуры. Вот никакущая Эммануэль и дрейфует как г.. в проруби,а реальные вратари немного злятся.
Согласен, играя на родине, да еще и в топ клубе Бундеслиги, у Нойера явно больше шансов быть номер один в сборной. И вообще, что хочет предложить Терстеген непонятно. В сборных вратарей обычно меняют по двум причинам, травма или пенсия. Или мегапозор (как у Филимонова)
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Apsny
   179 / 985
вчера в 21:40
В каком веке это было, это раз. Второе, а признать, что Нойер не ровня нынче ему никак, с Кореей его выход к центру поля о многом говорит.
согласен что косяк, а с Мане как косякнул, помнишь? не стоит цепляться за несколько ошибок. если Ману и в этом сезоне будет чудить то да, вопросов нету! но пока бэкграунд Нойера сам за себя говорит
Apsny
Apsny ответил ColdSun1995
   230 / 985
вчера в 20:17
)) может Тер Штегену пора сделать что то большее, чем просто выдать пару не плохих матчей и пропускать от Флоренци с середины штрафной, копируя Нойера?))
В каком веке это было, это раз.

Второе, а признать, что Нойер не ровня нынче ему никак, с Кореей его выход к центру поля о многом говорит.
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 19:53
Скоро в рукопашную пойдут.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил волгодон 2
   179 / 985
вчера в 19:50
Просто тер Штеген не играет за баварских сосисочников.А Бавария это что-то типа единой россии у немчуры. Вот никакущая Эммануэль и дрейфует как г.. в проруби,а реальные вратари немного злятся.
)) может Тер Штегену пора сделать что то большее, чем просто выдать пару не плохих матчей и пропускать от Флоренци с середины штрафной, копируя Нойера?))
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 985
вчера в 19:26
Просто тер Штеген не играет за баварских сосисочников.А Бавария это что-то типа единой россии у немчуры. Вот никакущая Эммануэль и дрейфует как г.. в проруби,а реальные вратари немного злятся.
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