Киммих: «Тер Штеген не делал выпадов в сторону Нойера»

вчера, 19:20

Полузащитник «Баварии» высказал свое мнение про ситуацию с голкипером мюнхенского клуба и вратарем «Барселоны» . Ранее кипер каталонцев намекнул, что устал быть запасным в сборной Германии.

В словах тер Штегена нет ничего страшного. Я могу понять, почему он разочарован. Марк-Андре не делал выпадов в сторону Нойера. Нет сомнений, что Мануэль должен стоять в сборной.

Ранее сам Нойер прокомментировал борьбу за место в стартовом составе сборной Германии с тер Штегеном.