Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Айнтрахтом»

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в матче 5-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (10 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Айнтрахт» (7 очков) - девятый.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Боруссия» Д 2:2 (1:1)
Голы: Андре Силва 43, Дилейни 88 (автогол) - Витсель 11, Санчо 66
«Айнтрахт»: Трапп, Туре (Чендлер 83), Хасэбе, Хинтереггер, Дурм, Кор (Камада 67), Фернандеш, Костич, Соу, Андре Силва, Пасьенса (Дост 79)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс (Загаду 63), Геррейру, Витсель, Дилейни, Азар, Ройс, Санчо (Брандт 73), Алькасер (Гетце 76)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Хуммельс 32, Туре 65, Хакими 87, Чендлер 90+1
Напомним, что вчера «Бавария» обыграла «Кельн».