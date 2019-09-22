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Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Айнтрахтом»

вчера, 20:53
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в матче 5-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (10 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Айнтрахт» (7 очков) - девятый.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Боруссия» Д 2:2 (1:1)
Голы: Андре Силва 43, Дилейни 88 (автогол) - Витсель 11, Санчо 66

«Айнтрахт»: Трапп, Туре (Чендлер 83), Хасэбе, Хинтереггер, Дурм, Кор (Камада 67), Фернандеш, Костич, Соу, Андре Силва, Пасьенса (Дост 79)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс (Загаду 63), Геррейру, Витсель, Дилейни, Азар, Ройс, Санчо (Брандт 73), Алькасер (Гетце 76)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Хуммельс 32, Туре 65, Хакими 87, Чендлер 90+1

Напомним, что вчера «Бавария» обыграла «Кельн».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 04:51
Очень жаль, можно было отрваться пока Баварию причёсывают.
lefte
lefte
   336 / 985
вчера в 21:47
Ахаха, фавра снова унизили
Adepta
Adepta
   51 / 985
вчера в 21:45
Плохо дела идут в Боруссии.
allemz
allemz
   46 / 985
вчера в 20:55
Ахах, сегодня мой день. Еще Атлетик дожмет и день удался.
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