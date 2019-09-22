«Леганес» набрал первое очко в сезоне в матче против «Валенсии»

«Валенсия» сыграл вничью с «Леганесом» в игре 5-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» (5 очков) располагаются на тринадцатом месте в турнирной таблице, «Леганес» - последний.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Леганес» 1:1 (1:1)
Голы: Парехо 21 (пенальти) - Оскар 35
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя (Коста 56), Коклен (Ферран Торрес 84), Кондогбиа, Парехо, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гомес (Ли 59)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Леганес»: Сориано Оропеса, Бустинса, Омеруо, Сиовас (Родригеш 73), Перес, Руибал (Авазьем 57), Оскар, Ресио, Сильва, Каррильо (Эн-Несери 79), Брейтуэйт
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
Предупреждения: Ресио 23, Сиовас 41, Кондогбиа 59, Ферран Торрес 85, Сориано 87, Паулиста 90+1
В прошлом туре «Валенсия» разгромно проиграла «Барселоне».