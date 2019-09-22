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«Леганес» набрал первое очко в сезоне в матче против «Валенсии»

вчера, 19:01
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Валенсия» сыграл вничью с «Леганесом» в игре 5-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» (5 очков) располагаются на тринадцатом месте в турнирной таблице, «Леганес» - последний.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Леганес» 1:1 (1:1)
Голы: Парехо 21 (пенальти) - Оскар 35

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя (Коста 56), Коклен (Ферран Торрес 84), Кондогбиа, Парехо, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гомес (Ли 59)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Леганес»: Сориано Оропеса, Бустинса, Омеруо, Сиовас (Родригеш 73), Перес, Руибал (Авазьем 57), Оскар, Ресио, Сильва, Каррильо (Эн-Несери 79), Брейтуэйт
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.

Предупреждения: Ресио 23, Сиовас 41, Кондогбиа 59, Ферран Торрес 85, Сориано 87, Паулиста 90+1

В прошлом туре «Валенсия» разгромно проиграла «Барселоне».

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 22:55
Жаль конечно, но все довольно таки предсказуемо. В команде растёт уровень недовольства, и мне кажется что это только начало...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   223 / 985
вчера в 22:35
Против Валенсии многие теперь начнут набирать очки.
Шишанутый
Шишанутый
   48 / 985
вчера в 21:27
Норм результат для обоих команд.
drug01
drug01
   189 / 985
вчера в 19:54
С первым очком!!
VIPded
VIPded
   65 / 985
вчера в 19:49
Валюша подсдулась...
ДСА
ДСА
   201 / 985
вчера в 19:47
Неожиданная ничья.
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 985
вчера в 19:09
Молодцы!
Sergey Z
Sergey Z
   314 / 985
вчера в 19:09
Леганес с почином!!!
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