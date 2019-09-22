ПСВ и «Аякс» сыграли вничью, Промес забил гол

вчера, 19:54

ПСВ сыграл вничью с «Аяксом» в матче 7-го тура чемпионата Голландии.

В активе у «Аякса» и ПСВ по 14 очков, команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

ПСВ - «Аякс» 1:1 (0:0)

Голы: Мален 78 - Промес 63.

ПСВ : Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Боскальи 76), Росарио, Садилек (Гакпо 76), Ихаттарен, Брума, Бергвайн, Мален.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех, Промес, Нерес (ван де Бек 69).

Предупреждения: Блинд 14, Садилек 35, Альварес 55.

Напомним, что недавно «Аякс» обыграл «Лилль» в Лиге чемпионов.