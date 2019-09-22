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ПСВ и «Аякс» сыграли вничью, Промес забил гол

вчера, 19:54
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)1 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

ПСВ сыграл вничью с «Аяксом» в матче 7-го тура чемпионата Голландии.

В активе у «Аякса» и ПСВ по 14 очков, команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

ПСВ - «Аякс» 1:1 (0:0)
Голы: Мален 78 - Промес 63.

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Боскальи 76), Росарио, Садилек (Гакпо 76), Ихаттарен, Брума, Бергвайн, Мален.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех, Промес, Нерес (ван де Бек 69).

Предупреждения: Блинд 14, Садилек 35, Альварес 55.

Напомним, что недавно «Аякс» обыграл «Лилль» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cska plus
   224 / 985
сегодня в 04:13
А почему нет?Человек играл за Спартак и продолжает хорошо играть.Почему бы это не отметить???Когда Головин уже что-то сделает полезное за Монако здесь об этом обязательно напишут...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил волгодон 2
   8 / 985
вчера в 23:29
Побег из тарасовки у большинства футболистов является переломным.
Это уже аксиома!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   191 / 985
вчера в 21:50
Я был уверен что будет ничья
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 21:29
Наверное это очень важно, чтобы отметить зулуса.
oleg3k
oleg3k
   549 / 985
вчера в 21:19
Вот что значит бывшие игроки СПАРТАКА,Промес и Зе Луиш.Не то что головин у коней.Как говорится почувствуйте разницу.
drug01
drug01
   189 / 985
вчера в 21:04
Школа Спартака работает
Gelious
Gelious ответил 25процентный клоун
   92 / 985
вчера в 20:38
Зидану бы сегодня не отправится в фнл....
Да мадридцам-то чего, у них более-менее все. В зоне ЛЧ все равно попадут, как бы ни играли
LOpp
LOpp
   12 / 985
вчера в 20:28
Антоха забивать стал
112910415
112910415
   68 / 985
вчера в 20:25
браво, Квинси !
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   5 / 985
вчера в 20:25
Школа Спартака)
Брулин
Брулин
   94 / 985
вчера в 20:24
Крут этот Мален. В каждом матче забивает. Можно уже принимать ставки, в какой гранд перейдёт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Gelious
   18 / 985
вчера в 20:22
Зидану бы сегодня не отправится в фнл....
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 985
вчера в 20:20
Головин(((
нечитайло
нечитайло
   688 / 985
вчера в 20:13
Всех раздали
Apsny
Apsny
   230 / 985
вчера в 20:12
Разыгрался тут он).
Т34
Т34
   80 / 985
вчера в 20:05
ПСВ - «Аякс» 1:1 (0:0), а у некоторых, в головах только Спартак. Сказать честно кто они - сразу забанят. А в принципе и говорить ничего не надо, и так все ясно.
Gelious
Gelious
   92 / 985
вчера в 19:59
Да Спартаку уже поможет лишь очищение через ФНЛ
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 985
вчера в 19:57
Побег из тарасовки у большинства футболистов является переломным.
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