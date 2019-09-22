ПСВ и «Аякс» сыграли вничью, Промес забил гол

ПСВ сыграл вничью с «Аяксом» в матче 7-го тура чемпионата Голландии.
В активе у «Аякса» и ПСВ по 14 очков, команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.
ПСВ - «Аякс» 1:1 (0:0)
Голы: Мален 78 - Промес 63.
ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Боскальи 76), Росарио, Садилек (Гакпо 76), Ихаттарен, Брума, Бергвайн, Мален.
«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех, Промес, Нерес (ван де Бек 69).
Предупреждения: Блинд 14, Садилек 35, Альварес 55.
Напомним, что недавно «Аякс» обыграл «Лилль» в Лиге чемпионов.