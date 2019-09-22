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«Арсенал» в меньшинстве совершил камбэк в матче с «Астон Виллой»

вчера, 20:26
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«Арсенал» добился волевой победы во встрече против «Астон Виллы» в рамках 6-го тура АПЛ. «Пушкари» (11 очков) вышли на четвертое место в турнирной таблице, «Вилланы» (4 балла) - восемнадцатые.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Астон Вилла» 3:2 (0:1)
Голы: Пепе 59 (пенальти), Чамберс 81, Обамеянг 84 - МакГинн 20, Уэсли 60
 
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака (Уиллок 72), Пепе, Себальос (Лукас Торрейра 72), Сака (Чамберс 46), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер, Энгелс, Мингс, Тэйлор, МакГинн, Накамба (Хурихэйн 86), Грилиш, Трезеге (Аль-Мохамади 68), Уэсли, Эль-Гази (Лэнсбери 86)
Главный тренер: Смит Дин.

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 11, Джака 35, Мэйтленд-Найлз 41, Гендузи 44, Энгелс 84, Пепе 85, Лено 90+3, Обамеянг 90+5

Удаление: Мэйтленд-Найлз 41

В прошлом туре «Арсенал» потерял очки в игре с «Уотфордом».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 985
сегодня в 04:32
Занятно)
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
сегодня в 00:08
Отыграться в десятером для Арсенала это подвиг.
Sergey Z
Sergey Z
   314 / 985
вчера в 22:58
Канониров с победой!
barcamilan
barcamilan ответил Strikers188
   525 / 985
вчера в 22:45
Пока хейтеры Эмери льют на него помои, он просто делает свою работу и приносит команде очередные 3 очка
эмери так и останецца слабым тренером, факт на лицо
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:33
Смит опять чудит с заменами.Есть Дэвис,молодой нап,дай ему поиграть хоть 20 минут,но нет оставляет Уэсли.Заменить Эль Гази пораньше , т.к после второго гола он просто исчез...Выпускает Мохамади вместо Трезеге,который смотрелся ну куда лучше голланда.Опыт игры в АПЛ дает о себе знать).Да и зажиматься возле ворот после 1-2 , такое себе.Гол Обамы дожлжны были отменять,т.к игрок атакующей команды ошевался возле стены,но всем пох)).Нельзя так.Представляю, что будет в матче с Сити)).
AMaaa_777
AMaaa_777
   965 / 985
вчера в 22:32
Лондон с победой, в конце собрались!
Т34
Т34
   80 / 985
вчера в 22:28
Почаще в меньшинстве играть надо.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   357 / 985
вчера в 21:57
НУ ХОТЬ ПЕНАЛЬТИ ДАЛ РЕФЕРИ,А ТО ВООБЩЕ ТОЛЬКО У мю -МОНОПОЛИЯ.
dino-hsv
dino-hsv ответил Strikers188
   164 / 985
вчера в 21:46
Пока хейтеры Эмери льют на него помои, он просто делает свою работу и приносит команде очередные 3 очка
очередные? в очереди за чем они идут? за 3 матчами без побед в апл? :)
dino-hsv
dino-hsv
   164 / 985
вчера в 21:45
не ожидал. эмери - топ :)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   677 / 985
вчера в 21:29
Арсенал штормит,как впрочем и Ливерпуль в первый год правления Клоппа. Вопрос лишь в том,надолго ли это у пушкарей? В принципе такой тренер,должен уже ставить стабильную игру,второй год у руля.
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 21:26
Это редкость для Арсенала последних лет.
Drossel
Drossel
   650 / 985
вчера в 21:09
эмеришка скажет всё тип-топ характер и воля к победе прогрессируем дальше, а в следущем матче опять отгребём по полной. гнать надо этого барана второй год а толку ноль игры как небыло так и нет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Strikers188
   37 / 985
вчера в 21:08
Пока хейтеры Эмери льют на него помои, он просто делает свою работу и приносит команде очередные 3 очка
Удары по воротам:

Арсенал - Ньюкасл 8-9
Арсенал - Бернли 16-18
Арсенал - Ливерпуль 9-25
Арсенал - Уотфорд 7-31
Арсенал - Франкфурт 17-24

Если его работа сделать команду середняком, то он да, справляется.

Сегодня игру затащили Торрейра и Чамберс (которые вышли во втором тайме) и Гендузи, вопреки Эмери.
starche
starche
   206 / 985
вчера в 21:06
Продемонстрировали волю к победе! И это уже неплохо.
Strikers188
Strikers188
   353 / 985
вчера в 21:02
Пока хейтеры Эмери льют на него помои, он просто делает свою работу и приносит команде очередные 3 очка
КЭТиК
КЭТиК
   175 / 985
вчера в 20:54
Тяжко даются победы.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   124 / 985
вчера в 20:50
Типикал Арсенал- создать себе неприятности и героически их преодолеть. Нет проблем- нет игры)
Брулин
Брулин
   94 / 985
вчера в 20:47
Радует, что выиграли, но игра все равно дно, хоть яйца показали.
В первом тайме было ощущение, что матч с Айнтрахтом продолжается, защиты нет, опорки нет, за последние 3 матча по воротам соперники пробили около 80 раз, это пздц
Anisovich
Anisovich
   49 / 985
вчера в 20:46
Арсенал с победой!
Drossel
Drossel
   650 / 985
вчера в 20:45
ну наконец мы увидели настоящих пушкарей! Гендузи просто монстр всех рвёт на своём пути ну и Обама без гола никуда,чемберс тоже неплох, как полено ржаку сняли так игра пошла, в дубль бы его сослать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   37 / 985
вчера в 20:40
Логика в том, что такой Озил хуже даже Хнаки
И Озил, и Джака отработанные материалы. Торрейра и Гендузи, зачем что-то изобретать. Плюс Себальос и бодрая молодежь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил realdogge the gunner
   37 / 985
вчера в 20:39
Действительно! Очень хотелось бы увидеть Джаку на скамейке. Он маринует Озила, но выпускает Джаку в старте. В чём логика?
Логика в том, что самый популярный тэг после матча в Твиттере EmeryStillOut. Не надо обманываться, там затащил Гендузенок, Чамберс и Торрейра на волевых, если бы был мотиватор, так бы играли с самого начала матча. Будет следующий матч на выезде, будет снова безвольное поражение.
aNOOBis
aNOOBis ответил realdogge the gunner
   405 / 985
вчера в 20:39
Действительно! Очень хотелось бы увидеть Джаку на скамейке. Он маринует Озила, но выпускает Джаку в старте. В чём логика?
Логика в том, что такой Озил хуже даже Хнаки
aNOOBis
aNOOBis
   405 / 985
вчера в 20:38
В следующем туре МЮ "раненный"
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Так Себе Аналитик
   674 / 985
вчера в 20:37
Лол, топ-комментарии Твиттера: "SEE WHAT HAPPENS WHEN XHAKA IS OFF????"
Действительно! Очень хотелось бы увидеть Джаку на скамейке. Он маринует Озила, но выпускает Джаку в старте. В чём логика?
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 985
вчера в 20:36
    DXTK
    DXTK
       182 / 985
    вчера в 20:31
    победив в меньшенстве заскочили на свое излюблиное место венгера.))))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       37 / 985
    вчера в 20:31
    Лол, топ-комментарии Твиттера: "SEE WHAT HAPPENS WHEN XHAKA IS OFF????"
    allemz
    allemz
       46 / 985
    вчера в 20:30
    Класс! Спасибо за сейв ставочки.
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