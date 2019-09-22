«Арсенал» в меньшинстве совершил камбэк в матче с «Астон Виллой»

«Арсенал» добился волевой победы во встрече против «Астон Виллы» в рамках 6-го тура АПЛ. «Пушкари» (11 очков) вышли на четвертое место в турнирной таблице, «Вилланы» (4 балла) - восемнадцатые.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Астон Вилла» 3:2 (0:1)
Голы: Пепе 59 (пенальти), Чамберс 81, Обамеянг 84 - МакГинн 20, Уэсли 60
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака (Уиллок 72), Пепе, Себальос (Лукас Торрейра 72), Сака (Чамберс 46), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер, Энгелс, Мингс, Тэйлор, МакГинн, Накамба (Хурихэйн 86), Грилиш, Трезеге (Аль-Мохамади 68), Уэсли, Эль-Гази (Лэнсбери 86)
Главный тренер: Смит Дин.
Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 11, Джака 35, Мэйтленд-Найлз 41, Гендузи 44, Энгелс 84, Пепе 85, Лено 90+3, Обамеянг 90+5
Удаление: Мэйтленд-Найлз 41
В прошлом туре «Арсенал» потерял очки в игре с «Уотфордом».
Арсенал - Ньюкасл 8-9
Арсенал - Бернли 16-18
Арсенал - Ливерпуль 9-25
Арсенал - Уотфорд 7-31
Арсенал - Франкфурт 17-24
Если его работа сделать команду середняком, то он да, справляется.
Сегодня игру затащили Торрейра и Чамберс (которые вышли во втором тайме) и Гендузи, вопреки Эмери.
Арсенал - Ньюкасл 8-9
Арсенал - Бернли 16-18
Арсенал - Ливерпуль 9-25
Арсенал - Уотфорд 7-31
Арсенал - Франкфурт 17-24
Если его работа сделать команду середняком, то он да, справляется.
Сегодня игру затащили Торрейра и Чамберс (которые вышли во втором тайме) и Гендузи, вопреки Эмери.
В первом тайме было ощущение, что матч с Айнтрахтом продолжается, защиты нет, опорки нет, за последние 3 матча по воротам соперники пробили около 80 раз, это пздц
В первом тайме было ощущение, что матч с Айнтрахтом продолжается, защиты нет, опорки нет, за последние 3 матча по воротам соперники пробили около 80 раз, это пздц