«Арсенал» и «Урал» разошлись миром

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» во встрече 10-го тура РПЛ. «Оружейники» (14 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице, «шмели» (14 очков) - шестые.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Урал» 1:1 (1:0)
Голы: Бауэр 25 - Августиняк 48
Нереализованный пенальти: Эль-Кабир 76
«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Комбаров, Костадинов, Ломовицкий (Лесовой 72), Ткачев, Горбатенко, Луценко (Тудорие 57), Э. Кангва (К. Кангва 89)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Емельянов, Меркулов, Августиняк, Бавин (Егорычев 46), Димитров (Кухарчик 83), Панюков (Бикфалви 70), Эль-Кабир, Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Горбатенко 4
Судья: Мешков Виталий.
В прошлом туре «Урал» обыграл московский «Спартак».
Да и соотношение фолов и ЖК вызывает сомнения .
Да и соотношение фолов и ЖК вызывает сомнения .
Почувствуйте разницу ???
Почувствуйте разницу ???
Олежа уже девятый, но он велел потерпеть!!!
Олежа уже девятый, но он велел потерпеть!!!