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«Арсенал» и «Урал» разошлись миром

вчера, 18:20
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» во встрече 10-го тура РПЛ. «Оружейники» (14 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице, «шмели» (14 очков) - шестые.

Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Урал» 1:1 (1:0)
Голы: Бауэр 25 - Августиняк 48

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир 76

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Комбаров, Костадинов, Ломовицкий (Лесовой 72), Ткачев, Горбатенко, Луценко (Тудорие 57), Э. Кангва (К. Кангва 89) 
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Емельянов, Меркулов, Августиняк, Бавин (Егорычев 46), Димитров (Кухарчик 83), Панюков (Бикфалви 70), Эль-Кабир, Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Горбатенко 4

Судья: Мешков Виталий.

В прошлом туре «Урал» обыграл московский «Спартак».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил halfbeek
   31 / 985
вчера в 21:25
Мешков с первых минут был за Урал .
Да и соотношение фолов и ЖК вызывает сомнения .
nikoladolgov
nikoladolgov
   90 / 985
вчера в 20:54
Договорняк ....
ermak6848
ermak6848
   312 / 985
вчера в 20:47
фк УРАЛ - крепкий орешек.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   190 / 985
вчера в 20:25
Бауэр плюху знатную положил!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 985
вчера в 19:58
Гароднын восьмые? Или ниже?
halfbeek
halfbeek
   255 / 985
вчера в 19:24
Не туда поставил пенальти судья. За удар в лицо Эль Кабиру как минимум желтая и пенальти в ворота Урала. А тот натянутый в ворота Арсенала против непоставленного чистая чепуха. Тут кулак в лицо а там мяч покатился по руке, а игры рукой не было. Комментатор рассмешил заявив что Камбаров ударил головой в выставленный кулак. Юморист.
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
вчера в 19:16
Ничья вполне справедливый итог, хотя Урал был ближе к победе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил serh62
   8 / 985
вчера в 18:46
во втором круге эти команды так же сыграют...
Почему???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Binger
   8 / 985
вчера в 18:45
Похоже на хороший договорняк.
Смысл играть вничью при договорняке??? Ну сгоняют две ничьи , получат по два очка! А вот если победами поделятся , поимеют по три!!!
Почувствуйте разницу ???
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 985
вчера в 18:45
Молодцы. Дружно подвинули свиней на 9 место. гыгыгы
Байкал-38.
Байкал-38.
   145 / 985
вчера в 18:42
Закономерно, хотя Урал был сильнее!
serh62
serh62
   396 / 985
вчера в 18:42
во втором круге эти команды так же сыграют...
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 985
вчера в 18:42
Веселая ничейка!!! Но Урал понравился больше!!!
Олежа уже девятый, но он велел потерпеть!!!
Binger
Binger
   39 / 985
вчера в 18:39
Похоже на хороший договорняк.
112910415
112910415
   68 / 985
вчера в 18:38
и одни, и другие очень старались !
Брулин
Брулин
   94 / 985
вчера в 18:37
Да, Арсенал и Урал выдали неяркую игру, сыграли в ничью, набрали по 14 очков
ДАША Д
ДАША Д
   252 / 985
вчера в 18:37
Результат устроил всех, кроме играющих.
МапС
МапС
   413 / 985
вчера в 18:32
Кононов перекрестился.
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 18:31
Справедливый результат.
particular
particular
   4 / 985
вчера в 18:25
Голы, рождённые в великих муках, поделили командам очки поровну...
За адекватность
За адекватность
   23 / 985
вчера в 18:24
И разошлись, как в море корабли. Эль Кабир своим исполнением 11-метрового передал пламенный привет Костюкову. Наверное особо от результата не расстроились ни те,ни другие, ну "Арсенал" то точно.
minai
minai
   54 / 985
вчера в 18:23
Урал с Парфёновым - неплохая команда.
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