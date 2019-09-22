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«Ливерпуль» обыграл «Челси»

вчера, 20:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (18 очков) располагается на первом месте, «Челси» (8 очков) идет на 11-й позиции.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Ливерпуль» 1:2 (0:2)
Голы: Канте 71 - Александер-Арнольд 14, Роберто Фирмино 30

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума 42), Томори, Эмерсон (Алонсо 15), Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи 77), Маунт
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес 90+2), Роберто Фирмино, Мане (Милнер 71)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Томори 20, Александер-Арнольд 57, Фабиньо 78, Ковачич 84, Милнер 86, Алонсо 90+4

Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   944 / 985
сегодня в 04:56
Зря "Челси" экспериментирует с тренером.
ballak144
ballak144 ответил Hoyar
сегодня в 04:17
Дай Бог тебе здоровья!)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   626 / 985
сегодня в 00:57
последние 20 мин провели УЖАСНО! До этого играли хорошо. С очень нужной Победой!
steve.crowford
steve.crowford
вчера в 23:44
Aaron wan Bissaka vs West Ham United
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   115 / 985
вчера в 23:27
Молодцы. Сложный соперник. Не Верона конечно...но всё же)
beefs
beefs
   178 / 985
вчера в 23:20
100% результат...
juvenale
juvenale ответил allemz
   32 / 985
вчера в 23:15
Ну я про гигантов. Пять и более титулов ЛЧ.
капитан Ювентуса Кьеллини,а это просто мердуччи
allemz
allemz ответил juvenale
   46 / 985
вчера в 23:08
самый успешный,популярный и титулованный итальянскй клуб,это Ювентус парень.Против фактов не попрешь,а все остальное только твои домыслы.Единственное в чем Милан был успешней,это в ЛЧ
    7 из 9
    7 из 9 ответил juvenale
       19 / 985
    вчера в 23:05
    просто человек удивляется почему фанаты Ювентуса не любят Ливерпуль....ты у итальянцев об этом спроси
    Какой человек удивляется? Покажи пальцем на него, мы его перевоспитаем сейчас вместе.
    juvenale
    juvenale ответил 7 из 9
       32 / 985
    вчера в 23:03
    Немцы убили миллионы русских во второй мировой, я теперь не должен покупать стиралку "Бош" или микроволновку "Сименс"? Должен ненавидеть татар и турков? Согласно твоей логике так получается. А ещё я должен ненавидеть русских, потому что каждый день русские убивают русских, да? Трагедию осудили все и воспитывают молодёжь на её примере, показывая как вести себя нельзя. Английскую молодёжь. Ты сколько им мстить за это ещё будешь?
    просто человек удивляется почему фанаты Ювентуса не любят Ливерпуль....ты у итальянцев об этом спроси
    7 из 9
    7 из 9 ответил juvenale
       19 / 985
    вчера в 23:02
    как бы ты пел если бы фанатов Милана убили на эйзеле....да о чем вообще с тобой можно разговаривать?
    Немцы убили миллионы русских во второй мировой, я теперь не должен покупать стиралку "Бош" или микроволновку "Сименс"? Должен ненавидеть татар и турков? Согласно твоей логике так получается. А ещё я должен ненавидеть русских, потому что каждый день русские убивают русских, да?
    Трагедию осудили все и воспитывают молодёжь на её примере, показывая как вести себя нельзя. Английскую молодёжь. Ты сколько им мстить за это ещё будешь?
    juvenale
    juvenale ответил Уже Семь
       32 / 985
    вчера в 22:52
    Не даром матч между ними был самым интересным финалом ЛЧ за всю историю. Кстати, я вот по логике некоторых местных юзеров (не будем показывать их пальцами), должен ненавидеть Ливерпуль, ведь он забрал у моего любимого клуба ещё один титул ЛЧ. Но у меня нет ненависти, наоборот, я восхищаюсь работой Клоппа и сегодняшней игрой Ливерпуля - красивое мне нравится, а не раздражает. Я бы очень хотел, чтобы Милан тренировал такой тренер и игра Милана была таким же вертикальным размашистым футболом, как у Ливерпуля нынче. Жаль, что так много в мире завистливых людей, которые красивых, успешных или или в чём-то другом превосходящих их готовы забрасывать грязью. Поэтому я и не понимаю некоторых фанатов Ювентуса на Соккере.
    как бы ты пел если бы фанатов Милана убили на эйзеле....да о чем вообще с тобой можно разговаривать?
    barcamilan
    barcamilan
       525 / 985
    вчера в 22:46
    молодцом ливер, берите чемпионство
    allemz
    allemz ответил dimagas1
       46 / 985
    вчера в 22:44
    Что и все такой маленький список?Ну а Порту или например МЮ при Ферги что в тех ЛЧ кабинетного?
    Ну я про гигантов. Пять и более титулов ЛЧ.
    Уже Семь
    Уже Семь ответил allemz
       131 / 985
    вчера в 22:43
    Вот Ливерпуль и Милан - обладатели некабинетных ЛЧ, отсюда наверное и симпатия к этим клубам. Остальные мусорные кабинеты просто ненавижу.
    Не даром матч между ними был самым интересным финалом ЛЧ за всю историю.
    Кстати, я вот по логике некоторых местных юзеров (не будем показывать их пальцами), должен ненавидеть Ливерпуль, ведь он забрал у моего любимого клуба ещё один титул ЛЧ. Но у меня нет ненависти, наоборот, я восхищаюсь работой Клоппа и сегодняшней игрой Ливерпуля - красивое мне нравится, а не раздражает. Я бы очень хотел, чтобы Милан тренировал такой тренер и игра Милана была таким же вертикальным размашистым футболом, как у Ливерпуля нынче.
    Жаль, что так много в мире завистливых людей, которые красивых, успешных или или в чём-то другом превосходящих их готовы забрасывать грязью. Поэтому я и не понимаю некоторых фанатов Ювентуса на Соккере.
    dimagas1
    dimagas1 ответил allemz
       135 / 985
    вчера в 22:42
    Вот Ливерпуль и Милан - обладатели некабинетных ЛЧ, отсюда наверное и симпатия к этим клубам. Остальные мусорные кабинеты просто ненавижу.
    Что и все такой маленький список?Ну а Порту или например МЮ при Ферги что в тех ЛЧ кабинетного?
    juvenale
    juvenale
       32 / 985
    вчера в 22:41
    я бы даже сказал не успешней,а удачливее.Даже если смотреть сколько кто принес Италии очков в ЛЧ,Ювентус лидер.Ну а глядя на нынешний Милан,уже лет 10 это даже по меркам Италии середняк
    juvenale
    juvenale ответил Уже Семь
       32 / 985
    вчера в 22:40
    Милан - самый успешный итальянский клуб последних тридцати лет. Мы с тобой уже об этом говорили. Он выиграл всё. Ну, кроме никому ненужного кубка Интертото, который пусть выигрывает Ювентус)
    самый успешный,популярный и титулованный итальянскй клуб,это Ювентус парень.Против фактов не попрешь,а все остальное только твои домыслы.Единственное в чем Милан был успешней,это в ЛЧ
    allemz
    allemz ответил Уже Семь
       46 / 985
    вчера в 22:38
    Милан - самый успешный итальянский клуб последних тридцати лет. Мы с тобой уже об этом говорили. Он выиграл всё. Ну, кроме никому ненужного кубка Интертото, который пусть выигрывает Ювентус)
      allemz
      allemz ответил Hoyar
         46 / 985
      вчера в 22:35
      Привет братан, ничего не значат, просто фамилии понравились давным давно играя в менеджер футбольный.) Кстати поздравляю с разгромом, надеюсь выиграете ЛЧ в этом году.
      Ааа, ну тогда понятно.
      Спасибо, и тебя с победой!)
      Уже Семь
      Уже Семь ответил juvenale
         131 / 985
      вчера в 22:33
      ну если фанат Милана)) то тогда понятна твоя злость,ведь вечно позади Ювентуса ,в Италии так вообще пропасть))ничего крепись Странно,что взрослый человек заходит с таких акков и пишет такое
      Милан - самый успешный итальянский клуб последних тридцати лет. Мы с тобой уже об этом говорили. Он выиграл всё. Ну, кроме никому ненужного кубка Интертото, который пусть выигрывает Ювентус)
      juvenale
      juvenale ответил Уже Семь
         32 / 985
      вчера в 22:32
      Я и не сомневался, что не скажешь. Это всё к отсылке как распознают людей в соцсетях. Ава красивая - значит реальность страшная; смелости много - значит реальность... Теперь я тебе скажу серьёзно. Один раз скажу и повторять не буду. 1. Я болею за Милан больше, чем ты за Ювентус, значит, с большой долей вероятности, я тебя старше. Князя я точно старше. 2. Кто-то что-то говорит - это не пиши мне больше, мне не интересны сплетни уровня бабушек на скамейке. 3. Если тебя цепляет то, что я пишу слово "глоры", значит я всё делаю правильно. 4. Эти авы, ники и вся беседа - простое развлечение, я не собираюсь что-то доказывать или опровергать. Мне плевать на всё, я тут просто почитать новости и улыбнуться с комментов. 5. Ювентус реально жалею - проиграть столько финалов - это реально тяжело психологически)
      Ну а когда фанат Милана,чей клуб трижды участвовал в скандалах и играл даже два раза из-за них в серии б и должен был в 2006 играть пишет что-то про кабинет))я бы еще понял если бы это школьник писал
      Hoyar
      Hoyar ответил allemz
         185 / 985
      вчера в 22:32
      Привет братан, ничего не значат, просто фамилии понравились давным давно играя в менеджер футбольный.) Кстати поздравляю с разгромом, надеюсь выиграете ЛЧ в этом году.
      juvenale
      juvenale ответил Уже Семь
         32 / 985
      вчера в 22:30
      Я и не сомневался, что не скажешь. Это всё к отсылке как распознают людей в соцсетях. Ава красивая - значит реальность страшная; смелости много - значит реальность... Теперь я тебе скажу серьёзно. Один раз скажу и повторять не буду. 1. Я болею за Милан больше, чем ты за Ювентус, значит, с большой долей вероятности, я тебя старше. Князя я точно старше. 2. Кто-то что-то говорит - это не пиши мне больше, мне не интересны сплетни уровня бабушек на скамейке. 3. Если тебя цепляет то, что я пишу слово "глоры", значит я всё делаю правильно. 4. Эти авы, ники и вся беседа - простое развлечение, я не собираюсь что-то доказывать или опровергать. Мне плевать на всё, я тут просто почитать новости и улыбнуться с комментов. 5. Ювентус реально жалею - проиграть столько финалов - это реально тяжело психологически)
      ну если фанат Милана)) то тогда понятна твоя злость,ведь вечно позади Ювентуса ,в Италии так вообще пропасть))ничего крепись
      Странно,что взрослый человек заходит с таких акков и пишет такое
      Уже Семь
      Уже Семь ответил juvenale
         131 / 985
      вчера в 22:29
      не скажу)) allemz не должен это знать)могу только намекнуть больше,чем скоминовцы не могут взять апл)
      Я и не сомневался, что не скажешь. Это всё к отсылке как распознают людей в соцсетях. Ава красивая - значит реальность страшная; смелости много - значит реальность...
      Теперь я тебе скажу серьёзно. Один раз скажу и повторять не буду.
      1. Я болею за Милан больше, чем ты за Ювентус, значит, с большой долей вероятности, я тебя старше. Князя я точно старше.
      2. Кто-то что-то говорит - это не пиши мне больше, мне не интересны сплетни уровня бабушек на скамейке.
      3. Если тебя цепляет то, что я пишу слово "глоры", значит я всё делаю правильно.
      4. Эти авы, ники и вся беседа - простое развлечение, я не собираюсь что-то доказывать или опровергать. Мне плевать на всё, я тут просто почитать новости и улыбнуться с комментов.
      5. Ювентус реально жалею - проиграть столько финалов - это реально тяжело психологически)
      juvenale
      juvenale ответил Hoyar
         32 / 985
      вчера в 22:28
      У меня идея, давайте игнорить фанатов Ювентуса, и их ветки. У них там 2 фаната и один фанат Роналду, пусть у себя на ветке троем говорят про кабинеты. Я как понял им скучно и они вылетают грязь, чтобы в ответ пришли сделали тоже самое. Я лично больше слово ни фанам ни на их ветках не напишу. Прошу тоже самое сделать и другим фанатам Ливерпуль, игнор.
      ну про два ты загнул)) их точно больше,чем вас
      И не мы первые это начали,как раз после ваших визитов на ветки Юве это началось
      allemz
      allemz ответил Hoyar
         46 / 985
      вчера в 22:28
      У меня идея, давайте игнорить фанатов Ювентуса, и их ветки. У них там 2 фаната и один фанат Роналду, пусть у себя на ветке троем говорят про кабинеты. Я как понял им скучно и они вылетают грязь, чтобы в ответ пришли сделали тоже самое. Я лично больше слово ни фанам ни на их ветках не напишу. Прошу тоже самое сделать и другим фанатам Ливерпуль, игнор.
      Привет, друг.
      Что означают El Dassory и Hoyar? Хоть убей, ничего не нашел.
      Hoyar
      Hoyar
         185 / 985
      вчера в 22:28
      Челси понравился, думаю при грамотной политике лондонцы будут в ближайшие годы бороться за трофеи. А нас с очередными 3 очками.
      Соломон Давидович
      Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         220 / 985
      вчера в 22:27
      Чувак со своим барса ф рассмешил. Поржал от души.
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Hoyar
         5 / 985
      вчера в 22:27
      У меня идея, давайте игнорить фанатов Ювентуса, и их ветки. У них там 2 фаната и один фанат Роналду, пусть у себя на ветке троем говорят про кабинеты. Я как понял им скучно и они вылетают грязь, чтобы в ответ пришли сделали тоже самое. Я лично больше слово ни фанам ни на их ветках не напишу. Прошу тоже самое сделать и другим фанатам Ливерпуль, игнор.
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