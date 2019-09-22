«Ливерпуль» обыграл «Челси»

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 6-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (18 очков) располагается на первом месте, «Челси» (8 очков) идет на 11-й позиции.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Ливерпуль» 1:2 (0:2)
Голы: Канте 71 - Александер-Арнольд 14, Роберто Фирмино 30
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума 42), Томори, Эмерсон (Алонсо 15), Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи 77), Маунт
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес 90+2), Роберто Фирмино, Мане (Милнер 71)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Томори 20, Александер-Арнольд 57, Фабиньо 78, Ковачич 84, Милнер 86, Алонсо 90+4
Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму».
Трагедию осудили все и воспитывают молодёжь на её примере, показывая как вести себя нельзя. Английскую молодёжь. Ты сколько им мстить за это ещё будешь?
Трагедию осудили все и воспитывают молодёжь на её примере, показывая как вести себя нельзя. Английскую молодёжь. Ты сколько им мстить за это ещё будешь?
Кстати, я вот по логике некоторых местных юзеров (не будем показывать их пальцами), должен ненавидеть Ливерпуль, ведь он забрал у моего любимого клуба ещё один титул ЛЧ. Но у меня нет ненависти, наоборот, я восхищаюсь работой Клоппа и сегодняшней игрой Ливерпуля - красивое мне нравится, а не раздражает. Я бы очень хотел, чтобы Милан тренировал такой тренер и игра Милана была таким же вертикальным размашистым футболом, как у Ливерпуля нынче.
Жаль, что так много в мире завистливых людей, которые красивых, успешных или или в чём-то другом превосходящих их готовы забрасывать грязью. Поэтому я и не понимаю некоторых фанатов Ювентуса на Соккере.
Кстати, я вот по логике некоторых местных юзеров (не будем показывать их пальцами), должен ненавидеть Ливерпуль, ведь он забрал у моего любимого клуба ещё один титул ЛЧ. Но у меня нет ненависти, наоборот, я восхищаюсь работой Клоппа и сегодняшней игрой Ливерпуля - красивое мне нравится, а не раздражает. Я бы очень хотел, чтобы Милан тренировал такой тренер и игра Милана была таким же вертикальным размашистым футболом, как у Ливерпуля нынче.
Жаль, что так много в мире завистливых людей, которые красивых, успешных или или в чём-то другом превосходящих их готовы забрасывать грязью. Поэтому я и не понимаю некоторых фанатов Ювентуса на Соккере.
Спасибо, и тебя с победой!)
Спасибо, и тебя с победой!)
Странно,что взрослый человек заходит с таких акков и пишет такое
Странно,что взрослый человек заходит с таких акков и пишет такое
Теперь я тебе скажу серьёзно. Один раз скажу и повторять не буду.
1. Я болею за Милан больше, чем ты за Ювентус, значит, с большой долей вероятности, я тебя старше. Князя я точно старше.
2. Кто-то что-то говорит - это не пиши мне больше, мне не интересны сплетни уровня бабушек на скамейке.
3. Если тебя цепляет то, что я пишу слово "глоры", значит я всё делаю правильно.
4. Эти авы, ники и вся беседа - простое развлечение, я не собираюсь что-то доказывать или опровергать. Мне плевать на всё, я тут просто почитать новости и улыбнуться с комментов.
5. Ювентус реально жалею - проиграть столько финалов - это реально тяжело психологически)
Теперь я тебе скажу серьёзно. Один раз скажу и повторять не буду.
1. Я болею за Милан больше, чем ты за Ювентус, значит, с большой долей вероятности, я тебя старше. Князя я точно старше.
2. Кто-то что-то говорит - это не пиши мне больше, мне не интересны сплетни уровня бабушек на скамейке.
3. Если тебя цепляет то, что я пишу слово "глоры", значит я всё делаю правильно.
4. Эти авы, ники и вся беседа - простое развлечение, я не собираюсь что-то доказывать или опровергать. Мне плевать на всё, я тут просто почитать новости и улыбнуться с комментов.
5. Ювентус реально жалею - проиграть столько финалов - это реально тяжело психологически)
И не мы первые это начали,как раз после ваших визитов на ветки Юве это началось
И не мы первые это начали,как раз после ваших визитов на ветки Юве это началось
Что означают El Dassory и Hoyar? Хоть убей, ничего не нашел.
Что означают El Dassory и Hoyar? Хоть убей, ничего не нашел.
Давно бы так.
Сквозера умнее чем барсики оказались. Но не все.)
Давно бы так.
Сквозера умнее чем барсики оказались. Но не все.)