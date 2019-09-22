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Сигурдссон: «Нельзя играть так, как мы в начале второго тайма»

вчера, 22:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу «армейцев» в игре против «Краснодара»:

Я получил растяжение связок в лодыжке. Мы не думали, что это серьёзно до тех пор, пока не поехали на МРТ. Это заняло какое-то время, но очень приятно вернуться на поле, снова играть и заработать три очка против такой сильной команды. Я был очень мотивирован вернуться к команде и помогать ей набирать очки. 

Мы начали не очень во втором тайме, получили два мяча. Так не должно быть. Мы доминировали и должны были удерживать счёт, таких вещей с нами случаться не должно. В Болгарии было тяжёлое поражение, нам непозволительны такие матчи. Но мы хорошо потренировались, хорошо отдохнули, пришли в себя и победили сегодня, показали характер. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
сегодня в 02:04
Просто надо было во втором тайме играть просто и надёжно.
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 00:24
Об этом мы все говорим друг другу с самого начала сезона, ещё раз, так играть нельзя.
CSKA2012
CSKA2012 ответил CSKA2012
   668 / 985
вчера в 23:03
Раньше были профессоры с палочками выходили на второй тайм лучше а теперь нетерпеливые школьники )))
VIPded
VIPded
   65 / 985
вчера в 23:01
С учетом нагрузки игровой и дефицита состава надо было в режим автобуса переходить, но не так же тупо! )))
oFANATo
oFANATo
   81 / 985
вчера в 22:59
ЦСКА сегодня порадовал настроем и упорством.Заслуженно победили, хотя болельщикам пришлось в концовке понервничать. Но хорошо то, что хорошо кончается!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   59 / 985
вчера в 22:50
Второй тайм прост о провалили, подспудно хотели удержать комфортный счёт и чуть не поплатились. Делайте выводы. Удачи вам.
CSKA2012
CSKA2012
   668 / 985
вчера в 22:49
Во второй тайме думал сольют как болгарам ) Михалыч а ну ка дай установку играть во втором тайме лучше а то что это такое ?
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 985
вчера в 22:14
Так уже не впервые! И Влашич в перерыве говорил о том же,и вот опять...
Великолепный
Великолепный
   99 / 985
вчера в 22:13
Молодцы. В первом тайме были не удержимы и заслуженно вели 3:0. Учитесь не расслабляться при таком комфортном счёте. Главное что довели матч до победы.
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