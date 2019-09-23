Очередной гол Неймара, ничья «Монако». Итоги 6-го тура Лиги 1

Завершились матчи 6-го тура чемпионата Франции.
«Лион» - ПСЖ 0:1
Гол: Неймар 87
«Марсель» - «Монпелье» 1:1
Голы: Жермен 74 - Сарр 17 (автогол)
«Бордо» - «Брест» 2:2
Голы: Бриан 6, Пабло 69 - Грансир 20, Отре 45
«Ним» - «Тулуза» 1:0
Гол: Филиппото 39
«Ницца» - «Дижон» 2:1
Голы: Дольберг 29, Атталь 47 - Тавареш 22
«Метц» - «Амьен» 1:2
Голы: Диалло 68 - Гирасси 39, Дибасси 54
«Реймс» - «Монако 0:0
„Страсбур“ - „Нант“ 2:1
Голы: Лиэнар 66 - Кулибали 28, Ажорк 89 (пенальти)
„Ренн“ - „Лилль“ 1:1
Голы: Юну 68 - Иконе 46
„Анже“ - „Сент-Этьен“ 4:1
Голы: Капель 48, Нинга 78, Нинга 84, Нинга 89 - Норден 34