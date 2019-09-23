«Боруссия» потеряла очки, разгром от «Баварии». Итоги 5-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» - «Кельн» 4:0
Голы: Левандовски 3, Левандовски 48, Коутиньо 62 (пенальти), Перишич 73
«Айнтрахт» - «Боруссия» Д 2:2
Голы: Андре Силва 43, Дилейни 88 (автогол) - Витсель 11, Санчо 66
«Вердер» - «РБ Лейпциг» 0:3
Голы: Орбан 13, Забитцер 35, Саракки 83
«Байер» - «Унион» 2:0
Голы: Фолланд 20, Аларио 25
«Вольфсбург» - «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Мехмеди 36 - Руди 6
«Шальке» - «Майнц» 2:1
Голы: Сердар 36, Харит 89 - Онисиво 74
«Герта» - «Падерборн» 2:1
Голы: Дилросун 10, Вольф 52 - Цолински 54
«Фрайбург» - «Аугсбург» 1:1
Голы: Хелер 23 - Нидерлехнер 39
«Боруссия» М - «Фортуна» 2:1
Голы: Тюрам 74, Тюрам 87 - Адамс 6