ГлавнаяНовости

«Боруссия» потеряла очки, разгром от «Баварии». Итоги 5-го тура Бундеслиги

вчера, 23:37

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» - «Кельн» 4:0
Голы: Левандовски 3, Левандовски 48, Коутиньо 62 (пенальти), Перишич 73

«Айнтрахт» - «Боруссия» Д 2:2
Голы: Андре Силва 43, Дилейни 88 (автогол) - Витсель 11, Санчо 66

«Вердер» - «РБ Лейпциг» 0:3
Голы: Орбан 13, Забитцер 35, Саракки 83

«Байер» - «Унион» 2:0
Голы: Фолланд 20, Аларио 25

«Вольфсбург» - «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Мехмеди 36 - Руди 6

«Шальке» - «Майнц» 2:1
Голы: Сердар 36, Харит 89 - Онисиво 74

«Герта» - «Падерборн» 2:1
Голы: Дилросун 10, Вольф 52 - Цолински 54

«Фрайбург» - «Аугсбург» 1:1
Голы: Хелер 23 - Нидерлехнер 39

«Боруссия» М - «Фортуна» 2:1
Голы: Тюрам 74, Тюрам 87 - Адамс 6

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Очередной гол Неймара, ничья «Монако». Итоги 6-го тура Лиги 1
Вчера, 00:41 Комментарии5
Миланское дерби, уверенная победа «Наполи». Итоги 4-го тура Серии А
Вчера, 00:23 Комментарии4
«Реал» выиграл, «Барселона» проиграла. Итоги 5-го тура Примеры
Вчера, 00:13 Комментарии15
Неймар принес победу ПСЖ над «Лионом»
22 сентября ВидеоКомментарии35
«Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Бензема
22 сентября ВидеоКомментарии71
«Лацио» одержал победу над «Пармой»
22 сентября ВидеоКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100