«Урал» не готов отпустить Парфенова в «Спартак»

Слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» Дмитрий Парфёнова прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов.
«Парфенов в „Спартаке“? С „Уралом“ никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что „Спартак“ заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт, с нами никто не разговаривал. Даже если Парфенов захочет этого, еще нужно будет поговорить с клубом, захочет ли клуб отпустить Парфенова или нет. А то слухи ходят, но конкретики нет никакой. Мы пока никуда не собираемся и ничего не слышим.
Если будет хорошее предложение, и Парфенов согласится идти в „Спартак“, то мы сядем и будем обсуждать эти вопросы. А так сказать, что мы готовы отпустить… Нет, конечно. Это наш тренер, ребята к нему привыкли. Парфенов хорошо работает. Даже если будет вопрос переговоров, то должно сойтись много факторов, чтобы Дмитрий ушел. Если мы этого захотим, конечно.
Ранее сообщалось, что Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера „Спартака“. Но ее не приняли.
Надо выдергивать более успешных тренеров. Семака или Гончаренко например.
Надо выдергивать более успешных тренеров. Семака или Гончаренко например.
А два абзаца текста - это что, выдержки из сказаний народов Севера?..:)
А два абзаца текста - это что, выдержки из сказаний народов Севера?..:)
Дайте Олежику поработать, он верным путем пошел, всей стране это нравится!!!
Дайте Олежику поработать, он верным путем пошел, всей стране это нравится!!!
Может. Имеет полное право.
Вот, только ЗАЧЕМ???
Столько терпели и доверяли, а тут сразу отставка.
Она к добру не приведёт.
Если доверили Кононову, так надо дать ему и время для построения команды.
У Спартака сейчас трудные времена СТАНОВЛЕНИЯ!
Предсезонка благополучно ПРОВАЛЕНА.
Набрали новых игроков и поменяли пол состава.
Надо время чтобы сыграться и выдавать результат.
Пауза пошла Спартаку не на пользу.
Последние игры ПРОВАЛИЛИ по результату, но по игре смотрелись не плохо.
Надо реализовывать моменты.
Кононову надо улучшить качество тренировочного процесса.
Следовательно:
Как тренируются - так и играют.
А как играют, такой и получают результат.
Прямо пропорциональная зависимость результата от качества тренировочного процесса. ЗАКОН!!!
Спартаку пожелаем терпения и выдержки.
Терпение и тренировочный труд все невзгоды ПЕРЕТРУТ.
Тренировки надо удлинить от обеда и до вечернего забора.
Весело и радостно отрабатывать все элементы футбола на поле.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
Может. Имеет полное право.
Вот, только ЗАЧЕМ???
Столько терпели и доверяли, а тут сразу отставка.
Она к добру не приведёт.
Если доверили Кононову, так надо дать ему и время для построения команды.
У Спартака сейчас трудные времена СТАНОВЛЕНИЯ!
Предсезонка благополучно ПРОВАЛЕНА.
Набрали новых игроков и поменяли пол состава.
Надо время чтобы сыграться и выдавать результат.
Пауза пошла Спартаку не на пользу.
Последние игры ПРОВАЛИЛИ по результату, но по игре смотрелись не плохо.
Надо реализовывать моменты.
Кононову надо улучшить качество тренировочного процесса.
Следовательно:
Как тренируются - так и играют.
А как играют, такой и получают результат.
Прямо пропорциональная зависимость результата от качества тренировочного процесса. ЗАКОН!!!
Спартаку пожелаем терпения и выдержки.
Терпение и тренировочный труд все невзгоды ПЕРЕТРУТ.
Тренировки надо удлинить от обеда и до вечернего забора.
Весело и радостно отрабатывать все элементы футбола на поле.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!