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«Урал» не готов отпустить Парфенова в «Спартак»

сегодня, 13:19

Слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» Дмитрий Парфёнова прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Парфенов в „Спартаке“? С „Уралом“ никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что „Спартак“ заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт, с нами никто не разговаривал. Даже если Парфенов захочет этого, еще нужно будет поговорить с клубом, захочет ли клуб отпустить Парфенова или нет. А то слухи ходят, но конкретики нет никакой. Мы пока никуда не собираемся и ничего не слышим.

Если будет хорошее предложение, и Парфенов согласится идти в „Спартак“, то мы сядем и будем обсуждать эти вопросы. А так сказать, что мы готовы отпустить… Нет, конечно. Это наш тренер, ребята к нему привыкли. Парфенов хорошо работает. Даже если будет вопрос переговоров, то должно сойтись много факторов, чтобы Дмитрий ушел. Если мы этого захотим, конечно.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера „Спартака“. Но ее не приняли.

 

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
   256 / 992
сегодня в 16:28
Арсенал уже отпустил Кононова.
Faustello
Faustello
   14 / 992
сегодня в 15:39
А как его отпустишь? Он же маленький, в поезд или самолёт одного не пустят, на машине ноги до педалей не достанут...
Anisovich
Anisovich
   50 / 992
сегодня в 15:02
Неужели сам Парфенов согласится на понижение?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   59 / 992
сегодня в 14:53
Ну и правильно.... Переговоры всегда должны быть.... 😉. А как же иначе.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 992
сегодня в 14:44
Не надо портить Парфёнова.
Заратустра
Заратустра
   149 / 992
сегодня в 14:22
Спартаку нужен Юран. Он выведет красно-белых в ФНЛ.
тумба-юмба
тумба-юмба
   169 / 992
сегодня в 14:13
Мне как тренер нравится Черевченко,но вопрос, пойдёт ли.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил LOpp
   169 / 992
сегодня в 14:10
Парфенов мелкая рыбешка. Надо выдергивать более успешных тренеров. Семака или Гончаренко например.
Да не дай бог.
Т34
Т34
   65 / 992
сегодня в 14:09
А нужен ли Парфенов "Спартаку"? Вот в чем вопрос, а слухов сейчас будет не мало.
тумба-юмба
тумба-юмба
   169 / 992
сегодня в 14:09
Да не нужен СПАРТАКУ Парфёнов.СПАРТАК в автобус не играет.Спартак сам играет в футбол и другим даёт,а большинство наших клубов,и сами не играют и друг им не дают.
LOpp
LOpp
   12 / 992
сегодня в 14:08
Парфенов мелкая рыбешка.
Надо выдергивать более успешных тренеров. Семака или Гончаренко например.
mugik1973
mugik1973
   282 / 992
сегодня в 14:05
Парфенов не нужен спартаку, он такойже как и Кононов
drug01
drug01
   193 / 992
сегодня в 13:58
Пожалуй к Федуну он сам не пойдёт???
particular
particular
   5 / 992
сегодня в 13:56
"...слухи мы не комментируем..." - гордое и пафосное заявление Иванова..:)
А два абзаца текста - это что, выдержки из сказаний народов Севера?..:)
Evilhuman
Evilhuman
   3 / 992
сегодня в 13:53
На этих мясных ни каких тренеров не напасешься
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 992
сегодня в 13:52
Не нужно это .
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 13:50
Щас Иванов подоит федуна, причём конкретно, но сам Парфёнов не дурак он в это болото не влезет.
kolpankolpan
kolpankolpan
   377 / 992
сегодня в 13:49
    mihaluch
    mihaluch
       117 / 992
    сегодня в 13:49
    Парфёнов не потянет "Спартак". Единственный кто может вычистить свинарник это Черчесов,но навряд ли он согласится на эту работу.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 992
    сегодня в 13:47
    Вот , что за манеры у этого Федуна??? Чем он в июне думал??? А теперь , когда чемпионат в самом разгаре , ему Парфенова подавай?!? Олежку вырвали из Арсенала с мясом, теперь Диму им подавай?!?
    Дайте Олежику поработать, он верным путем пошел, всей стране это нравится!!!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       225 / 992
    сегодня в 13:46
    Правильное решения
    Sysanin101
    Sysanin101
       735 / 992
    сегодня в 13:45
    «Спартак» может уволить Кононова???
    Может. Имеет полное право.
    Вот, только ЗАЧЕМ???
    Столько терпели и доверяли, а тут сразу отставка.
    Она к добру не приведёт.
    Если доверили Кононову, так надо дать ему и время для построения команды.

    У Спартака сейчас трудные времена СТАНОВЛЕНИЯ!
    Предсезонка благополучно ПРОВАЛЕНА.
    Набрали новых игроков и поменяли пол состава.
    Надо время чтобы сыграться и выдавать результат.
    Пауза пошла Спартаку не на пользу.
    Последние игры ПРОВАЛИЛИ по результату, но по игре смотрелись не плохо.
    Надо реализовывать моменты.
    Кононову надо улучшить качество тренировочного процесса.
    Следовательно:
    Как тренируются - так и играют.
    А как играют, такой и получают результат.
    Прямо пропорциональная зависимость результата от качества тренировочного процесса. ЗАКОН!!!

    Спартаку пожелаем терпения и выдержки.
    Терпение и тренировочный труд все невзгоды ПЕРЕТРУТ.
    Тренировки надо удлинить от обеда и до вечернего забора.
    Весело и радостно отрабатывать все элементы футбола на поле.
    Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       103 / 992
    сегодня в 13:42
    Только шалимов и никто другой. Хряки не упускайте "достойного" человека.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       250 / 992
    сегодня в 13:42
    Только триумвират Мостовой - Рейнгольд - Шалимов сможет поднять Спартак с колен. А если и не смогут ,то терять им все равно нечего.
    FROLL 001
    FROLL 001
       7 / 992
    сегодня в 13:25
    Парфёнов ещё в здравом уме, чтобы не вляпаться. Гыгыгы
    dalex83
    dalex83
       964 / 992
    сегодня в 13:22
    Не нужен на Парфёнов. Нам надо сильного тренера
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