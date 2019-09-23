Хохлов может покинуть «Динамо» после следующего матча

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов может покинуть команду уже после следующего матча.
В случае поражения в 1/16 финала Кубка России от «Луча» 43-летний специалист вынужден будет уйти со своего поста. Ожидается, что он подаст в отставку, а руководство команды примет её.
В прошлом туре «Динамо» проиграло дома «Сочи».
С Хохловым Динамо будет мучиться на поле и сидеть в подвале турнирной таблицы.
Так и вышло!
***
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
***
Было сообщение, не так и давно, на 6, что руководство Динамо даже и не думает о смене Хохлова, при таких печальных результатах клуба.
По этому поводу я писал, что руководству Динамо надо было уже давно подумать, кого пригласить заместо Хохлова.
Динамо нужен только Бердыев, а все остальные только навредят и не исправят ситуацию.
Надо приглашать Бердыева и дать ему спокойно строить Динамо три года, без ругани и отставок.
Пусть Хохлов войдёт в штаб Бердыева и набирается опыта и футбольной мудрости.
Бердыеву не следует перебирать харчами и выдвигать руководству Динамо заведомо не выполнимые условия.
Для начала Бердыеву надо показать работу в Динамо и выдать результат на гора.
А уж только потом руководство Динамо оценит его работу по результату.
Бердыеву стоит закрепиться в Динамо и вытащить Динамо из подвалов турнирной таблицы на Божий футбольный свет в лидеры российского футбола.
Желаем руководству Динамо не самодурствовать, а назначить Бердыева.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
С Хохловым Динамо будет мучиться на поле и сидеть в подвале турнирной таблицы.
Так и вышло!
***
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
***
Было сообщение, не так и давно, на 6, что руководство Динамо даже и не думает о смене Хохлова, при таких печальных результатах клуба.
По этому поводу я писал, что руководству Динамо надо было уже давно подумать, кого пригласить заместо Хохлова.
Динамо нужен только Бердыев, а все остальные только навредят и не исправят ситуацию.
Надо приглашать Бердыева и дать ему спокойно строить Динамо три года, без ругани и отставок.
Пусть Хохлов войдёт в штаб Бердыева и набирается опыта и футбольной мудрости.
Бердыеву не следует перебирать харчами и выдвигать руководству Динамо заведомо не выполнимые условия.
Для начала Бердыеву надо показать работу в Динамо и выдать результат на гора.
А уж только потом руководство Динамо оценит его работу по результату.
Бердыеву стоит закрепиться в Динамо и вытащить Динамо из подвалов турнирной таблицы на Божий футбольный свет в лидеры российского футбола.
Желаем руководству Динамо не самодурствовать, а назначить Бердыева.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!