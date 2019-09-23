Хохлов может покинуть «Динамо» после следующего матча

сегодня, 12:58

Главный тренер московского «Динамо» может покинуть команду уже после следующего матча.

В случае поражения в 1/16 финала Кубка России от «Луча» 43-летний специалист вынужден будет уйти со своего поста. Ожидается, что он подаст в отставку, а руководство команды примет её.

В прошлом туре «Динамо» проиграло дома «Сочи».