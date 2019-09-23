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Хохлов может покинуть «Динамо» после следующего матча

сегодня, 12:58
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо25.09.2019 в 12:00 Не начался

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов может покинуть команду уже после следующего матча.

В случае поражения в 1/16 финала Кубка России от «Луча» 43-летний специалист вынужден будет уйти со своего поста. Ожидается, что он подаст в отставку, а руководство команды примет её.

В прошлом туре «Динамо» проиграло дома «Сочи».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 14:40
Наверное шнобель так решил раз слухи распускает.
инштандзетцунг
инштандзетцунг ответил Sysanin101
   506 / 992
сегодня в 14:34
А я, что ПИСАЛ перед стартом нового сезона! С Хохловым Динамо будет мучиться на поле и сидеть в подвале турнирной таблицы. Так и вышло! *** На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости. Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть. Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения. - Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ! *** Было сообщение, не так и давно, на 6, что руководство Динамо даже и не думает о смене Хохлова, при таких печальных результатах клуба. По этому поводу я писал, что руководству Динамо надо было уже давно подумать, кого пригласить заместо Хохлова. Динамо нужен только Бердыев, а все остальные только навредят и не исправят ситуацию. Надо приглашать Бердыева и дать ему спокойно строить Динамо три года, без ругани и отставок. Пусть Хохлов войдёт в штаб Бердыева и набирается опыта и футбольной мудрости. Бердыеву не следует перебирать харчами и выдвигать руководству Динамо заведомо не выполнимые условия. Для начала Бердыеву надо показать работу в Динамо и выдать результат на гора. А уж только потом руководство Динамо оценит его работу по результату. Бердыеву стоит закрепиться в Динамо и вытащить Динамо из подвалов турнирной таблицы на Божий футбольный свет в лидеры российского футбола. Желаем руководству Динамо не самодурствовать, а назначить Бердыева. - Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
здравая мысль
Mangur
Mangur
   196 / 992
сегодня в 14:27
Врятли.
шацк
шацк
   309 / 992
сегодня в 13:57
Это называется СКОРО? Дима уходи уже, будь мужиком! У Луча мы и без тренера выиграем...
Sysanin101
Sysanin101
   735 / 992
сегодня в 13:44
А я, что ПИСАЛ перед стартом нового сезона!
С Хохловым Динамо будет мучиться на поле и сидеть в подвале турнирной таблицы.
Так и вышло!
***
На месте руководства Динамо я бы пригласил Бердыева в Динамо, а Хохлов в помощниках набираться опыта и футбольной мудрости.
Для Динамо это выход из КРИЗИСА и притом очень хороший вариант быстрее его преодолеть.
Пусть руководство Динамо не валяет дурака и приглашает Курбана Бердыева на пост главного тренера команды и будет Динамо СЧАСТЬЕ возрождения.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
***
Было сообщение, не так и давно, на 6, что руководство Динамо даже и не думает о смене Хохлова, при таких печальных результатах клуба.
По этому поводу я писал, что руководству Динамо надо было уже давно подумать, кого пригласить заместо Хохлова.
Динамо нужен только Бердыев, а все остальные только навредят и не исправят ситуацию.
Надо приглашать Бердыева и дать ему спокойно строить Динамо три года, без ругани и отставок.
Пусть Хохлов войдёт в штаб Бердыева и набирается опыта и футбольной мудрости.
Бердыеву не следует перебирать харчами и выдвигать руководству Динамо заведомо не выполнимые условия.
Для начала Бердыеву надо показать работу в Динамо и выдать результат на гора.
А уж только потом руководство Динамо оценит его работу по результату.
Бердыеву стоит закрепиться в Динамо и вытащить Динамо из подвалов турнирной таблицы на Божий футбольный свет в лидеры российского футбола.
Желаем руководству Динамо не самодурствовать, а назначить Бердыева.
- Время деньги, а деньги надо беречь и не терять ВРЕМЯ!
Doping87
Doping87
   540 / 992
сегодня в 13:11
Не вылетет. Ещё побарахтается.
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 992
сегодня в 13:10
Луч должен это учесть и слить игру!)))
Алексей Филин
Алексей Филин
   565 / 992
сегодня в 13:02
а чего ждать то?
Остапчук 67
Остапчук 67
   786 / 992
сегодня в 13:01
Не получилось.
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