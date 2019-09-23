Терпеть нельзя уволить. Тренеры РПЛ на пределе

сегодня, 12:12

«Соккер.ру» удивляется выдержанности боссов, ведь в РПЛ уникальная картина: треть чемпионата позади, а еще ни одной тренерской отставки! А ведь некоторым пора уйти…

Кандидат на выход №1: Олег Кононов («Спартак»)

Год назад «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру, единственного тренера-чемпиона за последние 18 лет, когда команда после 11 туров занимала шестое место, имела в активе 18 очков и отставала от второй строчки, дающей прямой пропуск в Лигу чемпионов, всего лишь на один балл. Сегодня у «Спартака» после 10 туров 14 очков и девятое место, то есть даже в случае победы над «Оренбуром» у Кононова будет меньше очков, чем у Карреры год назад. И самое показательное, что до второго места 8 очков!

В турнирном смысле это гораздо более печальная картина, чем у позднего Карреры, причем логично, если бы кредит доверия у итальянца был больше в связи с тем, что он показывал результат, в то время как Кононов последовательно проваливает задачу за задачей, у него худший тренерский старт карьеры в «Спартаке» - 44% побед, 13 поражений в 34 матчах, даже у Аленичева дела шли лучше. Логичного объяснения, почему Олег Георгиевич продолжает работу в «Спартаке», просто нет. Результаты, качество игры, топтание на месте или деградация футболистов — все говорит против него.

Кроме того, есть полное ощущение, что Кононов уже сам не верит в свой проект, он надломился психологически, работает, может быть, и много, но по инерции, с потухшими глазами. У «Спартака» серия из четырех поражений подряд, до этого обыграли на последних минутах одну из худших команд РПЛ , а перед этим было еще одно фиаско. Наверное, не хватает вылета из Кубка России, который много лет мечтают вылететь. Что ж, «Спартак» Олега Кононова вполне может подарить праздник Набережным Челнам.

Кандидат на выход №2: Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Коллега Горин прав, говоря, что Хохлов ничем не лучше Кононова, и у непримиримых фанатов «Спартака» и «Динамо» сейчас действительно есть повод обняться со словами: «Понимаю тебя, бро». У «бело-голубых» все то же самое: попытка вывести команду на новый уровень при стагнирующем тренере, который не учится на своих ошибках и почти за два года у руля «Динамо» не построил ничего основательного, только временные конструкции, которые разлетаются при легчайшем ветерке.

«Динамо» было 8-м в первом сезоне Хохлова, потом 12-м, сейчас идет на 11-м месте с двумя победами в десяти турах. Но тут нужно учитывать, что амбиции «бело-голубых» вместе со щедрыми финансовыми вливаниями ВТБ выросли, летом «Динамо» потратило 35 миллионов евро на трансферы, и нынешний состав он не для борьбы за выживание или бесцельного болтания в середине таблицы. Дмитрий Валерьевич получил достаточно шансов, причем ему в «Динамо» дали время учиться, а не сразу отправили на экзамены. Нет смысла дальше мучить десятки футболистов и тысячи болельщиков, если можно сменить одного менеджера.

Кандидат на выход №3: Рашид Рахимов («Ахмат»)

Рахимов добивался успеха в Грозном, поэтому в «Ахмате» сейчас не рубят с плеча, но стоит признать, что у Рашида Маматкуловича не получается нормализовать командную игру. Кто-то зло пошутит, что это Глушаков разлагает обстановку в коллективе, но спрашивать-то будут не с Дениса, а с его тренера. И Рахимову будет трудно объяснить, почему «Ахмат» с крепким подбором игроков идет в зоне стыковых матчей, почему полтора месяца не может победить, почему команда пропускает почти в каждом матче. И все это в сезоне, перед стартом которого столицу Чеченской Республики посетила делегация УЕФА и осталась довольна визитом. По сути, это означает, что Грозный сможет принять международные матчи, если «Ахмат» пробьется в еврокубки, но команда Рахимова играет так, что впору беспокоиться о сохранении прописки в РПЛ . И в ответе за это, конечно же, Рашид Маматкулович.

Кандидат на выход №4: Роман Шаронов («Рубин»)

«Рубин» стартовал неожиданно бодро, харизма Шаронова точно была частью успеха, но потом, возможно, Роман Сергеевич допустил ошибку и допустил «кризис сверхмотивации» в команде. Яркие речи Шаронова уже звенят у футболистов в ушах, они раздавлены ответственностью, которую на них повесили, а организмы включили защитную реакцию — апатию. Вялым и запуганным выглядит «Рубин», а случившееся во втором тайме матча с «Зенитом» - это глубочайшая впадина провала, постигшего казанцев. Четыре поражения подряд, шесть фиаско в последних семи матчах — это явный повод, чтобы задуматься о замене тренера.

Кандидат на выход №5: Миодраг Божович («Крылья Советов»)

Владимир Федотов получил футболистов и поправил дела в «Оренбурге» после ужасного старта сезона, а мы в нем и не сомневались. Точилин и Григорян поправили свои дела в «Сочи» и «Тамбове», а вот Божович разочаровывает, ведь его «Крылья Советов» с Соболевым и россыпью умелых ветеранов делят последнюю строчку в турнирной таблице. Хотя, возможно, чрезмерное доверие опытным игрокам и подводит Миодрага, ведь есть вопросы и к Комбарову с Анюковым и особенно к Рыжикову. Но вряд ли к виску Божовича приставлен пистолет: он сам выбрал этих футболистов во время трансферной кампании, а теперь регулярно ставит их в состав. Тем глубже вина черногорского «Графа» в плохих результатах «Крылышек».