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Федун пока не намерен увольнять Кононова

сегодня, 14:18

Четвертое поражение московского «Спартака» не стало поводом для увольнения главного тренера Олега Кононова.

Владелец клуба Леонид Федун пока не ставил такой вопрос перед членами совета директоров и не просил высказать свои мнения по поводу такого шага. 

Кононову нужно исправить ситуацию в течение двух игр: против «КАМАЗа» в гостях в 1/16 финала Кубка России и против «Оренбурга» дома в 11-м туре чемпионата. В противном случае его могут уволить.

Ранее сообщалось, что Кононов подал в отставку, но Федун ее не принял.

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sir_Alex
sir_Alex
   113 / 992
сегодня в 17:18
Кто бы уволил самого Федуна...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 992
сегодня в 17:06
Правильно. Всё ради большинства болельщиков :)))
Selim Yavuz
Selim Yavuz
   765 / 992
сегодня в 17:04
Еще есть время на изменения
berda2003
berda2003 ответил mordvin60
   305 / 992
сегодня в 16:57
В любом другом клубе ему давно бы уже указали на дверь
ничего подобного - хохлов чудит уже какой год...
yasukuni
yasukuni ответил Союзник противников
   249 / 992
сегодня в 16:55
И правильно.что считаться с шайкой фанатов и сетевыми болтунами из офисов??? Это твоя игрушка,твои(Алекперова) деньги и ты сам вправе решать:Кого и на сколько ставить у руля команды.
Тратить в год 100 лямов НЕрублей, чтобы выглядеть шутом гороховым в глазах всей страны? Ор-ригинально.
berda2003
berda2003
   305 / 992
сегодня в 16:55
Кононова уволят не совет директоров, а игроки, если захотят...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   311 / 992
сегодня в 16:51
грамотное решение
RIR68
RIR68
   111 / 992
сегодня в 16:50
ну Оренбург - понятно. А какую ситуацию можно исправить победив КАМАЗ?
Т34
Т34
   65 / 992
сегодня в 16:45
Выиграет Кононов у КАМАЗа и Оренбурга, и кредит доверия у Федуна вырастет до мая месяца,А проиграет - будет только до декабря. Федун, наверное, мазохист.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   319 / 992
сегодня в 16:44
Проверка на прочность это КАМАЗ и Оренбург?
мда, а игры с командами из первой пятерки тогда - Фермопилы?
Faustello
Faustello ответил Palex
   14 / 992
сегодня в 16:39
А Черчесов подходящея кандидатура?
Чарли Шина надо звать, он знает толк в комедиях))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Vadik
   352 / 992
сегодня в 16:36
Федун добрый!))) у нас весь тренерский штаб убрали за то что команда идет на 3 месте в ФНЛ и в 4 игнах трижды проинрала и 1 раз победила)))
Потому как кремль проплатил, чтобы большая часть стадионов была зайдействована в вышке гыгы
Vadik
Vadik
   757 / 992
сегодня в 16:28
Федун добрый!))) у нас весь тренерский штаб убрали за то что команда идет на 3 месте в ФНЛ и в 4 игнах трижды проинрала и 1 раз победила)))
mordvin60
mordvin60
   764 / 992
сегодня в 16:23
В любом другом клубе ему давно бы уже указали на дверь
Некакойшенко
Некакойшенко
   507 / 992
сегодня в 16:22
Ага.Пока всероссийский рекорд отдельно взятого клуба не побит, Пиджак будет властвовать вечно.А там и новые мантры подойдут на конкретно взятые уши.
Palex
Palex ответил abrek123
   230 / 992
сегодня в 16:22
Полностью согласен.
Schaytan
Schaytan
   184 / 992
сегодня в 16:21
Олежа на верном пути!
abrek123
abrek123 ответил Palex
   66 / 992
сегодня в 16:20
Ну с Кононовым всё было ясно, когда он только пришёл в Спартак. А вот Черчесов уже рулил Спартаком и тоже не особо удачно.
У Черчесова не получится в Спартаке даже если и придет, сейчас он собирает лучших из всех клубов и видит кто как играет, а в Спартаке ему придется встретится с тем что есть и большего небудет и там он осознает что такое тренер из бревна сделать ему предстоит скульптуру но думаю он на это не способен и очень зазнался сейчас..
Aniva
Aniva
   100 / 992
сегодня в 16:18
На укроину обратно отправить, откуда приехал.
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 992
сегодня в 16:17
И правильно.что считаться с шайкой фанатов и сетевыми болтунами из офисов??? Это твоя игрушка,твои(Алекперова) деньги и ты сам вправе решать:Кого и на сколько ставить у руля команды.
Palex
Palex ответил RED_BLOOD
   230 / 992
сегодня в 16:16
Ну с Кононовым всё было ясно, когда он только пришёл в Спартак. А вот Черчесов уже рулил Спартаком и тоже не особо удачно.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Palex
   33 / 992
сегодня в 16:14
А Черчесов подходящея кандидатура?
он хоть строить может, сделает порядок!
а кононов и построить не может и врёт целый год
Palex
Palex ответил RED_BLOOD
   230 / 992
сегодня в 16:13
А Черчесов подходящея кандидатура?
Aris
Aris
   780 / 992
сегодня в 16:10
Не все еще развалил! Игроки уже волком смотрят друг на друга, не получается стая!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 992
сегодня в 16:10
Пусть человек работает, он поставит народным игру. В ФНЛе...
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил n272nm
   33 / 992
сегодня в 16:09
Чтобы уволить Конова, нужно сначала найти новую кандидатуру на должность главного тренера. Пока такой кандидатуры нет. Все эти условные Шаоимовы ничем не лучше Кононова. Впрочем, это внутреннее дело свиней.
кроме Черчесова в РФПЛ сейчас нет ни одной подходящей кандидатуры- автобусники/физруки, вариант ждать лета и после ЧЕ назначать Черчесова тренером, либо звать за €€€ Аллегри!
Evilhuman
Evilhuman
   3 / 992
сегодня в 16:08
Скажите рассказову пусть в игре с Камазом три в свои ворота забьет, может это поможет...
Miaf
Miaf
   851 / 992
сегодня в 16:03
Мямлю гнать из Спартака, сколько можно уже издеваться над любимым клубом
Санчо Панса
Санчо Панса
   194 / 992
сегодня в 15:49
Последний шанс для Олежки! А потом ему скажут: пшел вон, Кононов:)
Jake Sully
Jake Sully
   45 / 992
сегодня в 15:47
Алех Верим!
Дайте Алеху пАрАботать!
Алех наше все!
Спартак чичинён!
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