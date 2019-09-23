Федун пока не намерен увольнять Кононова

Четвертое поражение московского «Спартака» не стало поводом для увольнения главного тренера Олега Кононова.
Владелец клуба Леонид Федун пока не ставил такой вопрос перед членами совета директоров и не просил высказать свои мнения по поводу такого шага.
Кононову нужно исправить ситуацию в течение двух игр: против «КАМАЗа» в гостях в 1/16 финала Кубка России и против «Оренбурга» дома в 11-м туре чемпионата. В противном случае его могут уволить.
Ранее сообщалось, что Кононов подал в отставку, но Федун ее не принял.
мда, а игры с командами из первой пятерки тогда - Фермопилы?
мда, а игры с командами из первой пятерки тогда - Фермопилы?
а кононов и построить не может и врёт целый год
а кононов и построить не может и врёт целый год
Дайте Алеху пАрАботать!
Алех наше все!
Спартак чичинён!
Дайте Алеху пАрАботать!
Алех наше все!
Спартак чичинён!