Федун пока не намерен увольнять Кононова

сегодня, 14:18

Четвертое поражение московского «Спартака» не стало поводом для увольнения главного тренера .

Владелец клуба Леонид Федун пока не ставил такой вопрос перед членами совета директоров и не просил высказать свои мнения по поводу такого шага.

Кононову нужно исправить ситуацию в течение двух игр: против «КАМАЗа» в гостях в 1/16 финала Кубка России и против «Оренбурга» дома в 11-м туре чемпионата. В противном случае его могут уволить.

Ранее сообщалось, что Кононов подал в отставку, но Федун ее не принял.