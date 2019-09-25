Первый тренер Головина: «Горжусь Сашей»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» , поделился мнением о форме своего бывшего ученика.

У меня нет слов, только одни восхищения игрой Саши. Смотрю и просто любуюсь. До этого всё было немного тяжелее. Всё-таки новая страна, адаптация, незнание языка. Такого не бывает, что игрок сразу уехал и заиграл, для этого нужно время. Сейчас у него нет никаких трудностей. Многие говорили, что он зря уехал, но я считаю, что он сделал правильный выбор и находится сейчас там, где надо. Всё будет нормально, он получит то, чего хочет.

Видел обложку L'Equipe, конечно, берёт гордость. Представьте себе: где Москва, Монако, а где Калтан.