Габулов: «„Алания“ хочет играть в Премьер-Лиге»

Президент «Алании» рассказал о том, какое будущее он видит у владикавказского клуба:

На пять лет вперед загадывать нельзя, но я надеюсь, что «Алания» к этому времени будет клубом Премьер-Лиги. Безусловно, у всех — от учредителей клуба до футболистов — стоит общая цель – вывести «Аланию» в Премьер-Лигу. Главный вопрос — сколько на это понадобится времени. Для этого важно качество работы внутри клуба, стабильность финансирования и конкуренты, которые ставят перед собой такие же задачи и цели. Футбольная команда не создается за один день. Она может строиться годами. Мы для себя решили, что будем двигаться от матча к матчу. Не важно, будет ли игра команды оборонительной или атакующей – главное, чтобы она давала результат и радовала болельщиков. Но это не значит, что мы делаем себе скидку. Я вам скажу честно: болтаться во второй лиге интереса и азарта у нас нет.



От отсутствия финансирования никто не застрахован. Даже очень состоятельные люди и крупные корпорации испытывают трудности. И по мере поступления мы будем их решать. Я не могу быть уверен, что финансирование не прекратится. Мы все прекрасно понимаем, в какое время живем, какие в бизнесе случаются ситуации и кризисы. Но я вижу настрой и желание учредителей и главы республики, они хотят поднять здесь футбол. На основе этого уверенность в завтрашнем дне у меня есть.