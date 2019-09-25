Аршавин предложил Кононову поработать на заводе в случае поражения

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выразил мнение о том, что стоит делать главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову в случае поражения от «КАМАЗа» в 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ».
Матч между «Спартаком» и «КамАЗом» начнется в 18:30 по московскому времени. Все билеты на игру проданы.
Я не фанат Спартака, но такие высказывания делать уж точно не дело "звездного" недофутболиста.
Я не фанат Спартака, но такие высказывания делать уж точно не дело "звездного" недофутболиста.
видимо козёл его понюхал в Казахстане..
видимо козёл его понюхал в Казахстане..
Экс-капитана российской сборной по футболу Андрея Аршавина откровенно высмеяли на рекламном щите букмекерской конторы Paddy Power в Лондоне.
Билборд размещен рядом с клубным магазином в комплексе "Эмирейтс Стэдиум". На нём написано остроумное, по мнению авторов, объяснение отсутствия у Аршавина игрового времени: футболист имеет "вторую работу" по чистке туалетов на стадионе "Арсенала", сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники.
"Андрей, мы где-то узнали - ты можешь и вправду потрудиться на … чистке туалетов в Блоке D. Как по-русски plunger (вантуз)?" - цитирует текст на щите [цензура].
Экс-капитана российской сборной по футболу Андрея Аршавина откровенно высмеяли на рекламном щите букмекерской конторы Paddy Power в Лондоне.
Билборд размещен рядом с клубным магазином в комплексе "Эмирейтс Стэдиум". На нём написано остроумное, по мнению авторов, объяснение отсутствия у Аршавина игрового времени: футболист имеет "вторую работу" по чистке туалетов на стадионе "Арсенала", сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники.
"Андрей, мы где-то узнали - ты можешь и вправду потрудиться на … чистке туалетов в Блоке D. Как по-русски plunger (вантуз)?" - цитирует текст на щите [цензура].