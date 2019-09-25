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Аршавин предложил Кононову поработать на заводе в случае поражения

вчера, 17:35
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выразил мнение о том, что стоит делать главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову в случае поражения от «КАМАЗа» в 1/16 финала Олимп-Кубка России. 

Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ».

Матч между «Спартаком» и «КамАЗом» начнется в 18:30 по московскому времени. Все билеты на игру проданы.

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Все комментарии
шацк
шацк
   238 / 973
вчера в 23:38
Очень не этичное высказывание начинающего эксперта с голосом гномика.
Заполярный
Заполярный ответил ermak6848
   110 / 973
вчера в 21:04
бакланит Шава ... видимо козёл его понюхал в Казахстане..
ДВА РАЗА НЮХАЛ.
KURUM
KURUM
   652 / 973
вчера в 20:59
Вахтером, самое место..
mihaluch
mihaluch
   78 / 973
вчера в 20:37
Но нет не пополнился рабочий класс, "Спартак" со скрипом выиграл.
nikoladolgov
nikoladolgov
   54 / 973
вчера в 20:33
Пора бы этому гомику уже пойти работать мойщиком туалетов , как ему посоветовали болельщики Арсенала в Лондоне.
Сп62
Сп62
   155 / 973
вчера в 20:21
А где он был, когда в его советах нуждались и Манчини, и Луческу?
Lewa2708
Lewa2708
   170 / 973
вчера в 20:15
Аршавин, а давай ко мне на завод, как раз нужны люди на производство газовых горелок, которые будем отправлять в Газпром)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   341 / 973
вчера в 20:05
самому арашавину надо было остаться мыть туалеты Арсенала, как и хотели болелы лондонцев. краснощекий ублюдок, который клал на болел сборной счас сидит и рассуждает тьфууу...
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Андрей77 4
   303 / 973
вчера в 19:54
чья бы корова мычала... Аршавину вообще помолчать бы... Что-то не помню его на заводе, или как там у классика болтовни? Ваши ожидания - ваши проблемы?
Игрой Аршавина восхищались десятки миллионов человек. И все свои гонорары он с лихвой отработал радостью, подаренной людям. А сколько мальчишек, глядя на его игру, занялись футболом? Так что лучше бы твоя корова молчала.
n272nm
n272nm ответил ziborock
   140 / 973
вчера в 19:53
Российского футболиста высмеяли на рекламном щите в Лондоне. Экс-капитана российской сборной по футболу Андрея Аршавина откровенно высмеяли на рекламном щите букмекерской конторы Paddy Power в Лондоне. Билборд размещен рядом с клубным магазином в комплексе "Эмирейтс Стэдиум". На нём написано остроумное, по мнению авторов, объяснение отсутствия у Аршавина игрового времени: футболист имеет "вторую работу" по чистке туалетов на стадионе "Арсенала", сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники. "Андрей, мы где-то узнали - ты можешь и вправду потрудиться на … чистке туалетов в Блоке D. Как по-русски plunger (вантуз)?" - цитирует текст на щите [цензура].
У мелкобританцев весьма своеобразные представления о морали, поэтому они бывают весьма крутыми в подобных случаях. К примеру, я как-то видел в одном клубном магазине одной английской футбольной команды футболки, на которых изображен мальчик в футболке этого клуба, который мочится на на эмблемы других команд. Эдакий набор футболок сразу недели на две. У нас в стране за это нахлобучили бы мгновенно, а в мелкобритании это в порядке вещей.
beefs
beefs
   250 / 973
вчера в 19:50
Да, положеньеце...
n272nm
n272nm ответил ziborock
   140 / 973
вчера в 19:49
Кто бы говорил!))) Вы ни дня прожить не можете не вспомнив Спартак!
В отличии от вас, о Спартаке представители других клубов высказываются очень редко. Это у нас мясо любит высказывать свое мнение о ком ни поподя. Понятие вежливости и корректности, это не для вас. А что касается обычных людей, типа меня, то грех не посмеяться на очередным бурлением гoвeн в Спартаке. Впрочем, даже это уже давно не интересно. Единственное, что любопытно уважаемой публике, так это фамилия нового тренера Спартака.
joni1976
joni1976
   478 / 973
вчера в 19:38
Смотрите как у Андрейки поменялись ориентиры после того как он болельщиком стал. Маленький член сборной России слишком резок в высказываниях )))
ЮЗИК
ЮЗИК
   338 / 973
вчера в 19:37
Некорректное высказывание
Absinthe2
Absinthe2
   126 / 973
вчера в 19:34
Каким бы мерзопакостным ни был чипсоед, сейчас он троллит по делу
cska plus
cska plus
   11 / 973
вчера в 19:32
Ахахах! Помоему всё к этому идёт.
Nick Ch
Nick Ch
   484 / 973
вчера в 19:13
Здесь ключевое "лучше в Москву не возвращаться". Никто достоинство работников завода КамАЗ не принижал
Delight
Delight
   368 / 973
вчера в 19:13
Аххахахаххахахахах
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   73 / 973
вчера в 19:12
Баян. :)))))
Добряк
Добряк
   372 / 973
вчера в 19:11
Зря на Шаву гоните. Он имел ввиду, что любой работник завода смог бы быть более успешным тренером партака, чем Кононов.
pendulum47
pendulum47
   621 / 973
вчера в 19:10
На картофельном чтоль? Андрюшка зовет в Лэйс?
kastites
kastites
   51 / 973
вчера в 19:04
Не хорошо говорит Аршавин
sir_Alex
sir_Alex
   90 / 973
вчера в 19:02
Аршавин будет у него в подчинении. Подмастерьем, ахахаха!)))
Kirgudu
Kirgudu
   234 / 973
вчера в 19:01
Аршавин слово завод знает? Думал, что у него в лексикон только чипсы, бары и кальян. Андрюша, на заводе тоже люди работают, а не быдло.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   269 / 973
вчера в 19:00
В России есть уважаемые футболисты, но это точно не Аршавин, которому самому бы на заводе надо работать, а не языком чесать.
Я не фанат Спартака, но такие высказывания делать уж точно не дело "звездного" недофутболиста.
ermak6848
ermak6848
   219 / 973
вчера в 18:49
бакланит Шава ...
видимо козёл его понюхал в Казахстане..
рже
рже
   304 / 973
вчера в 18:48
Андрюха красавчик!!!!
ДАША Д
ДАША Д
   217 / 973
вчера в 18:46
Раз головой не получается работать, можно и руками поработать.
mugik1973
mugik1973
   246 / 973
вчера в 18:45
Не на завод а на мусорку
ziborock
ziborock
   21 / 973
вчера в 18:44
Российского футболиста высмеяли на рекламном щите в Лондоне.

Экс-капитана российской сборной по футболу Андрея Аршавина откровенно высмеяли на рекламном щите букмекерской конторы Paddy Power в Лондоне.

Билборд размещен рядом с клубным магазином в комплексе "Эмирейтс Стэдиум". На нём написано остроумное, по мнению авторов, объяснение отсутствия у Аршавина игрового времени: футболист имеет "вторую работу" по чистке туалетов на стадионе "Арсенала", сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники.

"Андрей, мы где-то узнали - ты можешь и вправду потрудиться на … чистке туалетов в Блоке D. Как по-русски plunger (вантуз)?" - цитирует текст на щите [цензура].
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