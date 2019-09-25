Аршавин предложил Кононову поработать на заводе в случае поражения

вчера, 17:35

Экс-футболист сборной России выразил мнение о том, что стоит делать главному тренеру «Спартака» в случае поражения от «КАМАЗа» в 1/16 финала Олимп-Кубка России.

Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ».

Матч между «Спартаком» и «КамАЗом» начнется в 18:30 по московскому времени. Все билеты на игру проданы.