Осорио: «Я почти ничего не слышал о Сибири до матча с „Енисеем“»

Защитник «Зенита» после победы над «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России отметил, что до поездки в Красноярск почти ничего не слышал о Сибири.

Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах. Нам было непросто — особенно из-за тяжелого поля.

В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными. До этой поездки я почти ничего не слышал о Сибири — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось.