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Осорио: «Я почти ничего не слышал о Сибири до матча с „Енисеем“»

сегодня, 12:35
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России отметил, что до поездки в Красноярск почти ничего не слышал о Сибири.

Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах. Нам было непросто — особенно из-за тяжелого поля.

В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными. До этой поездки я почти ничего не слышал о Сибири — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   489 / 954
сегодня в 13:19
А ты слышал что про зенит люди узнали 12 лет назад?
Зенит и до Газпрома Был и чемпионом страны и кубки страны брал . И даже Кубок лиги взял в отличии от спартака. Зенит является единственным в России обладателем всех возможных кубков за всю иссторию футбола в Рос. и СССР. А ты говоришь только узнали. Чтобы люди верили твоим словам надо быть объективным.
КЭТиК
КЭТиК
   123 / 954
сегодня в 13:07
Играли почти на равных.
LOpp
LOpp
   10 / 954
сегодня в 13:01
возьми в руки глобус.
wingback
wingback
   151 / 954
сегодня в 12:39
Очередная жертва ЕГЭ.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   111 / 954
сегодня в 12:38
А ты слышал что про зенит люди узнали 12 лет назад?
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