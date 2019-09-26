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Айртон: «Переходя в „Спартак“, я прекрасно понимал, куда еду»

сегодня, 10:35
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Айртон  поделился своим мнением после победы над «КАМАЗом» в 1/16 финала Кубка России. 

Было холодно, хотя я застал в Москве и более морозные матчи. Можно утепляться, но именно на матчи надеваем только официально утверждённую одежду. Но вообще, переходя в «Спартак», я прекрасно понимал, куда еду. Понимаю, что будет ещё холоднее.

Можно ли сказать, что игроки сегодня бились за Кононова? Критиковать будут всегда, если нет результата. Не только тренера, но и всех нас. Нам было важно победить, чтобы придать спокойствия. В период без побед было тяжело психологически. Понятно, что мы очень нацелены на победы, и когда их нет, то грустим. Спасибо фанатам «Спартака», которые приехали в Набережные Челны, несмотря на четыре поражения подряд. Болельщики придали нам сил и уверенности в себе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 961
сегодня в 11:31
Бразилия.Рио де Жанейро.Декабрь 2018.

- Айртон,ты куда ??
- Я на 9-е место в РПЛ.
-Удачи.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   21 / 961
сегодня в 11:31
Баня ты не устал трещать словами « Хлев» «Свинорылы» «Хряки» и тд?
Где пропал после болгарского четверга ?
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   72 / 961
сегодня в 11:23
Переходя в Спартак ты знал, что такому как ты никто в мире столько не заплатит.
oFANATo
oFANATo
   52 / 961
сегодня в 11:06
    cska1948
    cska1948 ответил Ваня лучший
       44 / 961
    сегодня в 10:57
    Понимал куда едет? Неужели про хлев и крепкий дух ктото рассказать успел?
    Айртон говорил про погоду в России, а про "крепкий дух" он узнал только когда оказался в Тарасовке.
    Армейская душа
    Армейская душа
       34 / 961
    сегодня в 10:50
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         114 / 961
      сегодня в 10:42
      Понимал куда едет? Неужели про хлев и крепкий дух ктото рассказать успел?
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