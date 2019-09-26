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Юсупов: «Если не забиваешь, то уверенность уходит»

сегодня, 11:04

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов рассказал о проблемах московского клуба в нынешнем сезоне. 

Если не забиваешь, то уверенность уходит, это так. Скажу больше — в начале игры у нас всегда много моментов, но если реализовать их не получается, то затем у нас становится больше ошибок. Мы начинаем спешить, нервничать, времени остаётся всё меньше, отсюда и потеря уверенности. Конечно, на каждого из наших игроков давит эта ситуация, что мы немного забиваем, что мы не на тех местах в таблице, которых от нас ждут. Равнодушных в «Динамо» нет. Уверен, что всё придёт. По-другому быть не может.

Нужно стиснув зубы работать? Только так. И мы именно это и делаем. Вся команда в зале за час до тренировки, после окончания занятия никто не уходит, все остаются и работают. Должно нас прорвать. И для начала – нам следует начать собирать «свои» очки. У тех команд, которые объективно слабее нас. Приподняться в таблице, а дальше уже будет легче чисто психологически.

Ранее Артур Юсупов признался, что тренер Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», звал его в «Крылья Советов».

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drug01
drug01
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сегодня в 11:51
Это случается с Динамо постоянно!
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