Юсупов: «Слуцкий звал меня в „Крылья Советов“»

Полузащитник «Динамо» признался, что тренер , ныне возглавляющий «Витесс», звал его в «Крылья Советов».

Был хоть какой-нибудь шанс стать игроком «Крылышек»? Да, мне тогда было то ли 18, то ли 19 лет. Команду возглавлял Леонид Слуцкий, он мне лично звонил, приглашал в «Крылья». Даже встречались с ним по этому поводу, разговаривали. Также на меня имели виды ЦСКА и «Динамо», эту историю я уже рассказывал. Выбрал тогда вариант с бело-голубыми.