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Юсупов: «Слуцкий звал меня в „Крылья Советов“»

сегодня, 10:27

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов признался, что тренер Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», звал его в «Крылья Советов».

Был хоть какой-нибудь шанс стать игроком «Крылышек»? Да, мне тогда было то ли 18, то ли 19 лет. Команду возглавлял Леонид Слуцкий, он мне лично звонил, приглашал в «Крылья». Даже встречались с ним по этому поводу, разговаривали. Также на меня имели виды ЦСКА и «Динамо», эту историю я уже рассказывал. Выбрал тогда вариант с бело-голубыми.

Напомним, что Юсупов присоединился к «Динамо» в начале 2019 года.  

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Aerobniy
Aerobniy
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сегодня в 10:29
КС только на пользу пошло, что Юсупов там не оказался.
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