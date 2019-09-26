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Созин: «Федун должен дать Кафельникову пост тренера „Спартака“»

сегодня, 12:16
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал критику известного болельщика «Спартака» Евгения Кафельникова после победы московской команды в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

Человек может в социальных сетях или своём закрытом пространстве писать что угодно. Для себя, когда никто этого не видит, можно даже дома краской или мелом. Хочешь – пиши матом, хочешь – оскорбляй. Кафельников – мировой величины спортсмен. И он пишет в Твиттере откровенные гадости, а к нему прислушиваются многие люди. Эти высказывания неконструктивны, а просто эмоциональны. Наверное, экстремальным болельщикам «Спартака» это и интересно, но он просто ловит хайп.

Не призываю Кафельникова не высказывать своё мнение, пусть делает это у себя на кухне. А в публичном пространстве оскорблять любимую команду – это популизм. Раз он так любит «Спартак», то Федун должен дать ему пост тренера. «Спартак» сразу станет чемпионом. Может, такой и будет выход из этого положения, и всем от этого станет легче.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
   372 / 954
сегодня в 13:00
лучше карточку с пин кодом
drug01
drug01
   176 / 954
сегодня в 12:56
.... Это будет очень круто!!!
морозз
морозз
   57 / 954
сегодня в 12:47
Этот 56 с ракеткой в одном месте уже достал...
oFANATo
oFANATo
   48 / 954
сегодня в 12:47
А забавно было бы посмотреть на Кафельникова в спартаке, думаю хуже чем сейчас уже не будет.
Армейская душа
Армейская душа
   29 / 954
сегодня в 12:31
Да можно любого спартача пригласить - разницы не будет. Они все на словах Львы Толстые и гении тактики, а по факту Рианчо по сравнению с ними - лучший тренер 2019
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   75 / 954
сегодня в 12:30
Лучше Рейнгольду.
112910415
112910415
   70 / 954
сегодня в 12:29
..дать Кафельникову в нос ?..
311
311
   91 / 954
сегодня в 12:24
Там уже 50 человек в очереди на этот пост, пусть тоже занимает!)
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   301 / 954
сегодня в 12:23
После вылета спартака в ФНЛ , можно будет его расформировывать и переходить в теннис
Zenit_84
Zenit_84
   156 / 954
сегодня в 12:18
Научит теннисными ракетками мяч забивать
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