Кухарчук: «„Рубин“ был сильнее по именам? Имена же в футбол не играют»

Полузащитник «Химок» поделился мыслями после победы над «Рубином» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

В первую очередь отмечу, что нам удалось обыграть представителя Премьер-Лиги. Я говорил, что для нас это будет своего вида экзамен, который мы сдали на отлично.

«Рубин» был сильнее по именам? Имена же в футбол не играют. Мы вышли на поле, у нас были определенные задачи, установки тренера. Понятно, что где-то что-то не получилось, но в целом мы выполнили то, что от нас просили.

Что касается того, что в следующем раунде нам предстоит сыграть с «Оренбургом», то мы готовимся к каждому матчу, нам без разницы, против кого нам предстоит играть: будет это «Оренбург», или «Зенит», или кто-то еще. Это ведь футбол. «Енисей» тоже долгое время вел в матче против «сине-бело-голубых», но затем уступил (1:2). Мне кажется, что можно играть против любой команды.