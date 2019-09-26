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Кухарчук: «„Рубин“ был сильнее по именам? Имена же в футбол не играют»

сегодня, 11:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мыслями после победы над «Рубином» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

В первую очередь отмечу, что нам удалось обыграть представителя Премьер-Лиги. Я говорил, что для нас это будет своего вида экзамен, который мы сдали на отлично.

«Рубин» был сильнее по именам? Имена же в футбол не играют. Мы вышли на поле, у нас были определенные задачи, установки тренера. Понятно, что где-то что-то не получилось, но в целом мы выполнили то, что от нас просили.

Что касается того, что в следующем раунде нам предстоит сыграть с «Оренбургом», то мы готовимся к каждому матчу, нам без разницы, против кого нам предстоит играть: будет это «Оренбург», или «Зенит», или кто-то еще. Это ведь футбол. «Енисей» тоже долгое время вел в матче против «сине-бело-голубых», но затем уступил (1:2). Мне кажется, что можно играть против любой команды.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 961
сегодня в 11:56
Размазали просто Рубин.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   91 / 961
сегодня в 11:47
А какие это " сильные" имена ?! Нельзя ли узнать ?
морозз
морозз
   56 / 961
сегодня в 11:38
Поэтому именно в кубковых матчах и случаются нежданчики для топ клубов! Собраться и выложиться по полной в одном матче...это уже не фантастика давно!
Конь 666
Конь 666
   262 / 961
сегодня в 11:09
в каком это месте Рубин сильнее по именам?
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