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Перевертайло: «ФНЛ победила РПЛ в Кубке России»

сегодня, 12:02

Известный тренер Евгений Перевертайло прокомментировал игры 1/16 финала Кубка России.

Популяризация футбола в действии. Игры с командами высшего дивизиона традиционно вызывают на периферии повышенный интерес, а представители ФНЛ и ПФЛ в них предельно мотивированы: шанс одержать победу есть всегда. Для клубов РПЛ сложность матчей на данной стадии в том, что они сталкиваются с плотной обороной — приходится много времени проводить в позиционной атаке. А это самое непростое, что есть в футболе: найти зону для прорыва, применить дальние удары. Мы и в Лиге Европы видим, какие проблемы наши команды испытывают против соперников, уступающих им в мастерстве, как напарываются на контратаки. Что имеем по факту? ФНЛ победила РПЛ — 7:6.

Ранее стали известны все пары 1/8 финала Кубка России.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 954
сегодня в 13:19
Так было и хуже .
VIPded
VIPded
   60 / 954
сегодня в 13:10
Это уже традиция почти для КР...(((
Kresi frok
Kresi frok
   405 / 954
сегодня в 12:23
    Конь 666
    Конь 666
       256 / 954
    сегодня в 12:12
    Не новое мнение, повторюшка!
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