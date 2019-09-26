Перевертайло: «ФНЛ победила РПЛ в Кубке России»

Известный тренер прокомментировал игры 1/16 финала Кубка России.

Популяризация футбола в действии. Игры с командами высшего дивизиона традиционно вызывают на периферии повышенный интерес, а представители ФНЛ и ПФЛ в них предельно мотивированы: шанс одержать победу есть всегда. Для клубов РПЛ сложность матчей на данной стадии в том, что они сталкиваются с плотной обороной — приходится много времени проводить в позиционной атаке. А это самое непростое, что есть в футболе: найти зону для прорыва, применить дальние удары. Мы и в Лиге Европы видим, какие проблемы наши команды испытывают против соперников, уступающих им в мастерстве, как напарываются на контратаки. Что имеем по факту? ФНЛ победила РПЛ — 7:6.