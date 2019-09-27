ГлавнаяНовости

Ривалдо: «„Барселона“ должна дать Месси полностью залечить травму»

сегодня, 07:12

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал очередную травму капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

Когда аргентинец возвратится из лазарета, клуб должен проявить осторожность, чтобы не вернуть его туда снова.

Месси уже 32 года, и он долгое время поддерживал высочайший уровень игры без каких-либо передышек, так что это нормально, что временами он начинает испытывать болевые ощущения.

Клуб должен дать ему возможность полностью залечить травму, чтобы не было рецидива. И не важно, пропустит он две-три недели или же месяц. Когда мне было немного за тридцать, я думал, что никогда не травмируюсь, но это было не так, и похожие проблемы начали проявляться и у меня.

32 года – это не то же самое, что 25 лет. В этом возрасте нужно уделять больше внимания своей физической форме.

Я не считаю, что у Месси начался спад. Он вернётся в строй и проведёт на самом высоком уровне ещё несколько лет.

26 октября «Барселоне» предстоит встреча с «Реалом» в рамках чемпионата Испании. Однако Месси может пропустить Эль Класико.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Хеа: «Мы будем до смерти сражаться за Сульшера»
Сегодня, 07:56 Комментарии4
Сарр: «Для меня Мане является лучшим игроком в мире»
Сегодня, 07:40 Комментарии2
Игуаин: «Рад, что мы с Роналду снова в одной команде»
Сегодня, 06:52 Комментарии2
Гути: «То, что сделал в „Реале“ Зидан, больше не повторит никто»
Сегодня, 06:24 Комментарии6
Маццарри: «„Торино“ заслужил победу над „Миланом“»
Сегодня, 02:36 Комментарии2
Джампаоло: «„Милан“ показал лучшую игру в сезоне и не заслужил поражения»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   65 / 915
сегодня в 08:13
беречь главную ценность Барсы !
Ruslik1982
Ruslik1982
   327 / 915
сегодня в 07:55
Месси похоже всё, ждём трансфер в Аргентину, в команду с которой он начинал
cska plus
cska plus
   9 / 915
сегодня в 07:46
У гнома другая травма.
STVA 1
STVA 1
   89 / 915
сегодня в 07:13
С травмой опасно играть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100