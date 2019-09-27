Ривалдо: «„Барселона“ должна дать Месси полностью залечить травму»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал очередную травму капитана «сине-гранатовых» .

Когда аргентинец возвратится из лазарета, клуб должен проявить осторожность, чтобы не вернуть его туда снова.

Месси уже 32 года, и он долгое время поддерживал высочайший уровень игры без каких-либо передышек, так что это нормально, что временами он начинает испытывать болевые ощущения.

Клуб должен дать ему возможность полностью залечить травму, чтобы не было рецидива. И не важно, пропустит он две-три недели или же месяц. Когда мне было немного за тридцать, я думал, что никогда не травмируюсь, но это было не так, и похожие проблемы начали проявляться и у меня.

32 года – это не то же самое, что 25 лет. В этом возрасте нужно уделять больше внимания своей физической форме.

Я не считаю, что у Месси начался спад. Он вернётся в строй и проведёт на самом высоком уровне ещё несколько лет.